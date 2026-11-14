Shakira construyó su salto a la fama mundial con ‘Laundry Service’, el disco que cumple 25 años

El 13 de noviembre de 2001, Shakira estrenó su LP 'Laundry Service', responsable de posicionarla en el mercado estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El arranque del nuevo milenio encontraba a Shakira en un nivel de popularidad prácticamente sin precedentes para la música colombiana. Sí, Carlos Vives y Aterciopelados se hizo escuchar en toda Hispanoamérica unos años atrás, y contados grupos como Grupo Niche o Fruko y sus Tesos tenían la posibilidad de salir de gira internacional.

Sin embargo, el impacto de la barranquillera con ¿Dónde están los ladrones? (1998) superaba toda perspectiva o idea de hasta dónde podría llegar. Además de mantener en la producción a Luis Fernando Ochoa —el mismo con el que grabó Pies descalzos—, Shakira también contó con el apoyo de Emilio Estefan como productor ejecutivo, que no tardó en evidenciar su potencial.

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Desde ese 1998, Shakira abordó una actividad frenética de promoción que incluyo la preparación de su MTV Unplugged —grabado un año más tarde—, y luego la celebración del Tour Anfibio en 2000 que la llevó por toda Latinoamérica y Estados Unidos. Fue en medio de ese proceso que la colombiana inició la que era su aventura más ambiciosa hasta la fecha.

El camino hacia el estudio de grabación

Emilio y Gloria Estefan impulsaron la decisión de Shakira de grabar canciones en inglés para ingresar al mercado angloparlante - crédito X

La historia de Servicio de lavandería/Laundry service nació bajo la guía de Emilio Estefan y de su esposa Gloria. Ambos convencieron a Shakira de intentar dar el salto para conquistar el público angloparlante.

Originalmente la idea era que regrabara temas de ¿Dónde están los ladrones? en inglés. La propia Gloria Estefan ofreció traducir Ojos así, uno de los mayores éxitos de ese LP al inglés para demostrarle que su música podía funcionar en ese idioma. Sin embargo, Shakira terminó negándose y en su lugar se inclinó por grabar un álbum desde cero, tanto en español como en inglés, pese a que no tenía experiencia ni componiendo ni cantando en inglés.

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Para compensarlo, Shakira compró diccionarios de rimas, tomó lecciones privadas y leyó el trabajo de poetas como Walt Whitman, y cantantes como Bob Dylan y Leonard Cohen —los dos últimos reconocidos históricamente por su uso de recursos poéticos y narrativos en sus temas—, con el fin de asimilar formas lingüisticas que ella misma fuese capaz de implementar a su modo.

En respuesta a la adaptación de Gloria Estefan, Shakira presentó su propia versión adaptada, llevando a que la cubanoestadounidense reconociese que no encontraba manera de mejorarla. La adaptación, Eyes Like Yours, terminó incluyéndose en Laundry Service.

La adaptación en inglés de "Ojos Así" representó el golpe de confianza que necesitaba la colombiana para las grabaciones de 'Laundry Service' (Sony Music)

Con esa demostración de autoridad, Shakira logro tal y como sucedió en ¿Dónde están los ladrones? que se le diera el control creativo de las canciones, mientras que Emilio Estefan se encargaría del aspecto ejecutivo.

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En una entrevista con Variety en 2021, Shakira describió el proceso creativo como “un reto hercúleo” y admitió que la falta de conciencia sobre la magnitud del desafío le permitió avanzar sin temor. Tras completar la primera canción en inglés, Objection (Tango), la artista montó estudios de grabación portátiles en zonas rurales de Uruguay, donde escribió buena parte del repertorio con un diccionario en una mano y un libro de sinónimos en la otra.

En ese proceso Shakira armó unas 60 composiciones, de las cuales solo trece llegarían a las sesiones de grabación, realizadas entre los estudios Compass Point, en Nassau, Bahamas, y los estudios Criteria y Crescent Moon, en Miami.

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Las canciones

El 13 de noviembre de 2021, Shakira participó de Tim’s Twitter Listening Parties, un proyecto virtual ideado durante el confinamiento por la pandemia de covid-19. La iniciativa corrió por cuenta de Tim Burgess, cantante de la agrupación inglesa The Charlatans, y consistió en que distintos artistas crearan hilos en Twitter (hoy X) para compartir anécdotas de grabación de algunos de sus discos más importantes mientras el público los escuchaba en simultáneo. En la actividad, identificada con las etiquetas #LaundryService20 y #TimsListeningParty, la colombiana relató el origen de varios de los temas del álbum.

La canción constituyó la primera composición creada completamente en inglés por la cantante (Sony Music)

Objection (Tango), publicada en español como Te aviso, te anuncio, fue la primera canción que Shakira compuso íntegramente en inglés y se convirtió en el tema de apertura del disco. En su entrevista con Variety, la artista explicó que la escribió tras una jornada de incertidumbre creativa, en la que música y letra surgieron de manera simultánea en apenas un par de horas, algo que calificó como “mágico”.

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En el hilo de la Listening Party, aportó el escenario físico de esa composición: “Fue la primerísima canción que escribí en inglés, en un colchón en el dormitorio de mi departamento en Miami, con un diccionario de sinónimos en la mano, cuando apenas podía hablar el idioma”. Sobre la elección del género musical, agregó: “Quise hacer un tango porque en esa época salía con un argentino, estaba aprendiendo a bailarlo y estaba inmersa en la cultura argentina”.

La colombiana reconoció su fascinación con los ritmos andinos como la clave del gran éxito del disco (Sony Music)

El sencillo líder, Whenever, Wherever —adaptación al inglés de Suerte, con letra traducida por Gloria Estefan—, incorporó charangos y zampoñas andinas como apuesta deliberada frente al mercado estadounidense. En Variety, Shakira relató que la grabación de los instrumentos de viento demandó horas de trabajo, durante las cuales dictó la melodía nota por nota a los músicos hasta obtener el sonido que tenía en mente.

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En la Listening Party, la cantante completó esa historia con el contexto emocional de la composición: “Estaba en un momento en el que estaba enamorada de la música folclórica latina y quería algo que la homenajeara”.

Pese a la posición de Shakira, el presidente de Sony Music, Tommy Mottola, eligió "Whenever, Wherever" como el corte promocional inicial de 'Laundry Service'. La colombiana terminó reconociendo la decisión como un acierto (@shakira/X)

Sobre la decisión de lanzarla como primer sencillo, la colombiana reveló una anécdota con el entonces presidente de Sony Music, Tommy Mottola: “Cuando le presenté mi música al sello, Tommy Mottola se volvió loco con esa canción. Yo quería que Objection fuera el primer sencillo, pero estaba completamente equivocada, y él tenía toda la razón”, admitió, asegurando que fue una de las pocas veces que escuchó a su sello en este tipo de decisiones.

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Underneath Your Clothes, que no contó con una versión oficial en español dentro del álbum, estuvo inspirada en la relación sentimental que la cantante mantenía entonces con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa. La aparición de De la Rúa en el video del tema coincidió con la crisis social y económica de diciembre de 2001 en Argentina, lo que llevó a cadenas comerciales locales a retirar de manera temporal el álbum de sus estanterías.

Sobre la producción audiovisual de la canción, Shakira reveló en la Listening Party que trabajó con el fotógrafo Herb Ritts, del que admiraba su trabajo. La artista recordó con humor las horas previas al rodaje, producto de su nerviosismo: “Era una gran fan de Herb, pero después de esa sesión no creo que él fuera una gran fan mía, porque tardé siete horas en peinado y maquillaje antes de grabar”.

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Fool nació de una colaboración puntual con su baterista, Brendan Buckley, quien ha participado en la mayoría de sus discos: “Brendan ha estado conmigo durante casi toda mi carrera y seguimos haciendo cosas juntos, como Girl Like Me, pero esta es una de las primeras que hicimos, solo él y yo”, contó.

Sobre Rules, canción que se mantuvo exclusivamente en inglés, Shakira recordó en la misma actividad un hito personal en su trayectoria como intérprete en vivo: tocó batería por primera vez en una gira con ese tema, pese a que ya ejecutaba el instrumento desde antes en estudio.

Shakira durante su paso por Colombia on el 'Tour de la Mangosta' - crédito Colprensa

Ready for the Good Times, otro corte sin versión en español, formó parte del repertorio escénico del Tour de la Mangosta (Tour of the Mongoose), al que la cantante calificó como “mi gira más grande hasta ese momento”. El tema en cuestión incluyó una coreografía que, según sus palabras, disfrutaba interpretar en escena.

Poem to a Horse se apoyó en un recurso literario específico. “Esta fue yo en el punto más alto de la hipérbole poética. Básicamente estaba comparando a un interés amoroso con un caballo, que no podía apreciar lo que tenía frente a él”, explicó la cantante, quien detalló el uso de la personificación invertida en la letra del tema.

Shakira reconoció el trabajo de Luis Fernando Ochoa como productor y socio creativo en 'Laundry Service' (@shakira/X)

Entre los temas en español, Que Me Quedes Tú surgió de la colaboración con Luis Fernando Ochoa, a quien la artista definió como “mi colaborador de toda la vida”. Te Dejo Madrid, también compuesta en español, se mantuvo vigente en el repertorio en vivo de la cantante durante dos décadas.

“Sigue siendo una de las más divertidas de interpretar, en Madrid especialmente”, escribió Shakira, quien reconoció que no la interpretó en El Dorado World Tour, pero contempló revivirla en el futuro, cosa que finalmente sucedió en Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, como una novedad exclusiva durante su residencia de conciertos en Madrid, entre septiembre y octubre de 2026.

La canción hizo parte de todas sus giras hasta 2018. Volvió en 2026, especialmente para su residencia de conciertos en España (Sony Music)

Por último, sobre The One, el quinto y último sencillo del álbum, la cantante resumió su lugar dentro de la discografía al definirla como “la power ballad de Shakira”.

Éxito internacional

'Laundry Service' registró ventas de trece millones de copias a nivel mundial y debutó en el tercer puesto del Billboard 200 (Epic Records/Sony Music)

Publicado el 13 de noviembre de 2001 por Epic Records, Laundry Service debutó en el puesto número tres del Billboard 200 y alcanzó certificación doble platino en Estados Unidos durante su primer año de circulación. A escala global, el álbum acumuló ventas cercanas a los 13 millones de copias, cifra que lo posicionó como el séptimo disco más vendido de 2002 y como uno de los trabajos discográficos de mayor circulación comercial del siglo XXI protagonizado por una artista latina.

El sencillo Whenever, Wherever alcanzó el número uno en los listados de ventas de Australia, Austria, Canadá, Francia, Alemania e Italia, además de España, y llegó al puesto seis del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, su mejor marca hasta la publicación de Hips Don’t Lie en 2006. Underneath Your Clothes repitió el liderazgo en los listados de Australia, Austria y Bélgica.

En el plano de los reconocimientos, Laundry Service figura en la lista de los 200 álbumes definitivos elaborada por el Rock and Roll Hall of Fame. Una edición ampliada del disco por su 20 aniversario, titulada Laundry Service (Washed and Dried), incorporó más tarde una versión en vivo de Whenever, Wherever grabada durante la presentación de Shakira en el show de medio tiempo del Super Bowl de 2020.

¡Shakira, de fiesta! Celebra 20 años del estreno de su álbum ‘Laundry Service’. Fotos tomas de Instagram.

Shakira definió el disco como el inicio de una nueva etapa en su carrera

En su charla con Variety, Shakira describió el proceso creativo detrás de Laundry Service como “una experiencia emocional” vinculada a un momento de transformación personal y profesional. “Esta es una de esas producciones que siempre será particularmente especial para mí porque representó un período muy vívido de mi vida”, afirmó la cantante en la misma entrevista.

El disco antecedió a producciones posteriores como Hips Don’t Lie, La Tortura y Waka Waka, canciones que profundizaron la fusión de géneros que Shakira inauguró en este trabajo. La publicación de Laundry Service consolidó además el camino abierto meses antes por otros artistas latinos como Ricky Martin, Marc Anthony y Jennifer Lopez en su intento de cruzar hacia el mercado anglosajón, aunque con la particularidad de que Shakira debió aprender un idioma completo antes de grabar, a diferencia de sus colegas, que ya contaban con dominio del inglés.