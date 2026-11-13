América Latina

Hallaron muertos a los dos hermanos desaparecidos en la Amazonía ecuatoriana y capturaron al supuesto asesino

El ministro del Interior, John Reimberg, identificó al detenido como Jerson Damián Perugachi Grefa, a quien señaló como presunto responsable de la muerte de ambos menores

Hallaron sin vida a dos hermanos desaparecidos en la Amazonia ecuatoriana y capturaron al supuesto asesino (Fiscalía)
Hallaron sin vida a dos hermanos desaparecidos en la Amazonia ecuatoriana y capturaron al supuesto asesino (Fiscalía)
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Los cuerpos de Flor Aracely Andi Alvarado, de 11 años, y de su hermano Leodan Bolívar Andi Alvarado, de ocho, fueron hallados el jueves en la Amazonia de Ecuador. La Policía detuvo a un hombre que, según el ministro del Interior, John Reimberg, confesó el asesinato. Los niños habían sido reportados como desaparecidos el 30 de octubre, luego de salir de su escuela en el sector de Santa Rosa, en Tena, capital de la provincia amazónica de Napo.

La Fiscalía activó el 1 de noviembre la Alerta Emilia, mecanismo de búsqueda para niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se aplica en situaciones de alto riesgo. Este jueves, el organismo confirmó el hallazgo de los cuerpos.

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Reimberg identificó al detenido como Jerson Damián Perugachi Grefa, a quien señaló como presunto responsable de la muerte de ambos menores. “Este asesino ya está preso. Conozcan su nombre y su cara”, escribió el ministro en su cuenta de X, junto a una fotografía del sospechoso. Más tarde, el funcionario afirmó que el detenido confesó el crimen y sostuvo que seguirá el expediente “de cerca” para que el hombre reciba una sentencia “con lo máximo que determina la ley”.

"Este asesino de niños ya está preso. Conozcan su nombre y su cara: Jerson Damián Perugachi Grefa", escribió John Reimberg vía X (@JohnReimberg)
"Este asesino de niños ya está preso. Conozcan su nombre y su cara: Jerson Damián Perugachi Grefa", escribió John Reimberg vía X (@JohnReimberg)

El ministro brindó detalles del hallazgo de los cuerpos de los menores, los cuales estaban enterrados. En ese sentido, subrayó que la Policía Nacional profundizará las pesquisas para establecer si participaron otras personas y determinar el móvil del asesinato.

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Durante la búsqueda de Flor Aracely y Leodan , las fuerzas de seguridad hallaron videos en los que se observa a los hermanos a bordo de una motocicleta. Esas imágenes constituyeron el último registro de los menores con vida. El jefe de Policía de Napo, Juan Carlos Mafla, informó que el arresto se concretó tras la recepción de datos sobre la ubicación del sospechoso. Según el comandante, el hombre reunía las características de la persona que aparece junto a los niños en la motocicleta, con la que partieron hacia un “rumbo desconocido”.

El caso generó preocupación entre los habitantes de Napo y derivó en expresiones públicas de solidaridad con la familia de los hermanos desaparecidos. Allegados y residentes participaron en movilizaciones para pedir que las tareas de búsqueda no finalizaran y que la investigación determine las circunstancias de la desaparición.

La provincia de Napo integra la Amazonía ecuatoriana, una zona con amplios sectores rurales, comunidades dispersas y rutas que conectan poblaciones separadas por largas distancias. En ese escenario, la investigación deberá reconstruir los desplazamientos de los menores y establecer qué vehículos se utilizaron, dos elementos que pueden aportar datos sobre la secuencia de los hechos.

Policías ecuatorianos realizan una operación de búsqueda (AP/César Muñoz/Archivo)
Policías ecuatorianos realizan una operación de búsqueda (AP/César Muñoz/Archivo)

Horas después de la confirmación de la muerte de Flor y Leodan, familiares, amigos y habitantes de Tena realizaron una movilización para exigir justicia y reclamar información sobre las circunstancias de la desaparición de los menores. Los manifestantes llevaron pancartas y fotografías de los niños durante un recorrido por calles del cantón, que concluyó frente a la Gobernación de Napo.

La madrina de Flor afirmó que la familia no conocía a la persona identificada por el ministro del Interior como principal sospechoso del caso. También señaló que los allegados aún no recibieron detalles sobre la desaparición y la muerte de los hermanos.

“No tenemos respuestas. Nos hemos enterado todo por redes sociales. Tampoco conocemos a la persona detenida, pero queremos saber qué ha hecho con nuestros niños”, declaró.

(Con información de EFE)

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