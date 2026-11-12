Colombia

Anuel AA acusó a Karol G de robarlo al final de su relación: las redes sociales reaccionaron

El cantante puertorriqueño sorprendió con una declaración sobre su expareja durante una entrevista reciente

El cantante boricua lanzó algunas pullas a su expareja - crédito @anuel / @karolg
Anuel AA aseguró que Karol G le “robó” una mascota que tenían como pareja - crédito @anuel / @karolg
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Anuel AA volvió a mencionar a Karol G al contar una anécdota sobre Goku, uno de los perros que compartieron durante su relación, y afirmó en tono de broma que la cantante se había quedado con el animal tras la separación.

El comentario apareció durante una entrevista en la que al artista puertorriqueño le preguntaron por la mascota, que solía figurar en algunas de sus publicaciones cuando mantenía un vínculo sentimental con la intérprete colombiana. La respuesta derivó en una referencia a su expareja y abrió una nueva conversación en redes sociales.

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De acuerdo con lo publicado por Superlike, Anuel AA aclaró que Goku no era exclusivamente suyo. El cantante explicó que, durante la relación, la pareja tenía dos perros y que ambos formaban parte de la vida que compartían en ese momento.

Una pregunta sobre Goku derivó en la referencia a Karol G

La situación surgió cuando el entrevistador quiso saber por qué el perro ya no aparecía junto a Anuel AA. El músico respondió entre risas y recordó que el animal quedó bajo el cuidado de Karol G luego de que la relación terminara.

“Ese no es mi perro… fue. Karol G me lo robó. No, esos eran nuestros dos perros”, dijo el puertorriqueño. La frase fue interpretada como una broma dentro de la conversación, ya que, inmediatamente después, explicó que los animales pertenecían a ambos.

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El comentario se concentró en Goku, un pitbull inglés que había aparecido en contenidos compartidos por Anuel AA durante su noviazgo con la artista. La entrevista no incluyó mayores detalles sobre la situación actual del perro ni sobre el segundo animal que mencionó el cantante.

“No saca el nombre da mami de la boca”, “Anuel se me frustró con Karol😢😂“, ”Se enoja cuando le preguntan por ella pero el no deja de mencionarla😂🤡“, ”No pega ni una. Por eso no deja de mencionar a Karol", “Todas las entrevistas él tiene que mencionar a Karol g”, “Karol G tu obsesión”, dicen las reacciones en las redes sociales.

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