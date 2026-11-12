Paloma Valencia cuestionó la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella y pidió un recorte estatal antes de aumentar impuestos: “Afectan la capacidad de la clase media”

La exsenadora del Centro Democrático criticó el IVA a alimentos y el alza del impuesto al carbono - (@PalomaValenciaL/X)

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La exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó en un video publicado en X el alcance del ajuste planteado por el Gobierno De la Espriella y pidió que el recorte del gasto público anteceda cualquier aumento de cargas para los contribuyentes tras propuesta de impuestos del IVA a productos de la canasta familiar.

“El Gobierno debe estar en un ambicioso plan de austeridad antes de pedirle más recursos a los ciudadanos”, afirmó.

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Valencia sostuvo que Colombia atraviesa “su peor crisis fiscal en más de 30 años” y atribuyó el faltante de las cuentas públicas a la administración del expresidente Gustavo Petro. Aunque aceptó la necesidad de un ajuste, planteó reparos frente a la distribución de sus costos y señaló que el recorte presentado resulta limitado frente a las nuevas obligaciones tributarias y contributivas.

Según expuso, la propuesta contempla una reducción de la nómina estatal del 20%, una disminución a la mitad de los contratistas y cambios en algunas transferencias. Sin embargo, advirtió que parte del ahorro se obtendría porque la Nación transferirá menos recursos a sectores como salud, con obligaciones que pasarían a otros actores del sistema.

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(@PalomaValenciaL/X)

Valencia cuestionó el traslado de costos a empresas y trabajadores

La exdirigente del Centro Democrático señaló que las empresas volverían a asumir aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a salud por empleados que ganen más de tres salarios mínimos. También mencionó un posible incremento de la cotización en salud para trabajadores.

“Entiendo que tenemos que cobrar más por salud porque hay que refinanciarla, pero todo lo demás, el Sena y todos los recargos, solamente encarecen el trabajo formal”, expresó Valencia. En ese sentido, alertó sobre un efecto adverso en la contratación formal y en el mercado laboral.

La exsenadora también rechazó los aumentos previstos para licores y cigarrillos. A su juicio, esas medidas podrían estimular el contrabando y disminuir la recaudación. Además, comparó la iniciativa con la reforma tributaria presentada durante el gobierno de Iván Duque en 2021, que fue retirada en medio de las protestas nacionales.

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Valencia indicó que aquella propuesta gravaba con renta ingresos desde $2,5 millones y contemplaba cobros sobre servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6. Sobre el proyecto actual, aseguró que la declaración de renta comenzaría desde ingresos de $5 millones, aunque cuestionó el tratamiento que recibirían productos básicos.

(@PalomaValenciaL/X)

El IVA sobre alimentos y los CDT concentraron parte de las críticas

La exdirigente afirmó que alimentos como sal, granos, frutas, verduras, café y azúcar pasarían a una tarifa del 19% en 2028, luego de haber tenido un tratamiento preferencial en la propuesta de 2021. También sostuvo que la iniciativa mantendría la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) para los hogares de menores ingresos.

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“El IVA y la renta a las personas afectan la capacidad de la clase media”, manifestó. Añadió que el Centro Democrático también había cuestionado la propuesta de 2021 y que respaldó la posterior reforma aprobada ese año tras modificaciones exigidas por su bancada.

Valencia señaló que el nuevo texto retomaría elementos de la reforma del gobierno Petro que se hundió en 2025, como el IVA a licores, gravámenes sobre apuestas en línea, una sobretasa para la banca y la eliminación de la deducción por dependientes. Cuestionó, además, un eventual cobro de renta sobre la inflación a quienes invierten en certificados de depósito a término (CDT).

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“Es un desincentivo para el ahorro que destruye el patrimonio”, dijo. Entre los puntos que consideró favorables, mencionó una reducción de la tarifa de renta empresarial al 31%, la eliminación del impuesto al patrimonio desde 2031 y límites al crecimiento de la nómina estatal y de los contratos de prestación de servicios.

(REUTERS/Luisa González)

El campo, los combustibles y las EPS figuran entre los reparos

La exsenadora afirmó que en el campo se perdieron 184 mil empleos en un año, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Por ello, cuestionó que se incluyan con IVA insumos agropecuarios y maquinaria, entre ella los tractores.

También se refirió a un mecanismo para resolver controversias por combustibles importados. Según explicó, la fórmula contemplaría intereses del 4,5% y hasta diez años de plazo para pagar. Citó como ejemplo el litigio entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y Ecopetrol, cuyo valor estimó en $8,2 billones con intereses.

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Valencia pidió divulgar los nombres de las compañías que podrían acceder a esos beneficios y precisar cuánto dejaría de percibir el Estado. Cuestionó, además, que las cajas de compensación puedan usar recursos no ejecutados del fondo de desempleo para saldar deudas en salud, incluso de sus propias entidades promotoras de salud (EPS).

Por último, la exdirigente añadió que el impuesto al carbono subiría de $29.070 por tonelada a cerca de $83.300 en 2029, con un impacto calculado de $840 por galón de Acpm.