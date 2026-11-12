Colombia

Procuraduría reveló informe sobre el estado del aeropuerto El Dorado, en Bogotá: le lanzó fuerta advertencia a Aerocivil

El organismo de control advirtió que ocho radares están fuera de servicios, además de otros dos dispositivos que presentan afectaciones difíciles de reparar por cuenta de la inexistencia de repuestos antiguos que ya no se fabrican

La Procuraduría General de la Nación alertó sobre deficiencias estructurales en la gestión de la Aerocivil, responsable de la seguridad aérea en Colombia - crédito Aerocivil, PGN
La falla del cuatro de noviembre causó la cancelación de cuarenta vuelos y retrasos en más de ochenta rutas en el Aeropuerto El Dorado. (Aerocivil, PGN)
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La reciente falla en los sistemas de check in y embarque del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, volvió a poner sobre la mesa las recurrentes alteraciones que han presentado las operaciones aeronáuticas durante el mes de noviembre.

De hecho, en la mañana del jueves 12 de noviembre se conoció el más reciente informe de la Procuraduría General de la Nación sobre la falla masiva ocurrida el 4 de noviembre que dejó al menos 40 vuelos cancelados y un retraso de más de 80 rutas programadas para ese día.

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Según el documento conocido por la revista Cambio, el organismo de control advirtió que ocho de 14 radares del país estaban fuera de servicio y que parte de la infraestructura aérea dependía de equipos obsoletos.

La Contraloría ya había cuestionado la situación financiera y contractual de la entidad en julio. El organismo emitió una opinión negativa sobre los estados financieros de 2025, detectó irregularidades por más de 396.000 millones de pesos e inconsistencias por 170.242 millones de pesos en la ejecución presupuestal, además de observaciones sobre la planeación de contratos y el programa de aeródromos Asaes.

La Contraloría halló irregularidades por más de 396.000 millones de pesos en la gestión financiera de la Aerocivil. (crédito Colprensa y Aerocivil)
La Contraloría halló irregularidades por más de 396.000 millones de pesos en la gestión financiera de la Aerocivil. (crédito Colprensa y Aerocivil)

El 4 de noviembre, hacia las 12:40 p. m., las pantallas del Centro de Control Bogotá dejaron de mostrar la información de los aviones que ingresaban y salían de la capital. Los controladores perdieron temporalmente la visualización de las aeronaves en tiempo real, activaron los procedimientos de seguridad y suspendieron los despegues en El Dorado.

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Hacia las 4:00 p. m. había cerca de 40 vuelos cancelados, otros 80 retrasados y cientos de pasajeros aguardaban información en las salas del aeropuerto. La interrupción afectó el funcionamiento de uno de los centros desde donde se controla buena parte del tráfico aéreo de Bogotá.

Radares sin servicio y repuestos que ya no se fabrican

El documento del 5 de noviembre de 2026 fue dirigido al director general de la Aerocivil, Arnaud Penent D’Izarn, y a la jefa de la Oficina de Control Interno, Sonia Maritza Machado Cruz. En sus cuatro páginas conocidas por la revista Cambio, el procurador delegado Samuel Arrieta repasó las advertencias formuladas durante meses sobre las fallas de la infraestructura tecnológica para la navegación aérea.

La Aerocivil había informado que, de sus 14 sistemas de radar instalados en Colombia, ocho no funcionaban y otros dos presentaban afectaciones. Los radares permiten detectar y seguir la posición de las aeronaves, datos que llegan a los centros de control para que los operadores mantengan la separación entre vuelos y den instrucciones a los pilotos.

Cuando uno de esos equipos deja de operar, la vigilancia depende de la cobertura de otros radares y de los sistemas de respaldo. La Procuraduría pidió fortalecer esas alternativas para impedir que la falla de una conexión o un equipo deje sin servicio una función esencial.

(Álvaro Tavera/Colprensa)
Los controladores del Centro de Control Bogotá perdieron la visualización de las aeronaves y suspendieron temporalmente los despegues. (Álvaro Tavera/Colprensa)

El organismo también identificó la obsolescencia del radar Lockheed Martin de El Tablazo y del radar de Villavicencio. De acuerdo con la información aportada por la Aerocivil, algunos de sus componentes son difíciles de reemplazar o ya no se fabrican, una condición que puede prolongar las reparaciones si una pieza falla.

Las alertas incluyeron deficiencias en el mantenimiento preventivo y correctivo, escasez de repuestos y enlaces de comunicaciones sin contratos vigentes de soporte técnico. Esas conexiones transmiten datos entre los sistemas e instalaciones que participan en la navegación aérea, por lo que la falta de cobertura contractual dejaba sin precisar quién respondería ante una avería y en qué plazo podría resolverse.

La Procuraduría había convocado mesas técnicas, solicitado información y advertido sobre los riesgos derivados del deterioro de los equipos. Tras la interrupción en El Dorado, exigió un inventario actualizado de los radares y demás sistemas críticos, con identificación de los dispositivos fuera de servicio, obsoletos, pendientes de mantenimiento, sin repuestos o sin contratos de soporte.

La falla de visualización y el software Aircon Icom

La contingencia no fue atribuida por la Procuraduría a los radares ni a la antigüedad de los equipos. El documento se refiere a un problema en los sistemas de visualización radar y pide una explicación completa sobre las causas, los componentes afectados, el impacto sobre las operaciones, las medidas para restablecer el servicio y las acciones para evitar una repetición.

La Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá por una falla intermitente en las pantallas del Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia - crédito Colprensa
Los sistemas de radar de El Tablazo y Villavicencio operan con componentes obsoletos que ya no se fabrican en el mercado. (crédito Colprensa)

La Aerocivil sostuvo en una mesa técnica posterior que el problema estuvo en Aircon Icom, el software de gestión de tránsito aéreo fabricado por la española Indra y adquirido en 2013. La entidad indicó que el sistema dejó de estar disponible de forma temporal por un “tráfico anormal en la red local (LAN) del Centro de Control Bogotá”, descartó que los radares hubieran originado la falla y aseguró que la seguridad de los vuelos no estuvo en riesgo.

Durante esa reunión, a la que asistieron el subdirector de la Aerocivil, Andrés Felipe Vargas, y Arrieta, la entidad reconoció la obsolescencia del programa. También se comprometió a firmar antes de terminar 2026 el contrato de renovación y mantenimiento especializado, cuya ejecución comenzaría el 2 de enero de 2027.

Los registros técnicos fueron enviados a Indra para determinar las causas definitivas de la interrupción. Para el jueves 12 de noviembre estaba prevista una prueba técnica de una hora, mientras la Procuraduría abrió una nueva acción preventiva para vigilar el cumplimiento de los compromisos.

El organismo advirtió que podría compulsar copias para una investigación disciplinaria si detecta anomalías. Para la Procuraduría, después de meses de advertencias ya no bastan los diagnósticos, los cronogramas ni los proyectos de modernización: la Aerocivil debe demostrar resultados concretos y verificables.

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