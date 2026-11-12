Pensión del Bienestar 2026: qué adultos mayores cobran su pago hoy 12 de noviembre

Las personas adultas mayores cuyos apellidos paternos comienzan con las letras H, I, J o K reciben hoy 12 de noviembre el depósito de la Pensión para el Bienestar (Gobierno de México)

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Las personas adultas mayores cuyos apellidos paternos comienzan con las letras H, I, J o K reciben hoy 12 de noviembre el depósito de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

El pago forma parte de la dispersión que comenzó el pasado 3 de noviembre y concluirá el viernes 27 del mismo mes. La Secretaría de Bienestar organiza los depósitos por orden alfabético para distribuir los recursos entre las personas derechohabientes de sus programas.

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Las personas adultas mayores con apellidos que inician con las letras D, E y F reciben mañana lunes 9 de noviembre el depósito de 6,400 pesos de la Pensión para el Bienestar (Gobierno de México)

La entrega del bimestre noviembre-diciembre incluye a las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos cada dos meses. Por ello, quienes tienen alguno de los apellidos programados para este jueves pueden revisar el saldo de su tarjeta durante el transcurso del día.

Los apellidos con H, I, J y K reciben el depósito este 12 de noviembre

El calendario no depende de la fecha de registro, la entidad donde vive la persona beneficiaria ni el banco en el que consulte sus recursos. La dispersión se realiza únicamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

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Las personas cuyo primer apellido inicia con L tendrán que esperar al viernes 13 de noviembre. Después seguirán los pagos para la letra M, programados para el 17 y 18 de noviembre.

El calendario continúa el 19 de noviembre con las letras N, Ñ y O. Las personas con apellidos que comienzan con P o Q reciben el depósito el 20 de noviembre.

Un cronograma oficial establece las fechas de dispersión bancaria por letra de apellido para las pensiones y programas de Bienestar en México.

Para la letra R, la Secretaría de Bienestar contempla depósitos los días 23 y 24 de noviembre. Los apellidos con S cobran el 25; T, U y V, el 26; mientras que W, X, Y y Z reciben el pago el viernes 27 de noviembre.

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La pensión para adultos mayores deposita 6,400 pesos por bimestre

La pensión para personas adultas mayores es el programa con el monto más alto entre los apoyos que se dispersan durante noviembre. Cada derechohabiente recibe 6,400 pesos correspondientes a noviembre y diciembre.

El dinero permanece en la cuenta de la tarjeta una vez que se realiza el depósito. Las personas beneficiarias no tienen que acudir a una sucursal el mismo día de su fecha asignada ni retirar todo el efectivo de una sola vez.

La tarjeta puede utilizarse para pagar en establecimientos que acepten este medio de pago. También permite retirar dinero en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

Las personas beneficiarias pueden consultar el saldo desde la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos Android y iPhone. También pueden llamar al 800 900 2000, donde deberán proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta.

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La Línea del Bienestar, en el número 800 639 42 64, brinda orientación sobre los programas sociales y los depósitos. Otra opción es acudir a un cajero de las sucursales del Banco del Bienestar para confirmar si el recurso ya está disponible.

El depósito aplica también para otros programas de Bienestar

Como se mencionó anteriormente, la jornada de pagos de noviembre no se limita a la pensión de personas adultas mayores. La dispersión incluye a las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar, quienes reciben 3,100 pesos bimestrales.

El último periodo de pagos de la Pensión del Bienestar se llevó a cabo durante septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas inscritas en la Pensión para Personas con Discapacidad obtienen 3,300 pesos por bimestre. El Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, entrega 1,650 pesos cada dos meses.

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El calendario también contempla los pagos de Sembrando Vida. En todos los casos, la fecha depende de la letra inicial del primer apellido de la persona inscrita.