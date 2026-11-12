Fiscalía confirmó que no tenía pruebas contra salvadoreño capturado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci: este es el proceso que tiene en su país

Fiscalía confirmó que no tenía pruebas contra salvadoreño capturado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci ( EFE/ Noelia F. Aceituno)

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Un documento de la Fiscalía General de la Nación de Colombia enviado en mayo de 2024 a autoridades salvadoreñas indicó que no existían pruebas materiales que vincularan a Wilbert Giovanni Rodríguez Huezo con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Pese a esa comunicación, el ciudadano salvadoreño continúa detenido desde comienzos de 2023.

Rodríguez Huezo está recluido en el centro de máxima seguridad La Esperanza, en las afueras de San Salvador, según confirmaron fuentes del proceso a Semana. La Fiscalía salvadoreña lo procesa por el delito de agrupaciones ilícitas, bajo la hipótesis de que facilitó el refugio de la colombiana Margareth Chacón.

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La Fiscalía de Colombia informó que no tenía elementos contra Rodríguez Huezo

El documento fue enviado por el exfiscal del caso Mario Burgos - (Luisa González/Reuters)

El oficio al que accedió el medio citado fue remitido por Mario Burgos, entonces fiscal primero delegado ante el Tribunal del Distrito de Bogotá y delegado para la Seguridad Territorial, a Liliana Romero Tovar, directora de Asuntos Internacionales de la entidad. Romero había solicitado copias certificadas del expediente y los elementos probatorios disponibles contra el salvadoreño.

En la respuesta, Burgos relacionó las condenas, los principios de oportunidad y los preacuerdos obtenidos dentro de la investigación por el homicidio de Marcelo Pecci, cometido en mayo de 2022 en una playa de Cartagena, Colombia. Sin embargo, el documento señaló que la autoridad colombiana no disponía de pruebas que permitieran atribuirle participación a Rodríguez Huezo.

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“La Fiscalía General de la Nación no cuenta con MP (Elemento Material Probatorio), EF (Evidencia Física) e ILO (Información Legalmente Obtenida)de los que se pueda inferir que el ciudadano salvadoreño Wilbert Giovanni Rodríguez Huezo tiene algún grado de participación en el homicidio del doctor Pecci Albertini”, consignó el oficio. Las siglas corresponden a elemento material probatorio, evidencia física e información legalmente obtenida.

Chacón fue deportada y recibió una condena de 35 años

Rodríguez Huezo fue detenido en San Salvador junto con Margareth Chacón, señalada por las autoridades colombianas como una de las presuntas coordinadoras del asesinato. La captura se produjo en una operación conjunta con Interpol, tras la cual Chacón fue deportada a Colombia.

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La justicia colombiana la condenó a 35 años de prisión por homicidio agravado. En el caso del salvadoreño, en cambio, el proceso abierto en El Salvador no corresponde directamente al crimen contra Pecci, sino a la acusación por agrupaciones ilícitas vinculada con el presunto ocultamiento de Chacón.

Un juzgado de Cuscatlán ordenó mantenerlo privado de la libertad durante el avance de las pesquisas sobre su posible colaboración con la estructura transnacional investigada por el asesinato del fiscal paraguayo.

El salvadoreño acumula cerca de tres años bajo detención. En El Salvador, el régimen de excepción y las reformas legales vigentes han permitido extender la prisión provisional durante años sin que exista una sentencia en firme.

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La comunicación de la Fiscalía colombiana fue notificada hace dos años. Aun así, Rodríguez Huezo permanece en La Esperanza, mientras en El Salvador continúa el proceso por agrupaciones ilícitas.

Abrieron investigación disciplinaria contra el exfiscal Mario Burgos por el caso Pecci

Abrieron investigación disciplinar contra el exfiscal Mario Burgos por tortura psicológica - (Marlon Barros/Colprensa)

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación contra el exfiscal Mario Andrés Burgos Patiño a raíz de la queja presentada por Margareth Chacón, condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

El proceso figura en el portal de la Rama Judicial desde el 2 de octubre de 2026 y tiene como ponente al magistrado Julio Andrés Sampedro. La investigación disciplinaria examinará los señalamientos de Chacón contra Burgos durante la actuación que culminó con su condena, informó El Tiempo.

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Margareth Chacón enfrentará 35 años de prisión tras ser encontrada culpable en el asesinato planeado de Marcelo Pecci en Barú, Colombia, durante mayo de 2022 - (Captura Pantalla/Tribunal Superior de Cartagena)

La condenada sostuvo, de acuerdo con el expediente, que se afectaron de manera directa sus derechos al debido proceso, la defensa técnica, la dignidad humana y la presunción de inocencia. Las afirmaciones hacen parte de la queja que dio origen a la indagación disciplinaria.