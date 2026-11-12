El último atraco a un banco en Chile supera los USD 8 millones, el mayor botín de la historia

La fiscalía afirmó que al menos 10 personas participaron en el asalto y que la banda tiene un alto nivel de planificación.

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Autoridades policiales confirmaron que el atraco a una sucursal del banco BCI ocurrido la madrugada del domingo pasado en Concepción (500 kms al sur de Santiago), pasó a convertirse en el golpe más grande en la historia del país, pues según el arqueo final de la empresa los avezados ladrones lograron huir finalmente con un botín de $8.520 millones (poco más de USD 8.3 millones).

Este miércoles, Carolina Namor, jefa de la Región Policial del Biobío de la PDI, ratificó la magnitud del robo y confirmó que el monto final superó ampliamente las primeras estimaciones que lo situaban en alrededor de USD 3 millones.

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“El banco y los peritos de la PDI lograron determinar que el monto sustraído es de $8.520 millones de pesos”, afirmó.

La investigación del Ministerio Público también comienza a entregar pistas sobre la dimensión de la operación. Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, al menos 10 personas habrían intervenido en el delito, cuyo desarrollo habría requerido una preparación previa y conocimientos técnicos específicos.

Roberto Garrido, fiscal regional del Biobío, corroboró que el banco comunicó oficialmente el resultado de sus arqueos y “nos informó que desde su sucursal en el centro de Concepción, se sustrajeron $8.500 millones. Por el monto, es uno de los mayores robos que han afectado a una sucursal bancaria que se ha registrado en nuestro país”.

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La magnitud del botín deja atrás otro de los asaltos bancarios más importantes de los últimos años, que afectó en julio del año pasado a una sucursal del Banco Itaú en Valparaíso, donde delincuentes utilizaron el método del oxicorte para acceder a una de sus bóvedas y lograron llevarse $6.150 millones (poco más de USD 6 millones).

Así fue la huída de la delincuentes.

Cámaras desactivadas y abertura en un muro de 60 centímetros

Más allá del monto, uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es el nivel de organización que habría detrás del delito. Los antecedentes apuntan a una banda que no dejó ningún cabo suelto, pues los delincuentes permanecieron varias horas al interior del recinto, utilizaron distintos vehículos para escapar y contaron con apoyo logístico desde el exterior.

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Una de las primeras acciones habría consistido en intervenir una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones del recinto, con el propósito de impedir que sus integrantes quedaran registrados antes de ejecutar el atraco.

El forado por donde accedieron a la sucursal bancaria.

De acuerdo a Garrido, “habrían participado al menos 10 personas con un nivel de preparación poco habitual. Antes del robo intervinieron una cámara de seguridad cercana al banco”.

El ingreso a la sucursal también habría requerido una maniobra de alta complejidad, pues los involucrados accedieron desde una propiedad colindante, abriendo un forado en un muro de concreto que tenía aproximadamente 60 centímetros de espesor. Una vez dentro de las dependencias de la entidad bancaria, utilizaron herramientas especializadas para vulnerar la bóveda y apoderarse del dinero.

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El caso mantiene abiertas distintas líneas investigativas, pues no se descarta que personas vinculadas laboralmente con el banco, ya sea trabajadores actuales o antiguos funcionarios, pudieran haber entregado información relevante para ejecutar el golpe.