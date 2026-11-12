América Latina

El último atraco a un banco en Chile supera los USD 8 millones, el mayor botín de la historia

Hasta ahora nada se sabe del paradero de los delincuentes ni del dinero

La fiscalía afirmó que al menos 10 personas participaron en el asalto y que la banda tiene un alto nivel de planificación.
Guardar

Autoridades policiales confirmaron que el atraco a una sucursal del banco BCI ocurrido la madrugada del domingo pasado en Concepción (500 kms al sur de Santiago), pasó a convertirse en el golpe más grande en la historia del país, pues según el arqueo final de la empresa los avezados ladrones lograron huir finalmente con un botín de $8.520 millones (poco más de USD 8.3 millones).

Este miércoles, Carolina Namor, jefa de la Región Policial del Biobío de la PDI, ratificó la magnitud del robo y confirmó que el monto final superó ampliamente las primeras estimaciones que lo situaban en alrededor de USD 3 millones.

PUBLICIDAD

“El banco y los peritos de la PDI lograron determinar que el monto sustraído es de $8.520 millones de pesos”, afirmó.

La investigación del Ministerio Público también comienza a entregar pistas sobre la dimensión de la operación. Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, al menos 10 personas habrían intervenido en el delito, cuyo desarrollo habría requerido una preparación previa y conocimientos técnicos específicos.

Roberto Garrido, fiscal regional del Biobío, corroboró que el banco comunicó oficialmente el resultado de sus arqueos y “nos informó que desde su sucursal en el centro de Concepción, se sustrajeron $8.500 millones. Por el monto, es uno de los mayores robos que han afectado a una sucursal bancaria que se ha registrado en nuestro país”.

PUBLICIDAD

La magnitud del botín deja atrás otro de los asaltos bancarios más importantes de los últimos años, que afectó en julio del año pasado a una sucursal del Banco Itaú en Valparaíso, donde delincuentes utilizaron el método del oxicorte para acceder a una de sus bóvedas y lograron llevarse $6.150 millones (poco más de USD 6 millones).

Así fue la huída de la delincuentes.

Cámaras desactivadas y abertura en un muro de 60 centímetros

Más allá del monto, uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es el nivel de organización que habría detrás del delito. Los antecedentes apuntan a una banda que no dejó ningún cabo suelto, pues los delincuentes permanecieron varias horas al interior del recinto, utilizaron distintos vehículos para escapar y contaron con apoyo logístico desde el exterior.

Una de las primeras acciones habría consistido en intervenir una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones del recinto, con el propósito de impedir que sus integrantes quedaran registrados antes de ejecutar el atraco.

Un agujero amplio perforado en una pared de yeso y ladrillo, con cartones colocados en la base del hueco
El forado por donde accedieron a la sucursal bancaria.

De acuerdo a Garrido, “habrían participado al menos 10 personas con un nivel de preparación poco habitual. Antes del robo intervinieron una cámara de seguridad cercana al banco”.

El ingreso a la sucursal también habría requerido una maniobra de alta complejidad, pues los involucrados accedieron desde una propiedad colindante, abriendo un forado en un muro de concreto que tenía aproximadamente 60 centímetros de espesor. Una vez dentro de las dependencias de la entidad bancaria, utilizaron herramientas especializadas para vulnerar la bóveda y apoderarse del dinero.

El caso mantiene abiertas distintas líneas investigativas, pues no se descarta que personas vinculadas laboralmente con el banco, ya sea trabajadores actuales o antiguos funcionarios, pudieran haber entregado información relevante para ejecutar el golpe.

Temas Relacionados

ChileConcepciónAsaltoBanco BCIBotínRoberto GarridoUSD 8 millones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chile: Gobierno congeló del precio de los combustibles hasta febrero de 2027, pero camioneros siguen en paro

Desde La Moneda revirtieron además la sexta alza consecutiva prevista para esta jornada y advirtieron que “no hay excusa para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras”

Chile: Gobierno congeló del precio de los combustibles hasta febrero de 2027, pero camioneros siguen en paro

El Salvador genera USD 5.7 por hora trabajada y queda entre las seis productividades más bajas regionales, según informe

El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sitúa al país por debajo del promedio de USD 11.3, frente a los USD 20.9 de Costa Rica y USD 23.1 de Panamá

El Salvador genera USD 5.7 por hora trabajada y queda entre las seis productividades más bajas regionales, según informe

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay exigió la devolución de 325.000 dólares depositados en Ueno Bank

La institución advirtió que el dinero, parte del cual proviene de colectas populares, es vital para sostener las operaciones de rescate y atención de emergencias en todo el país

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay exigió la devolución de 325.000 dólares depositados en Ueno Bank

La ONU asiste a más de un millón de personas en Cuba para paliar la escasez de agua y alimentos

Naciones Unidas envía cargamentos con techos, alimentos y equipos de bombeo a las provincias más afectadas, mientras la población enfrenta extensos cortes de luz y un agudo declive del sistema productivo

La ONU asiste a más de un millón de personas en Cuba para paliar la escasez de agua y alimentos

La Comisión de Economía del Congreso de Guatemala revisa las enmiendas a la ley contra la usura antes de enviarla al pleno

La iniciativa 6614, que ya superó dos debates, entró en la fase de redacción final tras una sesión con representantes bancarios, la Superintendencia de Bancos y la ponente Nadia de León

La Comisión de Economía del Congreso de Guatemala revisa las enmiendas a la ley contra la usura antes de enviarla al pleno
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 12 de noviembre: se registra un choque de tráiler en la autopista México-Querétaro

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 12 de noviembre: se registra un choque de tráiler en la autopista México-Querétaro

Revelan video de la captura del poderoso empresario Arvey Duque en Cúcuta: el también líder gremial que habría impulsado el comercio entre Colombia y Venezuela durante el Gobierno Petro lo investigan por lavado de activos por más de $425 mil millones

Papa León XIV EN VIVO jornada 2 en Perú: minuto a minuto de sus actividades, recorridos y últimas noticias del Santo Padre

Más de 200 estudiantes del colegio donde estudiaba la niña Valeria Afanador antes de su muerte, el Gimnasio Campestre Los Laureles, pidieron evitar el cierre de la institución: enviaron carta al presidente Abelardo de la Espriella

Juraron cuatro abogados y un juez para integrar el Consejo de la Magistratura durante los próximos cuatro años

DEPORTES

Expectativa por la conferencia de prensa que brindará Lionel Scaloni antes de los amistosos de la selección argentina

Expectativa por la conferencia de prensa que brindará Lionel Scaloni antes de los amistosos de la selección argentina

La decisión que tomó Red Bull Racing con Nikola Tsolov, la nueva estrella joven del equipo que peleaba por una butaca en la Fórmula 1

“Fue un momento doloroso”: Andrés Chávez habló sobre la despectiva frase que tuvo un periodista sobre su peso tras el descenso de Aldosivi

Murió Dan Hicks, histórico locutor de NBC Sports, a los 64 años

Paola Suárez habló de las ausencias argentinas en la BJK Cup: “No fue por motivos económicos”

ENTRETENIMIENTO

La salida de James Gunn y Peter Safran de DC Studios revive la esperanza de 'Constantine 2': "Quizá surja otra oportunidad"

La salida de James Gunn y Peter Safran de DC Studios revive la esperanza de 'Constantine 2': "Quizá surja otra oportunidad"

Shaquille O’Neal estrena un reality donde el objetivo es que nadie lo vea en plena calle

“Está muerto para mí”: la contundente respuesta de Khloé Kardashian a las declaraciones de su exesposo Lamar Odom

¿La siguiente Meredith Grey? El spin-off de ‘Grey’s Anatomy’ ya tiene protagonista

Arnold Schwarzenegger lanzó un fuerte reclamo a demócratas y republicanos: "Trabajen juntos"