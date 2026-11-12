Estadounidense insulta a mexicanos tras ser exhibida por fumar marihuana en un parque infantil de la CDMX: “Ustedes no valen nada”

Un video difundido en redes sociales documentó el enfrentamiento entre la mujer y un ciudadano que le reclamó por consumir cannabis en un espacio público.

Guardar

Un nuevo episodio de confrontación entre extranjeros y ciudadanos mexicanos generó controversia en redes sociales, luego de que una mujer estadounidense fuera captada mientras presuntamente consumía marihuana en un parque infantil de la colonia Juárez, en la Ciudad de México. La situación escaló cuando un hombre le reclamó por realizar esta actividad en un espacio público y la joven respondió con una serie de expresiones ofensivas y comentarios racistas contra los mexicanos.

El incidente quedó registrado en un video que comenzó a circular en plataformas digitales. En las imágenes se observa a un ciudadano que graba a la mujer mientras cuestiona su comportamiento, debido a que se encontraba fumando en un área recreativa destinada principalmente para niñas y niños.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)

Ante el reclamo, la estadounidense negó inicialmente haber cometido alguna falta y comenzó una discusión con el hombre. Sin embargo, conforme avanzó el intercambio, su reacción se volvió más agresiva y lanzó comentarios despectivos contra la población mexicana.

“¡Que te jodan, ¿sabes?! Fuiste tú quien se acercó a mí. Yo ya me iba. Estaba a punto de largarme, joder. Y vienes y me haces esto. ¿Qué carajo te pasa? Y luego, literalmente, literalmente, literalmente haces que tire mis cosas. ¿Qué carajo te pasa? A eso es a lo que voy, hermano. Ustedes, los mexicanos, no valen nada. Todo el mundo siempre dice: “¡Oh, son tan jodidamente amables! ¡Son tan jodidamente buena gente!”, expresó la joven estadounidense.

El enfrentamiento terminó con la intervención policial

(Captura de pantalla)

La discusión llegó a otro nivel cuando un elemento de seguridad intervino para atender el reporte. En ese momento, el hombre que había documentado el incidente explicó al oficial las razones por las que decidió confrontar a la mujer y solicitó que se tomaran medidas ante su comportamiento.

“Está fumando hierba aquí, oficial. Se le pidió el favor de que no fumara hierba. ¡Y encima quiere agredir!. ¡Fuma y fuma marihuana aquí! Se le pide que se retire y dice que no y se me fue a los golpes!”, declaró el ciudadano.

Tras lo ocurrido, la estadounidense fue trasladada ante un Juzgado Cívico, donde la controversia continuó. De acuerdo con el material difundido, la mujer mantuvo una actitud confrontativa y volvió a realizar comentarios ofensivos cuando las autoridades le solicitaron comunicarse en español.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)

Durante esa conversación, también reconoció que acostumbraba consumir marihuana en el mismo parque y aseguró que nunca antes había recibido algún reclamo por hacerlo.

“Tú estabas fumando hierba. Yo estaba a lo mío, fumando mis cosas después de salir. No sabía eso. ¡Dios mío! Llevo toda la vida fumando en este jodido parque. Nadie me ha dicho ni mierda. Nadie ha dicho nada. A nadie le importaba un carajo lo que yo estuviera haciendo, hasta que apareció este tipo. ¡Y no, no hablo español con los mexicanos, maldita sea! ¡Ya basta!”, comentó la mujer cuando se le pidió hablar en español.

Redes sociales reaccionan a los comentarios contra mexicanos

(Captura de pantalla)

La grabación provocó una oleada de reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron tanto el comportamiento de la extranjera como sus expresiones discriminatorias. Algunos internautas también hicieron comentarios irónicos sobre su apariencia y cuestionaron que se le identificara como estadounidense.

Entre las respuestas que más llamaron la atención se encontraron: “Por un momento pensé que era yaritza”; “Jajajaja cual exranjera es bien paisa del apocalypto jajajjajaa peluna”, “Cual extranjera, che vieja se ve con el nopal en la frente” y “Vaya hasta que veo a nadie que no es tibio con los extranjeros”.

PUBLICIDAD

El caso volvió a colocar en la conversación digital el respeto que debe existir en los espacios públicos de la capital, así como el rechazo a las expresiones xenófobas y racistas, independientemente de la nacionalidad de quienes las protagonizan.

Hasta el momento, el video se mantiene como el principal registro público del altercado y ha generado un debate sobre el comportamiento de los visitantes extranjeros y la convivencia en los espacios recreativos de la Ciudad de México.