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Argentina vs Uruguay: dónde y cuándo ver en México el primer partido de la Albiceleste sin Lionel Messi

Scaloni tendrá que modificar su equipo por varias ausencias, mientras crece la expectativa por conocer quién heredará el emblemático dorsal número 10

Escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol separados por las letras VS en un estadio iluminado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La selección de Argentina afrontará un compromiso especial este viernes 13 de noviembre cuando se mida con Uruguay en La Bombonera, en un amistoso correspondiente a la actual fecha FIFA.

El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, pues será el primero después de la despedida de Lionel Messi del combinado nacional.

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La Albiceleste llegará a este duelo con tres victorias consecutivas en sus últimos partidos de preparación. En su más reciente ventana FIFA goleó 4-0 a Bolivia el 1 de octubre, superó 7-0 a Burkina Faso tres días después y cerró con un triunfo de 3-0 frente a Benín.

Este último partido tuvo un significado especial, ya que representó la despedida de Messi con la camiseta argentina. El delantero se hizo presente en el marcador y puso fin a una trayectoria de más de dos décadas con la selección.

Argentina tendrá varias bajas para enfrentar a Uruguay

(REUTERS/Rodrigo Valle)
(REUTERS/Rodrigo Valle)

Para este compromiso, Scaloni deberá ajustar su planteamiento debido a las ausencias de Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González, quienes quedaron fuera de la convocatoria por lesión. Además, la situación de Emiliano Martínez genera incertidumbre debido a una fractura en la mandíbula que lo mantiene en duda.

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Otro de los temas que rodean al conjunto argentino es quién ocupará el dorsal número 10 que dejó Messi. Entre los nombres que han sonado para portar ese emblemático número están Nico Paz y el ‘Toro’ Martínez, aunque la decisión final estará en manos del entrenador.

Del otro lado, Uruguay llegará a Buenos Aires con Diego Forlán como técnico interino. La Celeste comenzó su actividad reciente con una derrota por 3-1 ante Japón, pero logró recuperarse con dos victorias contundentes: venció 4-1 a Corea del Sur y después goleó 6-1 a India.

El enfrentamiento también pondrá frente a frente a dos selecciones protagonistas de una de las rivalidades más antiguas del futbol internacional, conocida como el clásico del Río de la Plata.

¿Cómo quedaron los últimos enfrentamientos entre Argentina y Uruguay?

(EFE/Eloy Alonso)
(EFE/Eloy Alonso)

En los 10 partidos más recientes entre ambas selecciones, Argentina tiene una ventaja de seis victorias, mientras que Uruguay consiguió dos triunfos y se registraron dos empates.

El antecedente más reciente ocurrió el 22 de marzo de 2025, durante la jornada 13 de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En aquella ocasión, la Albiceleste se llevó la victoria por 1-0 en el estadio Centenario, gracias a un gol de Thiago Almada.

¿A qué hora juega Argentina vs Uruguay?

Nico Paz

El amistoso entre Argentina y Uruguay se disputará este viernes 13 de noviembre en La Bombonera. Para los aficionados en México, el silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas.

¿Dónde ver Argentina vs Uruguay en México?

(REUTERS/Paul Childs)
(REUTERS/Paul Childs)

La transmisión del partido estará disponible en México a través de ViX Premium y Prime Video, plataformas que llevarán las acciones del encuentro correspondiente a la fecha FIFA.

Por su parte, Infobae ofrecerá la cobertura del compromiso desde la previa, con el minuto a minuto y los detalles más relevantes del clásico del Río de la Plata.

Posibles alineaciones de Argentina y Uruguay

Argentina: Gerónimo Rulli, Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nico Paz, Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Christopher Fiermarín, Ronald Araújo, José María Giménez, Alexander Barboza, Mathías Olivera, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

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