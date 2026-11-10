Más de 9.7 millones de dólares se destinarán a ayuda alimentaria para 62 mil familias en Honduras

La titular Fátima Juárez presentó las proyecciones de gasto junto con una política de protección social para 2026-2036, que definirá criterios de apoyo ante pobreza e inseguridad alimentaria en el país.

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La falta de lluvias y las dificultades económicas mantienen en alerta a numerosos hogares hondureños, en particular a los de las zonas rurales del denominado Corredor Seco. En respuesta, durante 2026 se desarrollan programas de asistencia que incluyen distribución de alimentos, transferencias económicas y apoyo educativo para distintos sectores de la población.

Uno de los principales componentes es la asistencia alimentaria para las familias afectadas por la sequía, con una cobertura prevista de más de 62 mil hogares distribuidos en 53 municipios del país.

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La estrategia representa una inversión acumulada de 262 millones de lempiras, aproximadamente USD 9,73 millones, destinada a comunidades con dificultades para garantizar su abastecimiento, explicó la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Fátima Juárez,

La distribución de alimentos se desarrolla en dos etapas. Durante la primera, 15.625 familias recibieron raciones alimentarias en comunidades del Corredor Seco, una de las zonas donde la falta de precipitaciones genera mayores dificultades para los hogares dedicados a actividades agrícolas.

La inseguridad alimentaria impulsa la migración interna y externa, generando pérdida de mano de obra agrícola en Honduras. (Foto: Redes sociales)

La segunda etapa comenzó hoy y contempla la entrega de 46.500 raciones para igual número de familias en 40 municipios de siete departamentos. Para esta distribución se prevé una inversión superior a 184 millones de lempiras, equivalente a unos USD 6,83 millones.

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Con ambas fases, la cobertura llegará a 62.125 hogares en 53 municipios priorizados. La iniciativa cobra especial relevancia para las familias rurales que dependen de la producción agrícola y que registran pérdidas en sus cultivos cuando las lluvias son insuficientes.

Becas y alimentación

Según los datos presentados por Sedesol, 1.215.846 estudiantes de prebásica y básica reciben alimentos en 21.584 centros educativos del país, con una inversión aproximada de 1.240 millones de lempiras, equivalentes a USD 46,07 millones.

La titular Fátima Juárez presentó las proyecciones de gasto junto con una política de protección social para 2026-2036, que definirá criterios de apoyo ante pobreza e inseguridad alimentaria en el país.

A esta cobertura se suma la iniciativa denominada «Ración Fresca», desarrollada con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que incorpora frutas, verduras y leche en los alimentos destinados a los escolares.

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En materia educativa, más de 8.000 jóvenes integran el Programa Nacional de Becas, que contempla oportunidades de formación superior dentro y fuera de Honduras.

La iniciativa cuenta con una inversión superior a 500 millones de lempiras, unos USD 18,58 millones, y está dirigida a estudiantes de grado y posgrado. Las becas apuntan a quienes enfrentan dificultades económicas para acceder a estudios universitarios y necesitan apoyo para cubrir los costos de su formación.

Bonos para adulto mayor

El Bono Honduras Nos Une entregará 4.000 lempiras (aproximadamente USD 148,61) a cada uno de 8.000 hogares. La inversión supera los 32 millones de lempiras, equivalentes a USD 1,19 millones, y cuenta con acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La ayuda prioriza municipios afectados por la sequía y comunidades con condiciones de riesgo social.

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Los adultos mayores recibirán un bono de 2.000 lempiras, unos USD 74,30. La atención también incluye a personas con discapacidad mediante procesos de carnetización, entrega de ayudas técnicas, brigadas médicas y 70.000 raciones de alimento complementario.

El Programa Nacional de Becas financia estudios universitarios a más de 8.000 jóvenes con una inversión de 500 millones de lempiras.

El Bono Rosa, dirigido a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, contempla una transferencia de 5.000 lempiras, equivalentes a unos USD 185,76. Se prevé ampliar su cobertura durante 2027.

Entre los proyectos en preparación figura una nueva Política de Protección Social para el período 2026-2036, cuya socialización fue anunciada por Sedesol.

La propuesta busca establecer los lineamientos para orientar los programas de asistencia durante los próximos diez años, en un contexto en que persisten necesidades vinculadas a pobreza, inseguridad alimentaria, acceso a educación y atención a grupos vulnerables.

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Juárez informó además que la institución espera cerrar 2026 con una ejecución presupuestaria del 98%. Las cifras presentadas muestran el alcance previsto de las ayudas; el impacto de estas iniciativas dependerá de su continuidad, de la cobertura real de los beneficiarios y de que los recursos lleguen oportunamente a las comunidades con mayores necesidades.