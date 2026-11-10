Honduras

Más de 9.7 millones de dólares se destinarán a ayuda alimentaria para 62 mil familias en Honduras

La estrategia esta dirigida a comunidades afectadas por la sequía, mientras miles de estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres sobrevivientes de cáncer también figuran entre los beneficiarios de distintos programas sociales

El Programa Nacional de Becas financia estudios universitarios a más de 8.000 jóvenes con una inversión de 500 millones de lempiras.
La titular Fátima Juárez presentó las proyecciones de gasto junto con una política de protección social para 2026-2036, que definirá criterios de apoyo ante pobreza e inseguridad alimentaria en el país.
Guardar

La falta de lluvias y las dificultades económicas mantienen en alerta a numerosos hogares hondureños, en particular a los de las zonas rurales del denominado Corredor Seco. En respuesta, durante 2026 se desarrollan programas de asistencia que incluyen distribución de alimentos, transferencias económicas y apoyo educativo para distintos sectores de la población.

Uno de los principales componentes es la asistencia alimentaria para las familias afectadas por la sequía, con una cobertura prevista de más de 62 mil hogares distribuidos en 53 municipios del país.

PUBLICIDAD

La estrategia representa una inversión acumulada de 262 millones de lempiras, aproximadamente USD 9,73 millones, destinada a comunidades con dificultades para garantizar su abastecimiento, explicó la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Fátima Juárez,

La distribución de alimentos se desarrolla en dos etapas. Durante la primera, 15.625 familias recibieron raciones alimentarias en comunidades del Corredor Seco, una de las zonas donde la falta de precipitaciones genera mayores dificultades para los hogares dedicados a actividades agrícolas.

La inseguridad alimentaria impulsa la migración interna y externa, generando pérdida de mano de obra agrícola en Honduras. (Foto: Redes sociales)
La inseguridad alimentaria impulsa la migración interna y externa, generando pérdida de mano de obra agrícola en Honduras. (Foto: Redes sociales)

La segunda etapa comenzó hoy y contempla la entrega de 46.500 raciones para igual número de familias en 40 municipios de siete departamentos. Para esta distribución se prevé una inversión superior a 184 millones de lempiras, equivalente a unos USD 6,83 millones.

PUBLICIDAD

Con ambas fases, la cobertura llegará a 62.125 hogares en 53 municipios priorizados. La iniciativa cobra especial relevancia para las familias rurales que dependen de la producción agrícola y que registran pérdidas en sus cultivos cuando las lluvias son insuficientes.

Becas y alimentación

Según los datos presentados por Sedesol, 1.215.846 estudiantes de prebásica y básica reciben alimentos en 21.584 centros educativos del país, con una inversión aproximada de 1.240 millones de lempiras, equivalentes a USD 46,07 millones.

El Programa Nacional de Becas financia estudios universitarios a más de 8.000 jóvenes con una inversión de 500 millones de lempiras.
La titular Fátima Juárez presentó las proyecciones de gasto junto con una política de protección social para 2026-2036, que definirá criterios de apoyo ante pobreza e inseguridad alimentaria en el país.

A esta cobertura se suma la iniciativa denominada «Ración Fresca», desarrollada con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que incorpora frutas, verduras y leche en los alimentos destinados a los escolares.

En materia educativa, más de 8.000 jóvenes integran el Programa Nacional de Becas, que contempla oportunidades de formación superior dentro y fuera de Honduras.

La iniciativa cuenta con una inversión superior a 500 millones de lempiras, unos USD 18,58 millones, y está dirigida a estudiantes de grado y posgrado. Las becas apuntan a quienes enfrentan dificultades económicas para acceder a estudios universitarios y necesitan apoyo para cubrir los costos de su formación.

Bonos para adulto mayor

El Bono Honduras Nos Une entregará 4.000 lempiras (aproximadamente USD 148,61) a cada uno de 8.000 hogares. La inversión supera los 32 millones de lempiras, equivalentes a USD 1,19 millones, y cuenta con acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La ayuda prioriza municipios afectados por la sequía y comunidades con condiciones de riesgo social.

Los adultos mayores recibirán un bono de 2.000 lempiras, unos USD 74,30. La atención también incluye a personas con discapacidad mediante procesos de carnetización, entrega de ayudas técnicas, brigadas médicas y 70.000 raciones de alimento complementario.

El Programa Nacional de Becas financia estudios universitarios a más de 8.000 jóvenes con una inversión de 500 millones de lempiras.
El Programa Nacional de Becas financia estudios universitarios a más de 8.000 jóvenes con una inversión de 500 millones de lempiras.

El Bono Rosa, dirigido a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, contempla una transferencia de 5.000 lempiras, equivalentes a unos USD 185,76. Se prevé ampliar su cobertura durante 2027.

Entre los proyectos en preparación figura una nueva Política de Protección Social para el período 2026-2036, cuya socialización fue anunciada por Sedesol.

La propuesta busca establecer los lineamientos para orientar los programas de asistencia durante los próximos diez años, en un contexto en que persisten necesidades vinculadas a pobreza, inseguridad alimentaria, acceso a educación y atención a grupos vulnerables.

Juárez informó además que la institución espera cerrar 2026 con una ejecución presupuestaria del 98%. Las cifras presentadas muestran el alcance previsto de las ayudas; el impacto de estas iniciativas dependerá de su continuidad, de la cobertura real de los beneficiarios y de que los recursos lleguen oportunamente a las comunidades con mayores necesidades.

Temas Relacionados

Hondurasfamiliassequíaapoyoprogramas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rescatan a empresario secuestrado en Honduras, exigían $500 mil por su liberación

Un empresario que había sido secuestrado en San Pedro Sula, Cortés, fue rescatado sano y salvo durante una operación de inteligencia ejecutada por especialistas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)

Rescatan a empresario secuestrado en Honduras, exigían $500 mil por su liberación

Decomisan más de 100 mototaxis en Honduras por sospechas de vínculos con actividades ilícitas

Las intervenciones incluyen inspecciones en diferentes puntos de operación, verificación de conductores y recopilación de información para establecer posibles conexiones con estructuras criminales

Decomisan más de 100 mototaxis en Honduras por sospechas de vínculos con actividades ilícitas

Honduras recibirá financiamiento BID para rehabilitar carreteras y mejorar rutas agrícolas

El programa contempla la rehabilitación de varios ejes carreteros que conectan las zonas de producción con los principales corredores comerciales

Honduras recibirá financiamiento BID para rehabilitar carreteras y mejorar rutas agrícolas

Honduras y El Salvador crean cámara empresarial con 25 compañías para ampliar negocios e inversiones

Empresarios hondureños y salvadoreños pusieron en marcha una nueva organización binacional que busca facilitar inversiones, ampliar el intercambio comercial y conectar empresas de ambos países

Honduras y El Salvador crean cámara empresarial con 25 compañías para ampliar negocios e inversiones

Honduras busca alcanzar el 95% de cobertura en vacunas

Entre las medidas planteadas figura la implementación de un Sistema Nacional de Vacunación que permitirá registrar individualmente las dosis aplicadas y mejorar el seguimiento de las personas inmunizadas

Honduras busca alcanzar el 95% de cobertura en vacunas

TECNO

Accionistas demandaron a Nvidia y a Jensen Huang por ocultar su relación con una presunta espía china

Accionistas demandaron a Nvidia y a Jensen Huang por ocultar su relación con una presunta espía china

Disney entrenará con Adobe modelos de IA propios basados en sus personajes y parques

YouTube volverá a las listas de Billboard tras un cambio que da más peso a las escuchas gratuitas

Bancos e inversores frenan los préstamos para centros de datos de IA tras la caída de las acciones tecnológicas

La escasez eléctrica arrastra a Anthropic al gas natural con una compra récord de 3.400 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Una película producida por Anne Hathaway enfrenta controversia por denuncias de malas condiciones laborales durante el rodaje

Una película producida por Anne Hathaway enfrenta controversia por denuncias de malas condiciones laborales durante el rodaje

Robbie Williams responde a las acusaciones de plagio contra Olivia Rodrigo por su canción navideña

Por esta razón Daniel Radcliffe no está seguro de ver la nueva serie de ‘Harry Potter’

Oasis rechaza asistir a la ceremonia de su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll

Paul McCartney es oficialmente billonario y se convierte en el tercer músico más rico del mundo

MUNDO

Netanyahu volvió a presionar para encabezar el próximo gobierno de Israel pese al avance de Eisenkot

Netanyahu volvió a presionar para encabezar el próximo gobierno de Israel pese al avance de Eisenkot

Marco Rubio pidió una reforma de la ONU y cuestionó el gasto excesivo y la burocracia del organismo

Al menos 16 trabajadores murieron por una explosión en una planta metalúrgica del oeste de Turquía

Un petrolero se incendió en el estrecho de Ormuz tras un ataque de la Guardia Revolucionaria de Irán

Francia responsabilizó al régimen de Irán por un sabotaje informático que afectó a casi 700 supermercados