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Cómo limpiar después de encontrar excremento de ratón en casa y cuándo se debe pedir ayuda profesional

Antes de retirar excremento de ratón, hay medidas que no conviene pasar por alto

Un ratón gris junto a excrementos en el piso, al lado de una pared blanca y con una escoba al fondo.
Barrer o aspirar excrementos secos de roedores dispersa partículas infecciosas en el aire e incrementa el riesgo de contagio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los excrementos de ratón deben limpiarse en húmedo y nunca con una escoba o aspiradora doméstica. El objetivo es impedir que el polvo y los residuos se dispersen en el aire, una vía de exposición asociada con infecciones transmitidas por roedores.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que la orina, las heces y los materiales de nido pueden contener agentes infecciosos. El mayor riesgo aparece al alterar residuos secos dentro de ambientes cerrados, mal ventilados o con signos de infestación.

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Si se trata de una cantidad aislada de excrementos en un hogar ocupado regularmente, la limpieza suele poder realizarse con ventilación, guantes y desinfección previa. Si hay residuos en varias áreas, nidos, roedores muertos o contaminación en sistemas de aire, es recomendable solicitar ayuda profesional.

La ventilación debe preceder a cualquier limpieza

Antes de tocar los excrementos, se deben abrir las puertas y ventanas de la habitación, el garaje, el sótano o el altillo afectado. Los CDC indican que el espacio debe ventilarse durante al menos 30 minutos.

Durante ese lapso, las personas deben mantenerse fuera del ambiente. La medida permite renovar el aire antes de iniciar tareas que impliquen mover objetos, manipular superficies o aplicar productos desinfectantes.

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La recomendación es especialmente importante en lugares que permanecieron cerrados durante semanas, como depósitos, cabañas, vehículos en desuso o cuartos de almacenamiento. En esos espacios puede haber polvo acumulado junto con restos de actividad de roedores.

La Agencia Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional (CCOHS) aconseja mantener la ventilación mientras se realiza el trabajo. Esto ayuda a reducir la exposición tanto a partículas ambientales como a los vapores de los desinfectantes.

Cómo limpiar los excrementos de ratón de forma segura (VisualesIA Scribnews)
Las autoridades sanitarias recomiendan ventilar los espacios cerrados durante al menos 30 minutos antes de comenzar las labores de aseo. (VisualesIA Scribnews)

No se deben barrer ni aspirar los residuos secos

La regla principal consiste en no barrer, aspirar ni sacudir excrementos secos, manchas de orina o materiales de nido. Estas acciones pueden levantar partículas pequeñas y favorecer su inhalación.

El Departamento de Salud del Estado de Washington explica que la protección más efectiva no consiste solo en usar una mascarilla, sino en evitar que se genere polvo. Por ese motivo, los residuos deben humedecerse y desinfectarse antes de retirarlos.

Una aspiradora convencional tampoco debe utilizarse como primer recurso. Puede dispersar partículas dentro del ambiente y contaminar su depósito, filtro o conductos internos.

Las alfombras, mantas, prendas y papeles encontrados en el área afectada tampoco deben sacudirse. Es preferible moverlos lentamente y aplicar el tratamiento adecuado según el tipo de material.

Los guantes y el desinfectante son indispensables

La persona que realice la limpieza debe usar guantes impermeables. Los CDC aceptan guantes de goma, látex, vinilo o nitrilo, siempre que estén en buen estado y eviten el contacto de la piel con materiales contaminados.

Antes de recoger las heces, hay que rociarlas hasta que queden completamente empapadas. Se puede utilizar un desinfectante doméstico que esté identificado como tal en su etiqueta.

Otra opción aceptada por los CDC es preparar una mezcla de una parte de hipoclorito por nueve partes de agua. La solución debe hacerse poco antes de usarla, ya que pierde eficacia con el paso del tiempo.

La lejía o lavandina no debe mezclarse con amoníaco, ácidos ni otros limpiadores. Esas combinaciones pueden producir gases tóxicos y causar irritación respiratoria u ocular.

El desinfectante necesita tiempo para actuar antes de retirar los residuos. Los CDC establecen un mínimo de cinco minutos, mientras que la guía del Departamento de Salud de Washington contempla alrededor de 10 minutos de contacto.

Guantes de nitrilo azules, un atomizador, papel absorbente y pequeños excrementos junto a un zócalo de madera en el piso de una vivienda.
Los desinfectantes o la solución de cloro con agua requieren entre cinco y 10 minutos de reposo sobre los residuos antes del retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro debe hacerse con papel y bolsas cerradas

Tras esperar el tiempo indicado, los excrementos deben recogerse con toallas de papel, paños desechables o material similar. El movimiento debe ser lento y controlado, sin frotar en seco ni arrastrar los restos.

Los papeles usados, los guantes descartables, los nidos y otros residuos deben introducirse en una bolsa plástica. La bolsa debe cerrarse bien antes de colocarla en un contenedor de basura con tapa.

Cuando se encuentran roedores muertos, la recomendación es rociarlos primero con el mismo desinfectante. Luego deben recogerse con guantes y desecharse junto con los materiales usados durante la limpieza.

La CCOHS aconseja utilizar doble bolsa si se trata de cadáveres de roedores o residuos de limpieza en cantidad. Esta medida disminuye la posibilidad de contacto posterior con el contenido.

Después de retirar los restos visibles, se debe volver a pasar desinfectante sobre el área. Los pisos, mesadas, cajones, alacenas, zócalos y superficies cercanas requieren una limpieza húmeda adicional.

No basta con retirar las heces que se ven a simple vista. La desinfección posterior busca eliminar restos microscópicos de orina o materia orgánica que pudieran haber quedado en superficies de uso frecuente.

La ropa, las alfombras y los objetos exigen tratamientos distintos

La ropa de cama, las prendas, las mantas y las toallas expuestas a roedores deben lavarse con detergente y agua caliente. Los CDC recomiendan completar un ciclo de lavado normal y, cuando sea posible, usar secadora.

Las alfombras y los muebles tapizados deben limpiarse con vapor o champú. Si la contaminación es extensa, es preferible que el trabajo lo realice una empresa capacitada, ya que el tratamiento inadecuado puede volver a levantar polvo.

Los recipientes de vidrio, metal o plástico pueden desinfectarse con solución de hipoclorito o con un producto comercial apropiado. Luego deben limpiarse con papel o un paño húmedo.

Los alimentos que hayan estado expuestos a roedores, excrementos u orina no deben consumirse. También conviene revisar envases, despensas y cajones para identificar productos dañados o contaminados.

Los libros, documentos y otros objetos que no toleran humedad requieren otro manejo. Los CDC contemplan dejarlos varias horas a la luz solar o mantenerlos en un lugar libre de roedores durante varias semanas antes de volver a usarlos.

De haber excrementos de roedor en algún lugar de casa, lo suyo es deshacerse de ellos tomando una serie de precauciones para proteger la salud (VisualesIA Scribnews)
Los alimentos con sospecha de contaminación deben desecharse de inmediato y los documentos en papel pueden exponerse a la luz solar directa. (VisualesIA Scribnews)

La higiene personal completa el proceso

Al terminar la limpieza, los guantes reutilizables deben lavarse o desinfectarse antes de quitárselos. Si se usaron guantes descartables, deben desecharse dentro de la bolsa sellada junto con el resto de los residuos.

Después, se deben lavar las manos con agua y jabón. Esta medida es necesaria aunque no haya ocurrido un contacto evidente con los excrementos.

La CCOHS recomienda lavar cualquier zona de piel expuesta durante la tarea. Si no hay agua disponible, puede utilizarse un desinfectante de manos con alcohol, aunque el lavado con agua y jabón sigue siendo la opción preferida.

Las personas que, tras una exposición a roedores o sus residuos, presenten fiebre, dolores musculares, malestar general o dificultad para respirar deben consultar a un profesional de salud. Es importante informar que hubo contacto con excrementos, orina o nidos de roedores.

La ayuda profesional es aconsejable ante una infestación extensa

La limpieza doméstica deja de ser suficiente cuando hay excrementos en varias habitaciones, acumulaciones en altillos, sótanos o techos falsos, nidos visibles o roedores muertos. Esas señales pueden indicar una infestación activa o prolongada.

El Departamento de Salud de Washington y la CCOHS contemplan precauciones adicionales para las áreas muy contaminadas. En esos casos pueden requerirse respiradores adecuados, protección ocular, ropa especial y equipos de limpieza que exceden los recursos habituales de una vivienda.

También se debe recurrir a profesionales si hay indicios de contaminación dentro de conductos de calefacción, ventilación o aire acondicionado. Encender el sistema sin revisarlo podría distribuir polvo y residuos hacia otros sectores del inmueble.

Infografía con ilustraciones de una ventana abierta, guantes, un rociador, toallas de papel, una bolsa sellada y el lavado de manos bajo un grifo.
Guía de Infobae para limpiar heces de ratón de forma segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CCOHS recomienda contactar a especialistas en control de plagas y ventilación cuando los roedores pudieron ingresar en esos sistemas. La tarea requiere desmontaje y limpieza controlada para impedir que los contaminantes se dispersen.

La asistencia profesional también es prudente si en la vivienda hay niños pequeños, embarazadas, personas mayores, personas inmunodeprimidas o habitantes con enfermedades respiratorias. Estos grupos no deberían encargarse de la limpieza ni permanecer en las zonas afectadas mientras se realiza el saneamiento.

En lugares de trabajo, escuelas, talleres, depósitos u oficinas, el empleador debe organizar la respuesta. La limpieza no debe delegarse de manera improvisada a trabajadores sin capacitación, protección y un procedimiento definido.

Además de desinfectar, un servicio de control de plagas puede localizar los puntos de entrada de los roedores, instalar trampas y recomendar el sellado de grietas, rejillas o aberturas. Sin esa prevención, la limpieza puede resolver los residuos visibles, pero no evitar que el problema reaparezca.

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