EN VIVO | Crisis en Paraguay: Santiago Peña fue trasladado de urgencia al Regimiento Escolta Presidencial tras los incidentes frente a su domicilio

El ex presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo)

Pedro Alliana juró el viernes como nuevo presidente de Paraguay mientras las autoridades ejecutaban una orden de detención contra su predecesor, Santiago Peña, poco después de ser destituido mediante un juicio político por su presunta vinculación con el colapso del banco local ueno.

En el final de un proceso de dos días, los senadores apoyaron con 44 votos la condena de Peña, quien había presentado su dimisión el jueves tras perder el apoyo de su partido. El vicepresidente Pedro Alliana, un político conservador de 52 años, asumió en su reemplazo para completar el mandato hasta 2028.

Mientras el nuevo mandatario juraba, policías y fiscales ingresaron al domicilio de Peña en Asunción para comunicarle la orden de arresto mientras un grupo de manifestantes protestaba. Luego, fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial. La fiscalía dijo que Peña y se presentaría ante las autoridades el sábado.