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EN VIVO | Crisis en Paraguay: Santiago Peña fue trasladado de urgencia al Regimiento Escolta Presidencial tras los incidentes frente a su domicilio

Tres camionetas salieron de la residencia del ex presidente durante un operativo desplegado en medio de tensiones en las inmediaciones. La medida respondió a las versiones sobre la posible presencia de infiltrados entre los manifestantes

El ex presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo)
El ex presidente de Paraguay, Santiago Peña (EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo)

Pedro Alliana juró el viernes como nuevo presidente de Paraguay mientras las autoridades ejecutaban una orden de detención contra su predecesor, Santiago Peña, poco después de ser destituido mediante un juicio político por su presunta vinculación con el colapso del banco local ueno.

En el final de un proceso de dos días, los senadores apoyaron con 44 votos la condena de Peña, quien había presentado su dimisión el jueves tras perder el apoyo de su partido. El vicepresidente Pedro Alliana, un político conservador de 52 años, asumió en su reemplazo para completar el mandato hasta 2028.

Mientras el nuevo mandatario juraba, policías y fiscales ingresaron al domicilio de Peña en Asunción para comunicarle la orden de arresto mientras un grupo de manifestantes protestaba. Luego, fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial. La fiscalía dijo que Peña y se presentaría ante las autoridades el sábado.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

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06:30 hsHoy

El BPC comenzó el pago al segundo grupo de ahorristas de Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el pago al segundo grupo de ahorristas de Ueno Bank, con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

En esta etapa, podrán cobrar quienes tengan depósitos a la vista por montos superiores a G. 10.000.000 y de hasta G. 121.760.000.

Los depositantes deberán cumplir de manera simultánea con todos los requisitos fijados por el BCP. Además del rango de depósitos, no podrán tener deudas con Ueno Bank, ya sea por préstamos, tarjetas de crédito u otros productos.

También deberán contar con una cuenta habilitada en otro banco o entidad financiera del país. El pago no se realizará por ventanilla, sino mediante la acreditación directa de los fondos en esas cuentas.

05:52 hsHoy

Diputados paraguayos denuncian pérdidas de 1.200 millones de dólares en el caso Ueno Bank

Los diputados ocupan sus escaños en el Congreso, en Asunción, Paraguay, el 5 de noviembre de 2026 (REUTERS/César Olmedo)
Los diputados ocupan sus escaños en el Congreso, en Asunción, Paraguay, el 5 de noviembre de 2026 (REUTERS/César Olmedo)

Los diputados que actúan como acusadores en el juicio político contra el presidente Santiago Peña pidieron este viernes que el mandatario sea declarado culpable y atribuyeron al cierre de Ueno Bank una pérdida de USD 1.200 millones para el país.

Durante la segunda sesión del proceso, la diputada Rocío Vallejo afirmó que Peña “creó un agujero de 1.200 millones de dólares al pueblo paraguayo” y dejó “tres millones de perjudicados en un solo día”.

La legisladora se refirió al procedimiento de resolución dispuesto el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank. Los acusadores calificaron a Peña como “el desfalcador más grande de la historia” del país.

Paraguay atraviesa una crisis política tras la decisión del banco emisor. Vallejo sostuvo que el BCP “mató” a Ueno en lugar de intervenir la entidad, pues, según afirmó, “no tenía remedio”.

04:47 hsHoy

Las imágenes de la protesta frente a la residencia de Santiago Peña

Un manifestante habla a través de un megáfono frente a personal de seguridad (REUTERS/Cesar Olmedo)
Un manifestante habla a través de un megáfono frente a personal de seguridad (REUTERS/Cesar Olmedo)
Personal de seguridad monta guardia mientras personas se manifiestan frente a la residencia del expresidente Santiago Peña, el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Cesar Olmedo)
Personal de seguridad monta guardia mientras personas se manifiestan frente a la residencia del expresidente Santiago Peña, el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Cesar Olmedo)
Personal de seguridad custodiaba la residencia del expresidente Santiago Peña tras su destitución (REUTERS/Cesar Olmedo)
Personal de seguridad custodiaba la residencia del expresidente Santiago Peña tras su destitución (REUTERS/Cesar Olmedo)
Personal de seguridad custodiaba la residencia del expresidente Santiago Peña tras su destitución (REUTERS/Cesar Olmedo)
Personal de seguridad custodiaba la residencia del expresidente Santiago Peña tras su destitución (REUTERS/Cesar Olmedo)
03:40 hsHoy

Santiago Peña fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial por motivos de seguridad

Santiago Peña fue trasladado de urgencia al Regimiento Escolta Presidencial después de que los equipos de seguridad evaluaran que no podían garantizar el resguardo de su vivienda ante la presencia de manifestantes en el barrio Mburucuyá de Asunción.

Tres camionetas salieron de la residencia particular del expresidente durante un operativo desplegado en medio de tensiones en las inmediaciones del inmueble.

La medida respondió a la concentración de personas frente a la casa y a versiones sobre la posible presencia de infiltrados entre los manifestantes. Fuentes policiales señalaron al medio ABC que esa situación impedía asegurar la protección de las instalaciones y de quienes se encontraban allí.

Personal de seguridad monta guardia mientras personas se manifiestan frente a la residencia del expresidente Santiago Peña, el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Cesar Olmedo)
Personal de seguridad monta guardia mientras personas se manifiestan frente a la residencia del expresidente Santiago Peña, el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Cesar Olmedo)

Peña permanecerá de forma preventiva en la sede del Regimiento Escolta Presidencial, según confirmaron fuentes oficiales. El exmandatario será trasladado este sábado a las 11:00 a la sede del Ministerio Público, donde deberá cumplir con las diligencias judiciales previstas.

03:30 hsHoy

El abogado de Peña aseguró que el ex presidente se someterá a la investigación

El defensor Preda afirmó que Peña se someterá a la investigación abierta en su contra y sostuvo que su representado ya adoptó esa actitud ante el procedimiento iniciado el año pasado por la Contraloría.

Siempre dijo” que aceptaría cualquier investigación, señaló el abogado, al recordar que Peña ya respondió ante el control de la Contraloría y que ahora lo hará “como ciudadano”.

Preda indicó que todavía desconoce los hechos específicos que los fiscales le atribuyen a Peña. Según explicó, hasta el momento solo tomó conocimiento de las figuras jurídicas expuestas por los investigadores, a las que calificó como “enunciaciones abstractas”.

El abogado señaló que necesita acceder a la descripción puntual de la acusación para definir la estrategia de defensa y establecer por qué los hechos que se le imputan tendrían relevancia penal. Preda espera conocer esos elementos mañana.

02:56 hsHoy

Santiago Peña actualizó su biografía en Instagram tras su destitución

Santiago Peña actualizó su biografía en Instagram tras su destitución (@santipenapy)
Santiago Peña actualizó su biografía en Instagram tras su destitución (@santipenapy)

El ex presidente Santiago Peña modificó la biografía de su cuenta oficial de Instagram minutos después de que el Senado de Paraguay aprobara por unanimidad su destitución como mandatario de la República, tras un juicio político que se extendió durante dos días.

El ex jefe de Estado actualizó la descripción de su perfil en la red social y agregó la referencia “Economista”. La modificación ocurrió luego de la votación que puso fin a su mandato al frente del Poder Ejecutivo de Paraguay.

01:58 hsHoy

Lula felicitó a Pedro Alliana tras asumir la Presidencia y lo invita a Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Diego Herculano)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Diego Herculano)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Pedro Alliana por su asunción como nuevo jefe de Estado de Paraguay y planteó su intención de trabajar con la nueva administración en una agenda de cooperación bilateral e integración sudamericana.

El mandatario brasileño difundió el mensaje este viernes por la noche a través de su perfil oficial en la plataforma X, luego de la ceremonia de investidura de Alliana.

“Transmito al nuevo Presidente del Paraguay, Pedro Alliana, mis deseos de pleno éxito en las nuevas funciones y de poder trabajar con él de manera abierta, franca y cooperativa, en pro del fortalecimiento de la relación bilateral y del avance de la integración en América del Sur”, expresó Lula.

El jefe de Estado brasileño también adelantó que espera recibir al presidente paraguayo en Brasilia para abordar los asuntos comunes entre ambos países. “Espero poder recibirlo próximamente en Brasilia, oportunidad en la que podremos examinar nuestra agenda bilateral y dar renovado impulso a nuestros históricos lazos de amistad”, puntualizó Lula.

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