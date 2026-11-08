República Dominicana

Operativo en Barahona deja 17 detenidos y al descubierto una red de alcohol adulterado, drogas y contrabando

El operativo, desplegado este sábado en sectores y centros de diversión, también permitió ocupar armas blancas, cigarrillos de contrabando y balanzas, según informó el vocero institucional Diego Pesqueira con apoyo de la DNCD

Los agentes confiscaron 380 gramos de narcóticos, armas blancas y 50 recipientes de clerén adulterado./ (Redes Diego Pesqueira)
Los agentes confiscaron 380 gramos de narcóticos, armas blancas y 50 recipientes de clerén adulterado./ (Redes Diego Pesqueira)
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La Policía Nacional de República Dominicana informó este sábado que detuvo a 17 personas y ocupó bebidas alcohólicas adulteradas, drogas, armas blancas y cigarrillos de contrabando durante un operativo en distintos sectores y centros de diversión de Barahona.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, indicó que el despliegue estuvo a cargo de las agencias adscritas a la Dirección Regional Sur, con apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ejército de República Dominicana y otras fuerzas de seguridad.

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De acuerdo con Pesqueira, las intervenciones permitieron desmantelar varios puntos improvisados que, según el informe policial, presuntamente operaban para la venta y distribución de sustancias controladas. Los detenidos serán entregados al Ministerio Público, que definirá los pasos procesales de cada caso.

Entre los objetos incautados figuran 380 gramos de distintas sustancias narcóticas, 50 recipientes con bebidas alcohólicas adulteradas, seis armas cortopunzantes, dos balanzas y 24 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Las bebidas retenidas fueron identificadas como clerén, una preparación artesanal que puede representar un riesgo sanitario si se elabora o comercializa sin controles. La Policía no precisó si las 17 personas detenidas enfrentarán cargos vinculados de forma directa con la fabricación o venta de alcohol adulterado, o con los demás ilícitos investigados en el operativo.

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La Dirección Regional Sur coordinó los operativos de seguridad con el apoyo de la DNCD y el Ejército de República Dominicana./ (Redes Diego Pesqueira)
La Dirección Regional Sur coordinó los operativos de seguridad con el apoyo de la DNCD y el Ejército de República Dominicana./ (Redes Diego Pesqueira)

La intervención de Barahona se suma a otros procedimientos informados este año. El 15 de mayo, la Policía Nacional reportó el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Mena Abajo, municipio de Tamayo, provincia Bahoruco. Los agentes ocuparon 12 tanques y nueve galones con un líquido amarillento que, según la institución, estaba destinado a la elaboración de ron adulterado.

Dos días después, la Policía comunicó otra operación en Batey 6, también en Tamayo, donde localizó 21 tanques metálicos y 19 galones con una sustancia presuntamente utilizada para fabricar bebidas ilícitas. En ambos casos, las autoridades informaron que destruyeron el líquido ocupado.

En junio, el Ministerio Público incautó 4.956 unidades de bebidas alcohólicas adulteradas y productos vencidos durante inspecciones a comercios de San Cristóbal. La Procuraduría señaló que parte de la mercancía carecía de registro sanitario y que el caso involucraba presuntas violaciones a las leyes 42-01 y 17-19.

En julio, además, la Policía informó que desmanteló una fábrica clandestina de clerén o triculí en Cabral, Barahona. En ese operativo ocupó tanques con líquido en fermentación y anunció la búsqueda de quienes presuntamente operaban el lugar.

La Policía Nacional detuvo a 17 personas durante intervenciones en sectores y centros de diversión de Barahona./ (Redes Diego Pesqueira)
La Policía Nacional detuvo a 17 personas durante intervenciones en sectores y centros de diversión de Barahona./ (Redes Diego Pesqueira)

La producción, almacenamiento y comercialización de alcohol adulterado o sin las autorizaciones requeridas está alcanzada por varias normas de República Dominicana. La Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados incluye a los productos del alcohol y sus derivados entre las mercancías reguladas.

La norma considera comercio ilícito la fabricación, importación, almacenamiento o comercialización de productos regulados sin registro, licencia o autorización. En esos casos, establece el decomiso de la mercancía y prevé sanciones administrativas y penales, además de la posible clausura del establecimiento utilizado para la actividad.

La legislación también contempla multas, suspensión o cancelación de permisos y destrucción de productos alcohólicos decomisados cuando se comprueba su procedencia ilícita. Las penas concretas dependen de la conducta atribuida, el volumen de la operación, la eventual falsificación de marcas, la evasión tributaria y otros elementos que determine la investigación judicial.

A ese marco se suman la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 243-68 sobre Alcoholes. Las autoridades suelen invocar esas disposiciones en los operativos contra laboratorios clandestinos, puntos de distribución y comercios que venden bebidas sin registro sanitario o con señales de adulteración.

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