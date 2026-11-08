Colombia

Liss Pereira confesó que terminó medicada tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’: “No hubo una intervención de producción”

La comediante cucuteña habló en una recientre entrevista sobre los ataques de pánico, la decisión consciente de no abordar el tema en público, y el proceso terapéutico que siguió a su participación en el programa, en 2021

La comediante describió como "tóxico" el ambiente que vivió en las grabaciones, resaltando las actitudes del grupo que se conoció como "las 4 babys" (@papicarrrrr/TikTok)

Guardar

La comediante y locutora cucuteña Liss Pereira se convirtió en una de las figuras más seguidas de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Colombia, emitida por Canal RCN entre junio y noviembre de 2021. Con 20 participantes de distintos ámbitos —comedia, música, actuación—, la edición se convirtió en la más vista del formato en el país hasta ese momento.

Pereira, conocida entonces por su faceta como locutora en Radioacktiva y luego por su paso por Los comediantes de la noche, llegó a la gran final junto a Carla Giraldo, Frank Martínez y Viña Machado.

PUBLICIDAD

En esa instancia presentó un arroz caldoso de mariscos y esferas de chocolate Santander que los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Chris Carpentier valoraron con reconocimiento, aunque el título —y los 200 millones de pesos del premio— se lo llevó Giraldo.

Sin embargo, su participación estuvo marcada por una división clara entre algunos de los participantes. Giraldo, Marbelle, Catalina Maya y Viña Machado conformaron un grupo que los espectadores bautizaron como “las cuatro babys”, señalado tanto dentro de la competencia como en redes sociales por sus actitudes hacia otros concursantes. Pereira fue, en reiteradas ocasiones, el blanco de sus comentarios.

PUBLICIDAD

Carla Giraldo y Liss Pereira
Buena parte de los roces de Liss Pereira fueron con Carla Giraldo, con la que llegó a la final de la temporada (montaje Infobae Colombia)

Los roces salieron a la luz en múltiples episodios: Giraldo llegó a declarar en cámara “voy por Liss”, mientras que la propia comediante estalló en un confesionario al referirse a las burlas que recibía. “Estoy mamada de la risita, la burlita y la cosita. Estoy muy mamada de eso, yo no vine a eso”, dijo entonces.

En otra ocasión, durante las grabaciones de un reto en exteriores, Pereira alcanzó a escuchar cómo un compañero —cuya identidad nunca reveló— la llamaba “marrana resopladora” sin saber que ella estaba cerca. “La persona no se dio cuenta de que yo estaba escuchando todo lo que decía”, contó después en su propio pódcast Sospechosamente Light.

Años después de que se emitiera la temporada, Pereira se sentó en el pódcast Pa’ Picar y ofreció uno de los relatos más completos y descarnados que ha dado sobre lo que vivió. Lo primero que aclaró fue su propio silencio: “Yo nunca hablé de MasterChef, porque en ese momento era un ambiente muy tóxico para hablar de más”.

Masterchef Celebrity Colombia
Liss Pereira afirmó que los productores eran conscientes de las situaciones, pero no intervinieron para apaciguar los ánimos (captura en vivo Canal RCN)

La comediante separó con claridad dos experiencias que coexistieron durante las grabaciones. Por un lado, la dimensión culinaria del formato, que describió como genuinamente disfrutable: “Que tú te lo grabaras a nivel culinario, para mí, que soy una persona apasionada por la cocina, fue maravillosa”. Señaló, además, que su propio perfil —diagnosticada con TDA y, según ella misma, con tendencia a la ansiedad— encajaba bien con la adrenalina del concurso: “Era chévere la presión del tiempo y lograrlo”.

Por otro lado, el ambiente humano fue otra cosa. Pereira identificó tres factores que se combinaron para hacer del proceso algo difícil de procesar: el hecho de que la grabación ocurrió justo después de la pandemia, cuando muchas personas llegaban emocionalmente agotadas; la presencia de lo que ella describió como “un comportamiento femenino muy tóxico en la temporada mía, que estaba dirigido específicamente hacia mí”; y, según denunció, la ausencia de una intervención correctiva por parte del equipo de producción. “No hubo una intervención de producción como por decir: ‘Ey, regulemos esto’, sino al contrario, fue una sobreexplotación dinámica”, afirmó.

Uno de los pasajes más reveladores de la entrevista tuvo que ver con la diferencia entre lo que Pereira vivió durante las grabaciones y lo que luego vio en televisión. Durante la competencia, dijo, el camerino era un espacio relativamente tranquilo: “Yo superbién en camerino, era como que: ‘¿Quieres café? Mira, yo traje café’”. Mientras tanto, según relató, en el set ocurrían cosas que ella no siempre registraba: “Me echaban sal a la sopa, me tumbaban mis cosas, me escondían cosas. Yo decía: ‘Dios mío’. Y yo no sabía todo eso”.

Liss Pereira
Liss Pereira afirmó sentirse sorprendida de saber que la estaban saboteando los otros participantes, una vez vio la retransmisión en televisión (Canal RCN)

Cuando el programa se emitió y el público comenzó a reaccionar, la percepción que se construyó sobre ella la tomó por sorpresa. “La gente me empezó a tratar como si yo fuera Marimar”, dijo entre risas, aludiendo a la telenovela mexicana. “Yo era la maldita lisiada y la otra era Soraya”. Esa lectura —construida a partir del material editado— generó en ella una sensación de extrañeza profunda: “La gente me leyó de una manera que yo nunca había sido vista. Eso para mí fue raro”.

Ataques de pánico, psiquiatría y terapia: las consecuencias que Pereira no quiso usar como bandera

Lo que vino después del programa fue, según sus propias palabras, el momento más difícil. “Yo tenía ataques de pánico cuatro veces al día tras MasterChef. Yo estuve medicada en psiquiatría por MasterChef, afirmó, en la que es una de las confesiones más directas que hizo sobre el impacto del reality en su salud.

A pesar de ello, Pereira tomó una decisión consciente: no convertir esa experiencia en contenido ni en capital de visibilidad. “Ni siquiera hice un stand-up alusivo a eso. No tengo material en mis redes alusivos a eso”. En cambio, se dedicó a su trabajo en el stand-up y comenzó un proceso terapéutico. “Al contrario, empecé a tratarme, ir a terapia, sanar. ¿Por qué me siento tan vulnerable? ¿Por qué me hizo tanto daño?”, recordó haberse preguntado.

La razón de ese silencio, dijo, tiene que ver con una posición personal frente al relato de victimización: “Si algo no me ha gustado en mi vida es ser la víctima de nadie”, concluyó.

Temas Relacionados

MasterChef Celebrity ColombiaAnsiedadAtaques de pánicoLiss PereiraColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

América llega en el segundo puesto con 35 puntos, tras igualar 0-0 ante Millonarios. Deportivo Cali es tercero con 33 unidades y viene de vencer 2-0 a Boyacá Chicó. Ambos ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares y disputan posiciones de privilegio para la fase final

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

Ministro de Defensa atribuyó al ELN el ataque contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar: habría sido represalia por la captura de alias Carrito

El atentado, perpetrado con drones acondicionados con explosivos contra las instalaciones militares, dejó tres personas fallecidas y 47 lesionadas, según el último balance del Ejército Nacional

Ministro de Defensa atribuyó al ELN el ataque contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar: habría sido represalia por la captura de alias Carrito

Defensoría del Pueblo reaccionó al ataque con explosivos en Santa Rosa del Sur, que ya deja 3 muertos: “Estos hechos no son aislados”

El atentado fue perpetrado contra el Cantón Militar del Ejército Nacional. Ya hay 16 heridos de gravedad y 31 afectados

Defensoría del Pueblo reaccionó al ataque con explosivos en Santa Rosa del Sur, que ya deja 3 muertos: “Estos hechos no son aislados”

El mensaje de las hinchadas de América y Cali en la previa del clásico vallecaucano: “A la salida nos vemos... pa’ tomarnos una ‘pola’”

El clásico vallecaucano estuvo marcado por la violencia y por eso la Comisión Local de Fútbol no permitió el ingreso de los seguidores de ambos equipos para el derbi en el Pascual Guerrero

El mensaje de las hinchadas de América y Cali en la previa del clásico vallecaucano: “A la salida nos vemos... pa’ tomarnos una ‘pola’”

Gabriela Muñoz perdió batalla judicial contra Angie Rodríguez: Juez negó tutela por señalamientos sobre su presunta influencia en la Aerocivil

El Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá negó el amparo solicitado y dispuso que el expediente fuera remitido a la Corte Constitucional si no se presentaba una impugnación dentro del plazo establecido

Gabriela Muñoz perdió batalla judicial contra Angie Rodríguez: Juez negó tutela por señalamientos sobre su presunta influencia en la Aerocivil
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Juanes fue incluido en el listado de Rolling Stone de las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI

Juanes fue incluido en el listado de Rolling Stone de las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI

La defensa de Marcela Reyes asegura que no hay pruebas que la vinculen con el crimen de B–King

Reykon, al borde de las lágrimas, agradeció a Bogotá porque no olvidó quién es el líder: este fue el homenaje a Yeison Jiménez

Fabián Ríos recordó los nervios que sintió al grabar escenas íntimas con Catherine Siachoque en ‘Sin senos no hay paraíso’

Reykon reunió a 10.000 personas en su debut en El Corazón de Bogotá-Arena: tuvo invitados de lujo

Deportes

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

El mensaje de las hinchadas de América y Cali en la previa del clásico vallecaucano: “A la salida nos vemos... pa’ tomarnos una ‘pola’”

Dayro Moreno le dio la victoria y clasificación parcial a Once Caldas ante Águilas Doradas: gol de tiro libre sobre el final del partido

Goleada y doblete: la contundente respuesta de Jhon Córdoba a Néstor Lorenzo tras quedar fuera de la convocatoria

Detroit Pistons vs. Los Angeles Lakers: hora y canal de televisión para ver en Colombia el duelo de la NBA