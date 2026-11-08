Liss Pereira confesó que terminó medicada tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’: “No hubo una intervención de producción”

La comediante describió como "tóxico" el ambiente que vivió en las grabaciones, resaltando las actitudes del grupo que se conoció como "las 4 babys" (@papicarrrrr/TikTok)

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La comediante y locutora cucuteña Liss Pereira se convirtió en una de las figuras más seguidas de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Colombia, emitida por Canal RCN entre junio y noviembre de 2021. Con 20 participantes de distintos ámbitos —comedia, música, actuación—, la edición se convirtió en la más vista del formato en el país hasta ese momento.

Pereira, conocida entonces por su faceta como locutora en Radioacktiva y luego por su paso por Los comediantes de la noche, llegó a la gran final junto a Carla Giraldo, Frank Martínez y Viña Machado.

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En esa instancia presentó un arroz caldoso de mariscos y esferas de chocolate Santander que los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Chris Carpentier valoraron con reconocimiento, aunque el título —y los 200 millones de pesos del premio— se lo llevó Giraldo.

Sin embargo, su participación estuvo marcada por una división clara entre algunos de los participantes. Giraldo, Marbelle, Catalina Maya y Viña Machado conformaron un grupo que los espectadores bautizaron como “las cuatro babys”, señalado tanto dentro de la competencia como en redes sociales por sus actitudes hacia otros concursantes. Pereira fue, en reiteradas ocasiones, el blanco de sus comentarios.

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Buena parte de los roces de Liss Pereira fueron con Carla Giraldo, con la que llegó a la final de la temporada (montaje Infobae Colombia)

Los roces salieron a la luz en múltiples episodios: Giraldo llegó a declarar en cámara “voy por Liss”, mientras que la propia comediante estalló en un confesionario al referirse a las burlas que recibía. “Estoy mamada de la risita, la burlita y la cosita. Estoy muy mamada de eso, yo no vine a eso”, dijo entonces.

En otra ocasión, durante las grabaciones de un reto en exteriores, Pereira alcanzó a escuchar cómo un compañero —cuya identidad nunca reveló— la llamaba “marrana resopladora” sin saber que ella estaba cerca. “La persona no se dio cuenta de que yo estaba escuchando todo lo que decía”, contó después en su propio pódcast Sospechosamente Light.

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Años después de que se emitiera la temporada, Pereira se sentó en el pódcast Pa’ Picar y ofreció uno de los relatos más completos y descarnados que ha dado sobre lo que vivió. Lo primero que aclaró fue su propio silencio: “Yo nunca hablé de MasterChef, porque en ese momento era un ambiente muy tóxico para hablar de más”.

Liss Pereira afirmó que los productores eran conscientes de las situaciones, pero no intervinieron para apaciguar los ánimos (captura en vivo Canal RCN)

La comediante separó con claridad dos experiencias que coexistieron durante las grabaciones. Por un lado, la dimensión culinaria del formato, que describió como genuinamente disfrutable: “Que tú te lo grabaras a nivel culinario, para mí, que soy una persona apasionada por la cocina, fue maravillosa”. Señaló, además, que su propio perfil —diagnosticada con TDA y, según ella misma, con tendencia a la ansiedad— encajaba bien con la adrenalina del concurso: “Era chévere la presión del tiempo y lograrlo”.

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Por otro lado, el ambiente humano fue otra cosa. Pereira identificó tres factores que se combinaron para hacer del proceso algo difícil de procesar: el hecho de que la grabación ocurrió justo después de la pandemia, cuando muchas personas llegaban emocionalmente agotadas; la presencia de lo que ella describió como “un comportamiento femenino muy tóxico en la temporada mía, que estaba dirigido específicamente hacia mí”; y, según denunció, la ausencia de una intervención correctiva por parte del equipo de producción. “No hubo una intervención de producción como por decir: ‘Ey, regulemos esto’, sino al contrario, fue una sobreexplotación dinámica”, afirmó.

Uno de los pasajes más reveladores de la entrevista tuvo que ver con la diferencia entre lo que Pereira vivió durante las grabaciones y lo que luego vio en televisión. Durante la competencia, dijo, el camerino era un espacio relativamente tranquilo: “Yo superbién en camerino, era como que: ‘¿Quieres café? Mira, yo traje café’”. Mientras tanto, según relató, en el set ocurrían cosas que ella no siempre registraba: “Me echaban sal a la sopa, me tumbaban mis cosas, me escondían cosas. Yo decía: ‘Dios mío’. Y yo no sabía todo eso”.

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Liss Pereira afirmó sentirse sorprendida de saber que la estaban saboteando los otros participantes, una vez vio la retransmisión en televisión (Canal RCN)

Cuando el programa se emitió y el público comenzó a reaccionar, la percepción que se construyó sobre ella la tomó por sorpresa. “La gente me empezó a tratar como si yo fuera Marimar”, dijo entre risas, aludiendo a la telenovela mexicana. “Yo era la maldita lisiada y la otra era Soraya”. Esa lectura —construida a partir del material editado— generó en ella una sensación de extrañeza profunda: “La gente me leyó de una manera que yo nunca había sido vista. Eso para mí fue raro”.

Ataques de pánico, psiquiatría y terapia: las consecuencias que Pereira no quiso usar como bandera

Lo que vino después del programa fue, según sus propias palabras, el momento más difícil. “Yo tenía ataques de pánico cuatro veces al día tras MasterChef. Yo estuve medicada en psiquiatría por MasterChef”, afirmó, en la que es una de las confesiones más directas que hizo sobre el impacto del reality en su salud.

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A pesar de ello, Pereira tomó una decisión consciente: no convertir esa experiencia en contenido ni en capital de visibilidad. “Ni siquiera hice un stand-up alusivo a eso. No tengo material en mis redes alusivos a eso”. En cambio, se dedicó a su trabajo en el stand-up y comenzó un proceso terapéutico. “Al contrario, empecé a tratarme, ir a terapia, sanar. ¿Por qué me siento tan vulnerable? ¿Por qué me hizo tanto daño?”, recordó haberse preguntado.

La razón de ese silencio, dijo, tiene que ver con una posición personal frente al relato de victimización: “Si algo no me ha gustado en mi vida es ser la víctima de nadie”, concluyó.

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