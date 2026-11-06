Tigres vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

La Máquina busca prolongar su racha positiva frente a unos felinos que ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar. (Ilustración Infobae México)

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La Jornada 16 del Apertura 2026 tendrá un enfrentamiento de contrastes cuando Tigres reciba a Cruz Azul en el Estadio Universitario. Mientras el conjunto celeste buscará sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato, los felinos intentarán despedirse de su afición con una victoria, luego de quedar sin posibilidades matemáticas de avanzar a la Liguilla.

El encuentro se disputará este sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y los aficionados podrán seguirlo en vivo a través de Azteca 7, FOX y FOX One.

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Originalmente, el compromiso estaba programado para comenzar a las 17:00 horas; sin embargo, la Liga MX anunció una modificación en el calendario y recorrió el silbatazo inicial dos horas. El escenario se mantiene sin cambios: el Estadio Universitario, casa de los Tigres, será el lugar donde ambos equipos se enfrenten en la penúltima fecha de la fase regular.

Cruz Azul busca mantener su buen momento en el torneo

América, Chivas y Cruz Azul comparten el liderato con 29 puntos cada uno (X@LigaBBVAMX)

La Máquina llegará a territorio regiomontano con la motivación de conservar su lugar entre los primeros puestos de la clasificación. El equipo dirigido por Joel Huiqui acumula 29 puntos y atraviesa una racha de cuatro victorias consecutivas, después de imponerse 2-1 a León en su compromiso más reciente.

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El rendimiento ofensivo también respalda el buen momento de los celestes, quienes han conseguido 15 anotaciones en sus últimos cinco encuentros. Con América y Chivas también instalados en la pelea por la cima, sumar en el Volcán será importante para sus aspiraciones de cerrar la fase regular en una posición favorable.

No obstante, el reto tendrá un componente adicional: Cruz Azul no consigue ganar en el Estadio Universitario desde el 2 de julio de 2022. Aquella noche se llevó los tres puntos con un marcador de 3-2, gracias a un penal convertido por Santiago Giménez durante el tiempo agregado.

Desde entonces, el conjunto cementero ha visitado cinco veces la cancha de Tigres sin conseguir otro triunfo. En ese periodo registra tres empates y dos derrotas, considerando sus compromisos de Liga MX, Liguilla y Concacaf Champions Cup.

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El antecedente más reciente entre ambos clubes se remonta al 6 de diciembre de 2025, cuando igualaron 1-1 en la semifinal de vuelta del Apertura 2025.

Tigres intentará cerrar el torneo con una victoria

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Tigres UANL - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - October 24, 2026 Tigres UANL players pose for a team group photo before the match REUTERS/Luis Cortes

El panorama de los universitarios es distinto. El conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich se encuentra en el puesto 15 de la clasificación, con 15 unidades, y ya no cuenta con posibilidades matemáticas de alcanzar la fase final.

La derrota por 3-0 frente a Pachuca en la jornada anterior terminó por complicar sus aspiraciones, por lo que el cierre del campeonato tendrá como objetivo recuperar sensaciones y ofrecer una mejor presentación ante su público.

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Para este compromiso, Tigres podría contar nuevamente con los brasileños Rómulo Zwarg y Joaquim Pereira, quienes retomaron los entrenamientos grupales después de superar molestias físicas. En contraste, Alan Franco no estará disponible debido a una suspensión.

Por el lado de Cruz Azul, las ausencias confirmadas son Amaury Morales, quien se recupera de una lesión de rodilla, y Mateo Levy.

La regla de menores, otro pendiente para Tigres

Además de buscar un resultado positivo, el equipo regiomontano deberá prestar atención a la regla de menores. Tigres acumula 936 de los mil 170 minutos que necesita completar durante el torneo, por lo que todavía debe sumar 234 minutos en sus dos partidos restantes.

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El margen será reducido, pues el máximo que puede contabilizar por encuentro es de 225 minutos. Por ello, el cuerpo técnico tendrá que distribuir la participación de sus futbolistas jóvenes para evitar una sanción deportiva de tres puntos.

Cruz Azul también tiene pendiente cumplir con esta disposición, aunque su situación es menos apremiante: necesita 104 minutos para completar el requisito.

¿Cuándo y dónde ver Tigres vs Cruz Azul EN VIVO?

El partido correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 se jugará este sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario, en Nuevo León.

Partido: Tigres vs Cruz Azul.

Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Estadio: Universitario, conocido como El Volcán.

Transmisión: Azteca 7, FOX y FOX One.

La Máquina tendrá la oportunidad de prolongar su buena racha y acercarse al objetivo de terminar en la parte alta de la tabla. Tigres, por su parte, buscará complicarle el camino a uno de los aspirantes al liderato y romper la inercia negativa con la que llega a la recta final del Apertura 2026.

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