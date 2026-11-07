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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 7 de noviembre: frente frío 4 impactará con lluvias en 8 estados

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Frente frío mantendrá el descenso de temperatura en el norte y noreste

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. El frente frío número 4, reforzado por una masa de aire frío, mantendrá el descenso de temperatura en el norte y noreste del país.

En el Pacífico, Guerrero tendrá lluvias fuertes, mientras canales de baja presión favorecerán chubascos en el centro y sureste.

Pronóstico general para este sábado:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (centro y noreste) y Chiapas (este).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Sinaloa (norte), San Luis Potosí (este), Veracruz (norte), Oaxaca (suroeste) y Guerrero (costa y este).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas:

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (oeste y costa).
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

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