República Dominicana

Las autoridades dominicanas detuvieron a 44,414 haitianos irregulares y expulsaron a 40,521 durante octubre

El informe de la Dirección General de Migración, citado por Caribbean National Weekly, atribuyó la ofensiva a despliegues militares, policiales y controles laborales realizados en todo el país durante el mes, según el reporte

Manos de agente de migración revisan documentos sobre una mesa; se ven pasaportes, un brazalete oficial, agentes, valla y fila de personas en una zona fronteriza.
Un agente de migración dominicano revisa documentos de identidad en un punto fronterizo con Haití, mientras personas esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades dominicanas detuvieron a 44,414 haitianos en situación migratoria irregular durante octubre y expulsaron a 40,521 de ellos, en el marco de una ofensiva que combinó despliegues militares, policiales y fiscalizaciones laborales en todo el territorio. El dato surge de un informe de la Dirección General de Migración (DGM) recogido por Caribbean National Weekly, portal de noticias del Caribe.

La cifra de expulsiones convierte a octubre en uno de los meses de mayor intensidad en los operativos contra la migración irregular en República Dominicana en el último tiempo.

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La provincia fronteriza de Dajabón concentró el mayor número de capturas, con 6,700 casos. Le siguieron Elías Piña, con 4,961, y Santo Domingo, con 4,845 detenciones, según el reporte difundido por Caribbean National Weekly.

Soldados del Ejército de República Dominicana interactúan con un hombre junto a un vehículo militar, mientras un camión transporta personas en una carretera de tierra.
Soldados del Ejército de República Dominicana detienen un camión que transportaba a un grupo de personas haitianas indocumentadas, mientras se interroga al conductor dominicano en una zona rural fronteriza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organismos participantes en los operativos de octubre

El Ejército de República Dominicana entregó 10,872 personas a la DGM durante el mes. La Policía Nacional aportó otras 4,895.

A esas cifras se sumaron el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, con 3,289 entregas; el Servicio Nacional de Protección Ambiental, con 151, y la Marina de Guerra, con 43 casos.

Los operativos no se limitaron a las zonas rurales fronterizas. La DGM también realizó inspecciones migratorias en explotaciones agrícolas y proyectos agroindustriales de San Francisco de Macorís, Moca y San Juan, donde se identificó a cerca de 700 haitianos en situación irregular durante octubre.

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A esto se añadieron fiscalizaciones en establecimientos comerciales de Duarte, Peravia, San Pedro de Macorís y La Romana, además del Distrito Nacional y distintas zonas de Santo Domingo. Esas inspecciones buscaban verificar el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros y revisar sus condiciones laborales, de acuerdo con el organismo migratorio.

Haitianos hacen fila en un centro sin fines de lucro para recibir alimentos tras ser deportados de República Dominicana en Belladere, Haití, el jueves 30 de enero de 2025. (AP Foto/Dánica Coto)
Haitianos hacen fila en un centro sin fines de lucro para recibir alimentos tras ser deportados de República Dominicana en Belladere, Haití, el jueves 30 de enero de 2025. (AP Foto/Dánica Coto)

Ritmo de detenciones en los primeros días de noviembre

El informe de la DGM citado por Caribbean National Weekly detalla que 2,102 personas que no pudieron acreditar un estatus migratorio regular fueron detenidas en operativos realizados el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Otras 2,234 fueron deportadas a través de los puntos de control fronterizo de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

Varios hombres están sentados en el suelo junto a un automóvil negro con las luces encendidas, custodiados por dos militares uniformados.
Militares del Ejército de República Dominicana custodian a 17 haitianos con estatus migratorio irregular detenidos junto a una camioneta en la carretera El Rubio-Monción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La DGM informó que continuará con los operativos conjuntos junto al Ejército y la Policía Nacional en todo el país, como parte de las medidas para hacer cumplir las leyes migratorias dominicanas.

La dirección migratoria también informó iniciativas para reforzar la capacitación de su personal operativo y administrativo, con apoyo de organismos nacionales e internacionales. Según la DGM, esa formación busca mejorar el seguimiento y la verificación del estatus de los trabajadores extranjeros y los servicios brindados a las personas afectadas.

Más de 2.200 detenidos en un solo día de operativos

El 30 de octubre, la DGM arrestó a 2,256 extranjeros en situación migratoria irregular en un único día, a través de operaciones de interdicción en sectores urbanos, comunidades rurales y corredores fronterizos, según Dominican Today, diario dominicano. De ese total, 1.466 fueron registrados directamente por la agencia y el resto por el Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre.

Interceptan una nave a la deriva con 38 migrantes haitianos en aguas territoriales de República Dominicana
Interceptan una nave a la deriva con 38 migrantes haitianos en aguas territoriales de República Dominicana

Dajabón lideró con 317 detenidos, seguida por Elías Piña con 292, precisó el diario. Los detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento de Haina, en la provincia de San Cristóbal, para los trámites migratorios correspondientes.

En la semana comprendida entre el 23 y el 30 de octubre, la DGM registró 1,375 interdicciones en Dajabón y 818 en Valverde. En ese mismo período se detectó a 339 haitianos indocumentados que trabajaban en zonas agrícolas del norte del país, según Dominican Today.

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