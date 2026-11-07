Universidad Autónoma de Sinaloa se tambalea por falta de presupuesto para pagar nóminas: gobernadora rechaza apoyo “no tenemos capacidad”

El doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), garantizó el segundo pago quincenal de octubre pese a la falta de presupuesto para cubrir los pagos de los últimos meses de 2026. (Crédito: UAS)

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Desde mediados de 2026, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha atravesado una crisis financiera por falta de presupuesto. A dos meses de que acabe el año, el rector, Jesús Madueña Molina, ha confirmado la escasez de recursos para el pago de nóminas de los trabajadores.

Ante lo ocurrido, la respuesta institucional ha llevado al anuncio de una reunión con funcionarios de alto nivel, tanto en la Secretaría de Educación Pública (SEP) como con el Gobierno del Estado, aunque, la mandataria estatal, Graciela Domínguez Nava, ha sido enfática: “No tenemos capacidad”.

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Una crisis financiera que golpea el bolsillo de la UAS

En junio de este año, el rector de la UAS adelantó que su administración ha buscado la forma de hacerle frente a los problemas financieros que enfrenta la institución, ya que desde entonces, el pago de nóminas ya era un problema tangible.

Durante su Primer Informe de Labores, comentó que el problema económico radicaba en la falta de apoyos extraordinarios, un tema que arrastra desde 2023, donde el recurso proveniente de la federación ha sido limitado.

Otro de los motivos que también genera déficit económico en la UAS es, según justificó el rector, el pago de la deuda con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), INFONAVIT y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual ascendía a mil 500 millones de pesos.

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Una crisis financiera que golpea el bolsillo de la UAS. (Foto: Facebook | Universidad Autónoma de Sinaloa)

Tras el pago de gran parte de la deuda -alrededor de mil nueve millones de pesos-, Madueña Molina justificó la falta de dinero para pagar nóminas en la segunda quincena de abril y la segunda de mayo, un problema que advirtió se presentaría en junio y los meses subsecuentes.

Sueldo y prestaciones de las y los trabajadores: el tema que más afecta

A finales de octubre, las nóminas también peligraron, respecto al tema, Jesús Madueña destacó el rescate del Gobierno estatal, quien autorizó el adelanto de 146 millones de pesos, presupuesto que correspondía a diciembre.

A través de un video, el rector destacó que el recurso recibido alcanzaría para pagar la segunda quincena del décimo mes: “Con estos recursos, estamos en condiciones de poder pagar la segunda quincena del mes de octubre, la cual se estará reflejando el día de hoy de la forma acostumbrada”.

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El pasado 6 de noviembre, Lauro César Parra, vicerrector de la UAS, aseguró que para terminar el año, la Universidad requiere más de mil 380 millones de pesos, los cuales se dividen en:

840 millones corresponden al pago de aguinaldos;

540 millones a las dos últimas quincenas de diciembre.

Rector de la UAS busca cubrir nóminas y prestaciones de diciembre. (Universidad Autónoma de Sinaloa)

“Prácticamente ya no se tiene para quincenas porque hubo un adelanto de diciembre, lo más crítico lo esperamos en diciembre”, reiteró el académico, apuntando que la falta de recursos podría golpear el bolsillo de 22 mil trabajadores activos y jubilados.

Rector de la UAS busca reunión con la SEP y el Gobierno del Estado

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha intensificado las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado para resolver el faltante financiero de la institución. La próxima semana se reunirá con el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, y también solicitará una audiencia con la gobernadora Graciela Domínguez para negociar un corrimiento de recursos antes de que termine noviembre.

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El rector confirmó que la SEP convocará una reunión con Hacienda y el Gobierno del Estado para definir un plan hacia fin de año. En medio del emplazamiento a huelga para el 19 de noviembre, pidió a la comunidad universitaria mantenerse unida: “Que jalemos el barco en una misma dirección”.

Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, ha comentado que no aplicarán rescate financiero a la UAS por falta de presupuesto estatal. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, la mandataria estatal ha comentado que el rector ya saber que su gobierno no se encuentra en posibilidades de otorgar un presupuesto mayor para aplicar el rescate financiero que necesita la UAS:

“El Gobierno del Estado, ya lo conoce el rector, no tenemos capacidad ya presupuestal para poder ampliar un presupuesto”.