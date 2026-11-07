América Latina

Grave accidente en una carretera de la región chilena de Valparaíso: al menos 12 muertos y 13 heridos

El hecho se produjo tras un choque frontal entre un camión, un autobús de transporte público y un automóvil

Un autobús y un automóvil dañados en una carretera junto a efectivos de seguridad y bomberos, con una sección circular difuminada
El accidente se produjo en una carretera de Valparaíso
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Al menos doce personas murieron y otras 13 resultaron heridas este sábado tras un trágico choque frontal entre un camión, un autobús de transporte público y un automóvil en una carretera de la región costera de Valparaíso, informó el gobierno.

“Hasta el momento, el reporte oficial son 12 personas fallecidas, 13 heridos”, dijo a la prensa el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.

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