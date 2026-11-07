Subastarán en París la primera fotografía conocida de Bogotá, tomada en 1842: el evento será en la casa Christie’s

La anotación al reverso de la placa indica que Gros realizó la captura a las 11:00 a. m. y documentó el procedimiento químico empleado, cuando quienes transitaban quedaban fuera del registro visual. (Edgar Sapiña Manchado/EFE)

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La casa Christie’s subastará en París la primera fotografía conocida de Bogotá, tomada en 1842, con una estimación de entre 60.000 euros y 80.000 euros. La imagen, realizada por el diplomático francés Jean-Baptiste Louis Gros, es uno de los primeros daguerrotipos urbanos captados fuera de Europa y Estados Unidos.

La pieza integra un lote de 363 fotografías de los siglos XIX y XX que saldrá a la venta los días 13, 14 y 17 de noviembre. La colección perteneció a Roger Thérond, periodista y exdirector de Paris Match, y será ofrecida durante el bicentenario de la invención de la fotografía.

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La vista de la entonces llamada calle del Observatorio será subastada el 14 de noviembre. Muestra un paisaje casi deshabitado, con la cordillera de los Andes al fondo, cuando Bogotá formaba parte de la República de la Nueva Granada, territorio que comprendía las actuales Colombia y Panamá.

La fotografía lleva por título Rue de l’Observatoire à Bogotá y fue tomada por Gros, diplomático, pintor y fotógrafo francés destinado en Nueva Granada. Llegó al país en 1838 como encargado de negocios y comenzó a experimentar con el daguerrotipo después de que la técnica fuera presentada públicamente en Francia en 1839.

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El diplomático francés Jean-Baptiste Louis Gros captó la vista urbana en 1842, durante el período de la República de la Nueva Granada. (Edgar Sapiña Manchado/EFE)

El daguerrotipo permitía fijar imágenes sobre superficies metálicas y representó uno de los primeros avances de la fotografía. La noticia de su invención llegó a Colombia ese mismo año y fue publicada por el periódico El Observador el 22 de septiembre de 1839.

La anotación original conservada en el reverso de la placa precisa que la toma fue realizada a las 11:00 a. m. y requirió una exposición de 47 segundos. También registra el procedimiento químico utilizado para obtenerla.

Ese tiempo de exposición ayuda a explicar la ausencia de personas en la escena: quienes se movían durante la captura no quedaban registrados en la imagen. La fotografía se apartaba así de los retratos de estudio, que predominaban durante aquel período, para mostrar una vista urbana de la capital colombiana.

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La imagen también preserva detalles de las montañas andinas a distancia, pese a que la bruma y la luz difusa dificultaban entonces la reproducción nítida de los paisajes. Para Élodie Morel-Bazin, especialista responsable de la puja, fotografiar en exteriores suponía una decisión “arriesgada” por sus exigencias técnicas y logísticas.

La casa Christie’s subastará en París la primera fotografía conocida de Bogotá con una estimación de hasta 80.000 euros. (Casa Christie´s)

La especialista describió la pieza a EFE como excepcional por su antigüedad y estado de conservación: “Es completamente extraordinario tener esta primera imagen y de esta calidad excepcional”. También explicó que los primeros fotógrafos competían por obtener imágenes inéditas: “Era un poco como una carrera para ver quién tomaba las primeras imágenes, las más originales y que nadie antes había hecho”.

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El acceso a la fotografía estaba limitado por el costo de los equipos y materiales. Morel-Bazin señaló que Gros, por su condición de diplomático, sus viajes y sus recursos, podía dedicar tiempo a esa actividad como afición.

La pieza pasó por la colección de André Duchesne, en París, antes de pertenecer a Thérond. Fue exhibida en el Museo de Artes Decorativas de París entre octubre de 1965 y enero de 1966, y luego en la Casa Europea de la Fotografía entre octubre de 1999 y enero de 2000.

Fotografías españolas de Charles Clifford en el mismo lote

El lote integra vistas de la Casa de Pilatos y del Palacio de La Granja captadas por Charles Clifford hacia 1856. (Edgar Sapiña Manchado/EFE)

La venta incluirá imágenes de la España de la segunda mitad del siglo XIX. Una fotografía de la Casa de Pilatos, palacio nobiliario levantado en Sevilla entre los siglos XV y XVI, fue tomada por Charles Clifford hacia 1856 y tiene una estimación de entre 30.000 y 50.000 euros.

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Otra imagen del mismo edificio, en la que aparece una gran escultura con lanza y escudo, fue tasada entre 10.000 y 15.000 euros. También se ofrecerá una vista de la fuente de Neptuno del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, en Segovia, captada por Clifford hacia 1856 y valorada en el mismo rango.

El conjunto incorpora además una toma del sector norte del Patio de los Leones del Palacio del Infantado, en Guadalajara, fechada hacia 1856 y estimada entre 8.000 y 10.000 euros. Christie’s realizará dos sesiones presenciales los días 13 y 14 de noviembre, seguidas de una sesión en línea el 17.

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