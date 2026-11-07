Colombia

Subastarán en París la primera fotografía conocida de Bogotá, tomada en 1842: el evento será en la casa Christie’s

La pieza, obra del diplomático francés Jean-Baptiste Louis Gros, saldrá a la venta el 14 de noviembre con una tasación de entre 60.000 y 80.000 euros dentro de una colección histórica

La anotación al reverso de la placa indica que Gros realizó la captura a las 11:00 a. m. y documentó el procedimiento químico empleado, cuando quienes transitaban quedaban fuera del registro visual. (Edgar Sapiña Manchado/EFE)
Guardar

La casa Christie’s subastará en París la primera fotografía conocida de Bogotá, tomada en 1842, con una estimación de entre 60.000 euros y 80.000 euros. La imagen, realizada por el diplomático francés Jean-Baptiste Louis Gros, es uno de los primeros daguerrotipos urbanos captados fuera de Europa y Estados Unidos.

La pieza integra un lote de 363 fotografías de los siglos XIX y XX que saldrá a la venta los días 13, 14 y 17 de noviembre. La colección perteneció a Roger Thérond, periodista y exdirector de Paris Match, y será ofrecida durante el bicentenario de la invención de la fotografía.

PUBLICIDAD

La vista de la entonces llamada calle del Observatorio será subastada el 14 de noviembre. Muestra un paisaje casi deshabitado, con la cordillera de los Andes al fondo, cuando Bogotá formaba parte de la República de la Nueva Granada, territorio que comprendía las actuales Colombia y Panamá.

La fotografía lleva por título Rue de l’Observatoire à Bogotá y fue tomada por Gros, diplomático, pintor y fotógrafo francés destinado en Nueva Granada. Llegó al país en 1838 como encargado de negocios y comenzó a experimentar con el daguerrotipo después de que la técnica fuera presentada públicamente en Francia en 1839.

PUBLICIDAD

El diplomático francés Jean-Baptiste Louis Gros captó la vista urbana en 1842, durante el período de la República de la Nueva Granada. (Edgar Sapiña Manchado/EFE)
El diplomático francés Jean-Baptiste Louis Gros captó la vista urbana en 1842, durante el período de la República de la Nueva Granada. (Edgar Sapiña Manchado/EFE)

El daguerrotipo permitía fijar imágenes sobre superficies metálicas y representó uno de los primeros avances de la fotografía. La noticia de su invención llegó a Colombia ese mismo año y fue publicada por el periódico El Observador el 22 de septiembre de 1839.

La anotación original conservada en el reverso de la placa precisa que la toma fue realizada a las 11:00 a. m. y requirió una exposición de 47 segundos. También registra el procedimiento químico utilizado para obtenerla.

Ese tiempo de exposición ayuda a explicar la ausencia de personas en la escena: quienes se movían durante la captura no quedaban registrados en la imagen. La fotografía se apartaba así de los retratos de estudio, que predominaban durante aquel período, para mostrar una vista urbana de la capital colombiana.

La imagen también preserva detalles de las montañas andinas a distancia, pese a que la bruma y la luz difusa dificultaban entonces la reproducción nítida de los paisajes. Para Élodie Morel-Bazin, especialista responsable de la puja, fotografiar en exteriores suponía una decisión “arriesgada” por sus exigencias técnicas y logísticas.

La casa Christie’s subastará en París la primera fotografía conocida de Bogotá con una estimación de hasta 80.000 euros. (Casa Christie´s)
La casa Christie’s subastará en París la primera fotografía conocida de Bogotá con una estimación de hasta 80.000 euros. (Casa Christie´s)

La especialista describió la pieza a EFE como excepcional por su antigüedad y estado de conservación: “Es completamente extraordinario tener esta primera imagen y de esta calidad excepcional”. También explicó que los primeros fotógrafos competían por obtener imágenes inéditas: “Era un poco como una carrera para ver quién tomaba las primeras imágenes, las más originales y que nadie antes había hecho”.

El acceso a la fotografía estaba limitado por el costo de los equipos y materiales. Morel-Bazin señaló que Gros, por su condición de diplomático, sus viajes y sus recursos, podía dedicar tiempo a esa actividad como afición.

La pieza pasó por la colección de André Duchesne, en París, antes de pertenecer a Thérond. Fue exhibida en el Museo de Artes Decorativas de París entre octubre de 1965 y enero de 1966, y luego en la Casa Europea de la Fotografía entre octubre de 1999 y enero de 2000.

Fotografías españolas de Charles Clifford en el mismo lote

El lote integra vistas de la Casa de Pilatos y del Palacio de La Granja captadas por Charles Clifford hacia 1856. (Edgar Sapiña Manchado/EFE)
El lote integra vistas de la Casa de Pilatos y del Palacio de La Granja captadas por Charles Clifford hacia 1856. (Edgar Sapiña Manchado/EFE)

La venta incluirá imágenes de la España de la segunda mitad del siglo XIX. Una fotografía de la Casa de Pilatos, palacio nobiliario levantado en Sevilla entre los siglos XV y XVI, fue tomada por Charles Clifford hacia 1856 y tiene una estimación de entre 30.000 y 50.000 euros.

Otra imagen del mismo edificio, en la que aparece una gran escultura con lanza y escudo, fue tasada entre 10.000 y 15.000 euros. También se ofrecerá una vista de la fuente de Neptuno del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, en Segovia, captada por Clifford hacia 1856 y valorada en el mismo rango.

El conjunto incorpora además una toma del sector norte del Patio de los Leones del Palacio del Infantado, en Guadalajara, fechada hacia 1856 y estimada entre 8.000 y 10.000 euros. Christie’s realizará dos sesiones presenciales los días 13 y 14 de noviembre, seguidas de una sesión en línea el 17.

Temas Relacionados

Subasta fotografía de BogotáPrimera fotografía de BogotáCasa Christie´sSubasta en ParísColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

El “Blanco Blanco” de Manizales buscará sacar los tres puntos en el estadio Palogrande de Manizales ante uno de sus rivales directos por el cupo a las finales de Navidad

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

América llega en el segundo puesto con 35 puntos, tras igualar 0-0 ante Millonarios. Deportivo Cali es tercero con 33 unidades y viene de vencer 2-0 a Boyacá Chicó. Ambos ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares y disputan posiciones de privilegio para la fase final

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

Avanza la Línea 2 del Metro: Galán anunció los tres consorcios que disputarán la megaobra subterránea

El proyecto tendrá 15,5 kilómetros y 11 estaciones: diez subterráneas y una elevada. El trazado partirá de la calle 72 con Avenida Caracas, continuará por la calle 72 y la Avenida Ciudad de Cali, y seguirá por el corredor de la ALO Norte hasta Fontanar del Río

Avanza la Línea 2 del Metro: Galán anunció los tres consorcios que disputarán la megaobra subterránea

Alejandro Ordóñez criticó a Petro por denuncias de Deicy Jiménez sobre presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales: “Es el envilecimiento del poder”

El ministro del Interior dijo que el expresidente de la República se pasó haciendo una pedagogía del mal ejemplo. Por eso, aseguró que es necesaria una restauración moral del país

Alejandro Ordóñez criticó a Petro por denuncias de Deicy Jiménez sobre presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales: “Es el envilecimiento del poder”

Emiro Navarro extraña a Luciano D’ Alessandro tras la salida del actor de ‘Masterchef Celebrity 2026′: “Así sea para hacer caldo de ojo”

El participante admitió que la salida del actor afectó su ánimo dentro de la competencia y aseguró que busca avanzar hasta el top diez para cumplir un objetivo que ambos compartían

Emiro Navarro extraña a Luciano D’ Alessandro tras la salida del actor de ‘Masterchef Celebrity 2026′: “Así sea para hacer caldo de ojo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro extraña a Luciano D’ Alessandro tras la salida del actor de ‘Masterchef Celebrity 2026′: “Así sea para hacer caldo de ojo”

Emiro Navarro extraña a Luciano D’ Alessandro tras la salida del actor de ‘Masterchef Celebrity 2026′: “Así sea para hacer caldo de ojo”

Estas son las fechas en las que Don Omar estará con su tour en Colombia: así funciona el registro prioritario para los conciertos

Maluma en Bogotá, precios y fechas de preventa: así se podrán conseguir las entradas para el arranque de su gira mundial

Karol Samantha cuenta cómo encontró a Epa Colombia durante su visita a la cárcel de Picaleña: “Ejemplo de superación”

Trueno anunció su regreso a Colombia en 2027 para presentar su LP ‘TURR4ZO’: fecha, lugar y precios

Deportes

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

Once Caldas vs. Águilas Doradas - EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido clave por la clasificación

Jackson Martínez, delantero del Independiente Medellín, habló de su estado físico: “Me voy sintiendo mejor”

América de Cali vs. Deportivo Cali - en vivo: en el clásico vallecaucano los dos equipos se juegan el liderato de Liga BetPlay

Bayern Múnich habló sobre el regreso de Luis Díaz a las canchas: “No hay fecha límite”

Medellín goleó y quedó a un paso de asegurar su cupo en las finales de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones