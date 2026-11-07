América Latina

Pedro Alliana designó a Ariel Martínez como ministro del Interior de Paraguay: “Nuestro país necesita paz, orden y seguridad”

El flamante funcionario asumió la cartera con la promesa de fortalecer las instituciones y garantizar la convivencia ciudadana en todo el territorio

Dos hombres vestidos con traje formal de pie entre dos banderas de Paraguay y dos sillones de tapizado claro
Pedro Alliana designó a Ariel Martínez como ministro del Interior de Paraguay
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El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, nombró este sábado al abogado Ariel Martínez como ministro del Interior.

Designé al abogado Ariel Martínez como nuevo ministro del Interior, un profesional con experiencia que ya estuvo al frente de esta cartera de Estado”, manifestó el mandatario en su cuenta en Instagram.

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Y completó: “Le encomendé trabajar con firmeza para garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a todas las familias paraguayas. Nuestro país necesita paz, orden y seguridad”.

Más temprano, Alliana manifestó que inició su primera jornada de trabajo con un encuentro con el ministro de Salud, Isaías Fretes. “La salud será una de las grandes prioridades de nuestro Gobierno”, manifestó el mandatario en Instagram.

Y siguió: “Inicié mi jornada recibiendo al ministro de Salud, Dr. Isaías Fretes, con quien conversamos sobre las necesidades más urgentes de la salud pública, especialmente la compra y el abastecimiento de medicamentos en nuestros hospitales”.

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“¡Vamos a trabajar para que a nuestros compatriotas no les falten los medicamentos ni la atención médica que necesitan!”, completó el mensaje.

Un hombre de traje firma un documento sentado frente a un escritorio de madera, entre dos banderas de Paraguay, en una oficina con ventanales
El mensaje de Pedro Alliana en Instagram

El Banco Central confirmó que casi 1,2 millones de ahorristas ya cobraron la garantía estatal

El Banco Central de Paraguay (BCP) confirmó que casi 1,2 millones de ahorristas ya recibieron el pago de la garantía estatal correspondiente a sus depósitos en el banco intervenido, por un total de G. 996.000 millones (equivalente a USD 160 millones), en el marco del proceso de devolución de fondos que se extendió durante los últimos días.

El presidente interino del BCP, Pedro Acosta, detalló en conferencia de prensa que los pagos se realizaron en dos tandas: la primera abarcó depósitos de entre G. 1 y G. 10 millones, mientras que la segunda cubrió montos de hasta 40 salarios mínimos, tal como establece la ley. “En los dos días que ya hicimos los pagos, jueves y viernes, ya hemos alcanzado un total de 1.196.000 personas que ya fueron beneficiados con el pago de la garantía estatal”, afirmó Acosta.

El funcionario indicó que los trabajos con los listados más complejos continúan durante el fin de semana, y agradeció la colaboración del sistema financiero privado. “Le damos también un agradecimiento fuerte a los bancos, que algunos están habilitando sus sucursales hoy para aquellos clientes que opten por disponer de efectivo de la transferencia que estamos realizando”, señaló.

El Banco Central de Paraguay informó que casi 1,2 millones de ahorristas recibieron los pagos

Alliana instruyó el máximo esfuerzo institucional para responder a los ahorristas

El ministro de Economía, Óscar Lovera, subrayó que la instrucción partió directamente de Alliana, quien pidió el máximo esfuerzo institucional para dar respuesta a los ahorristas en los plazos previstos. “El presidente Pedro Alliana nos instruyó el máximo esfuerzo para poder dar esta respuesta”, afirmó Lovera, quien encabezó la conferencia junto a las autoridades del BCP y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Por su parte, el presidente del IPS, Derlis León, anunció que los más de 90.000 jubilados cobrarán sus haberes y aguinaldos “en tiempo y forma” el próximo 17 de noviembre.

León precisó que los 32.000 jubilados que cobraban a través del banco intervenido están siendo migrados a ocho bancos de plaza, proceso que continúa durante el fin de semana.

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El Banco Central de Paraguay aseguró que casi 1,2 millones de ahorristas recibieron sus pagos

La entidad monetaria distribuyó el equivalente a USD 160 millones en dos días. Por su parte, el Instituto de Previsión Social garantizó que más de 90.000 jubilados cobrarán sus haberes y aguinaldos el 17 de noviembre

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