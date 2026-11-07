México no debe confiarse tras derrota de Donald Trump: aranceles y presiones de EEUU podrían continuar

Donald Trump. EFE/YURI GRIPAS / POOL

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La derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias de Estados Unidos abrió un nuevo escenario político que podría modificar el equilibrio de poder en Washington, pero no necesariamente mejorará las condiciones de la relación con México.

Aunque los demócratas recuperaron el control del Senado y de la Cámara de Representantes, especialistas advirtieron que el presidente Donald Trump podría responder con una postura más radical durante los dos años que le restan de gobierno.

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El resultado de los comicios del 3 de noviembre también plantea interrogantes sobre el futuro de los vínculos comerciales, económicos y diplomáticos entre ambos países, donde las principales preocupaciones son: la continuidad de los aranceles, las presiones en materia migratoria y de seguridad fronteriza, así como las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante la mesa de análisis “Estados Unidos después de las urnas: ¿Qué cambia para México?“, organizada por la Universidad Iberoamericana (IBERO), cuatro especialistas coincidieron en que el cambio legislativo estadounidense no representa una garantía de mejores condiciones para nuestro país. Por el contrario, señalaron que México necesita fortalecer su estrategia internacional y dejar de depender de las decisiones políticas de Washington.

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Elecciones intermediarias en EEEUU 2026. REUTERS/Vincent Alban

Derrota republicana podría endurecer la postura de Trump frente a México

El avance demócrata en ambas cámaras legislativas representa una complicación para el mandatario estadounidense y abre la posibilidad de mayores tensiones entre la Casa Blanca y el Congreso. Ante esto, el Dr. Enrique Gutiérrez Márquez, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO, consideró que el jefe de Estado podría interpretar los resultados como una amenaza a su liderazgo y reaccionar con mayor confrontación.

De la misma línea, la Dra. Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales, advirtió que el castigo electoral no necesariamente llevará al presidente de EEUU a moderar sus decisiones, al contrarío podría incentivar respuestas más restrictivas hacia sus adversarios políticos y comerciales.

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Aunque los demócratas tendrán mayores herramientas para negociar con el Ejecutivo, Trump conservará facultades como el veto presidencial y la emisión de órdenes ejecutivas, esto significa que los conflictos políticos y económicos podrían prolongarse, aun con un Congreso de mayoría opositora.

Por su parte, el Dr. Jorge Schiavon explicó que los resultados reflejan principalmente un rechazo a la gestión presidencial, relacionado con el costo de vida, las decisiones migratorias y la política exterior, más que un respaldo absoluto a los demócratas.

Aranceles y proteccionismo continuarán pese al cambio legislativo en EEUU

Uno de los principales llamados de los académicos fue evitar la expectativa de que el triunfo demócrata permitirá resolver rápidamente las diferencias comerciales entre México y Estados Unidos.

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Contreras consideró poco probable que los gravámenes desaparezcan de inmediato o que las negociaciones del T-MEC avancen automáticamente, también señaló que las medidas neoproteccionistas podrían permanecer incluso después de que Trump deje la presidencia.

El Dr. Gerardo Herrera coincidió en que revertir los aranceles requerirá procesos políticos y legislativos complejos. Además, anticipó que las exigencias estadounidenses en materia de seguridad fronteriza continuarán, aunque posiblemente con un tono diplomático distinto.

“El trumpismo va a sobrevivir a Trump”, sentenció el académico al referirse a la permanencia de las ideas y políticas impulsadas por el actual mandatario.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump

México debe aprovechar el avance demócrata en estados fronterizos

Pese a las dificultades, el nuevo mapa político estadounidense también podría representar oportunidades para fortalecer los vínculos bilaterales. Schiavon destacó el avance demócrata en California, Arizona, Nuevo México y Texas, entidades estratégicas por su intercambio económico y comercial con México.

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Asimismo, el especialista recordó que la relación entre ambos países no depende exclusivamente de sus presidentes, pues los gobiernos estatales, las empresas y los organismos regionales también intervienen en las decisiones que afectan a las comunidades fronterizas.

Por ello, Contreras planteó la necesidad de recuperar una diplomacia económica activa mediante el diálogo con legisladores, autoridades locales, sindicatos y empresarios estadounidenses. A mismo tiempo, hizo un llamado a aprovechar las oportunidades del nearshoring, la inversión extranjera y la reorganización de las cadenas de suministro.