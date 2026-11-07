Captan a Danna en Conciliación y Arbitraje de CDMX: así reaccionó al ser cuestionada

Elementos de la policía de la Ciudad de México escoltan a una mujer vestida con ropa negra por los pasillos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En el interior del recinto gubernamental, decenas de empleados y asistentes observan y graban el recorrido con sus teléfonos móviles mientras la comitiva avanza junto al mobiliario de oficina.

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Danna apareció en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México este 6 de noviembre, según un video difundido en TikTok. Horas después, la cantante acudió a la develación de placa por las 100 representaciones de Matilda, el musical, donde fue cuestionada por reporteros sobre su visita al recinto.

Así captaron a Danna

El video fue publicado por la cuenta de TikTok del Licenciado Rubén Romero con el texto: “Dana en Junta Local de Conciliación y Arbitraje de CDMX”. En las imágenes se observa a una mujer vestida de negro mientras elementos de la Policía de la Ciudad de México la escoltan por los pasillos del inmueble.

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Decenas de personas que se encontraban dentro del recinto sacaron sus celulares para grabar el paso de la comitiva. La mujer caminó junto a los policías entre escritorios, sillas y mobiliario de oficina, mientras algunas personas seguían el recorrido con la mirada.

La grabación no precisa el motivo de la presencia de Danna en el lugar. Tampoco se observa una declaración de la artista ni algún documento que permita conocer el asunto que habría atendido.

(Captura de pantalla/Tiktok)

La Junta Local atiende conflictos laborales que ya estaban en trámite

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México es una instancia vinculada con conflictos laborales entre trabajadores y patrones. Durante años tuvo facultades para conciliar, tramitar y resolver asuntos individuales y colectivos derivados de relaciones de trabajo.

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Desde octubre de 2022, la Junta dejó de recibir nuevos casos bajo el anterior modelo de justicia laboral. Los asuntos nuevos de competencia local pasan por el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, mientras las juntas mantienen la atención de expedientes iniciados con el sistema previo.

Por esa razón, la aparición de una persona en esas instalaciones no permite establecer por sí misma si se trata de una audiencia, una diligencia, una reunión, un trámite administrativo o un asunto relacionado con un expediente laboral.

El video de TikTok únicamente muestra el momento en que Danna recorre el recinto acompañada por policías capitalinos. La publicación generó dudas entre usuarios de redes sociales, debido a que no se incluyeron detalles sobre la visita.

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Danna huye de la prensa al ser cuestionada sobre las amenazas a Belinda y Kenia Os (Instagram/@danna)

Danna habla de Mentiras y Matilda antes de la pregunta

Más tarde, Danna acudió a la develación de placa por las 100 funciones de Matilda, el musical. Frente a la prensa, la intérprete habló sobre la experiencia de compartir escenario con el elenco y aprovechó el encuentro para invitar al público a sus próximas funciones de Mentiras.

“Gracias por estar aquí, disfrutar del teatro. Feliz de verte, tú y José están constantemente en el teatro”, dijo al inicio de su encuentro con los medios.

La cantante también se refirió a las presentaciones que tendrá este domingo y expresó satisfacción por el trabajo realizado durante los últimos días. “Nos vemos este domingo en Mentiras y les espero en las funciones. Les va a gustar muchísimo”, comentó.

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Danna señaló que el ambiente de trabajo con sus compañeras ha sido uno de los aspectos que más ha disfrutado de esta etapa. “Muy orgullosa de lo que hemos hecho aquí en estos dos días. Estoy fascinada trabajando con todas”, expresó.

La artista agregó que la convivencia entre el reparto superó sus expectativas. “La verdad, no me lo esperaba, es súper happy y espero que les esté gustando mucho”, dijo ante las cámaras.

Danna cerró ese primer intercambio al hablar de las dos funciones programadas para el domingo. “Tenemos estas dos funciones este domingo, ojalá que disfruten mucho y a seguir trabajando”, señaló.

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Danna se suma a Belinda y Mariana Treviño en Mentiras All Stars: en qué fechas y ciudades estará la cantante (RS)

Así reaccionó cuando le preguntaron por Conciliación y Arbitraje

El tono del encuentro cambió cuando reporteros la cuestionó por las imágenes difundidas horas antes. “Danna, te vimos en Conciliación y Arbitraje el día de hoy”, se escucha decir a una comunicadora.

La pregunta quedó sin respuesta. Danna se retiró del punto donde atendía a los medios mientras los reporteros intentaban obtener una reacción sobre su aparición en el edificio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

La cantante no explicó ante la prensa por qué acudió al recinto ni confirmó si su presencia estaba relacionada con algún proceso laboral. Hasta el momento, el video difundido por el Licenciado Rubén Romero y el breve cuestionamiento en la develación de placa son los únicos elementos públicos sobre el tema.

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