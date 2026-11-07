Nicaragua

La búsqueda en internet que abrió nuevas preguntas en el caso de una universitaria desaparecida en Nicaragua

La madre de Belén Karina Guerrero Fugón encontró consultas sobre denuncias por amenazas días antes de que la joven saliera de su casa en Managua con una maleta

Acuarela de una silueta femenina de espaldas que arrastra una maleta en una calle vacía flanqueada por edificios y un farol.
Belén Karina Guerrero Fugón desapareció en Managua tras salir sola de su casa con una maleta en la madrugada del 19 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una consulta sobre denuncias por amenazas encontrada en la computadora de Belén Karina Guerrero Fugón es uno de los antecedentes que ahora preocupa a su familia, después de que la universitaria de 18 años desapareciera tras salir de su casa en Managua, Nicaragua, durante la madrugada del 19 de octubre.

La madre revisó la computadora portátil de su hija días antes de la desaparición y encontró búsquedas sobre qué hacer frente a posibles amenazas. Entre las consultas, según el mensaje difundido por la familia, figuraba la pregunta: “¿Si podía denunciar a alguien que la estuviese amenazando?”. También había referencias a normas y leyes relacionadas con ese tipo de denuncias.

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La progenitora le preguntó a su hija por qué había investigado ese tema. Belén le respondió que las búsquedas no le pertenecían y que las había hecho una prima que solía visitarla. La explicación no convenció por completo a la mujer, quien tenía previsto seguir indagando sobre el asunto.

Por más que le pregunté qué pasaba, se negó sin más”, relató la madre en la publicación donde pide ayuda para encontrar a la joven.

El historial de la computadora portátil registró búsquedas sobre cómo denunciar amenazas y la legislación para esos casos. (Cortesía: Redes sociales)
El historial de la computadora portátil registró búsquedas sobre cómo denunciar amenazas y la legislación para esos casos. (Cortesía: Redes sociales)

La familia aclara que no hay pruebas de un vínculo entre las amenazas y la desaparición

Hasta ahora, no hay información que establezca una relación entre las búsquedas en internet y la desaparición de Belén. La madre remarcó que se trata de un dato previo que le genera inquietud, pero pidió no convertir las sospechas en afirmaciones.

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Todo lo demás son solo sospechas e hipótesis”, expresó en su mensaje. La familia señaló que su principal preocupación es conocer el estado de salud de la estudiante y determinar dónde se encuentra.

La madre afirmó que las autoridades de Nicaragua ya trabajan en el caso. No brindó detalles sobre el organismo que lleva adelante las diligencias ni sobre las medidas tomadas desde que denunciaron la ausencia de la joven.

Su desaparición fue advertida el lunes 19 de octubre, cerca de las 6:00. La madre se levantó para buscar a su hija y llevarla a su centro de estudios superiores, pero no la encontró en su dormitorio.

Ante esa situación, la familia revisó las cámaras de seguridad de la vivienda y luego obtuvo grabaciones de vecinos. Según el relato, los videos muestran que Belén salió de su casa a la 1:45 de la madrugada de ese lunes, sola, a pie y con una maleta.

Las imágenes permitieron seguirla durante unas tres cuadras. Después de ese tramo, se perdió el rastro de la estudiante.

La joven practicaba vóleibol y mantenía la aspiración de integrarse a la liga deportiva de Las Leonas de Managua. (Cortesía: Redes sociales)
La joven practicaba vóleibol y mantenía la aspiración de integrarse a la liga deportiva de Las Leonas de Managua. (Cortesía: Redes sociales)

Un casting al que asistió días antes también forma parte de las preguntas de la madre

Otro dato que la familia intenta aclarar se relaciona con un casting al que Belén asistió el 16 de octubre, tres días antes de su desaparición.

La madre contó que ese día fue a buscarla a la universidad y que la joven subió al vehículo contenta. Le dijo que había participado en una convocatoria y que había quedado entre las favoritas. También le comentó que le habían solicitado fotografías y un portafolio de modelaje.

La mujer le preguntó si el casting era una actividad vinculada con la universidad. Belén respondió que sí. Aun así, la madre planeaba acudir al centro de estudios el lunes 19 de octubre para consultar sobre las clases y sobre esa convocatoria, ya que no quería que su hija asistiera sola a una actividad externa.

Esa mañana, antes de poder realizar esas averiguaciones, descubrió que la joven había salido de la casa horas antes.

Belén cumplió 18 años el 10 de septiembre. Su familia la describió como una joven activa, amable y colaboradora, con interés en ingresar a la liga de vóleibol de Las Leonas de Managua.

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