Colombia

Alejandro Ordóñez criticó a Petro por denuncias de Deicy Jiménez sobre presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales: “Es el envilecimiento del poder”

El ministro del Interior dijo que el expresidente de la República se pasó haciendo una pedagogía del mal ejemplo. Por eso, aseguró que es necesaria una restauración moral del país

Alejandro Ordóñez criticó a Gustavo Petro por denuncias de Deicy Jiménez sobre presunta entrega de contratos públicos a cambio de favores sexuales (Presidencia /Colprensa/Suministrado infobae)
Alejandro Ordóñez criticó a Gustavo Petro por denuncias de Deicy Jiménez sobre presunta entrega de contratos públicos a cambio de favores sexuales (Presidencia /Colprensa/Suministrado infobae)
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El exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado tomó posesión como ministro del Interior el 4 de noviembre de 2026, en reemplazo de Rodrigo Lara, con la tarea de coordinar la relación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el Congreso de la República. Entre los asuntos inmediatos de su gestión figura el trámite de la Ley de Rescate Económico, iniciativa a la que el Ejecutivo dio prioridad legislativa.

Ordóñez sostuvo, en una entrevista con Semana, que buscará una interlocución respetuosa con las distintas fuerzas políticas del Congreso. Al mismo tiempo, dijo que defenderá las políticas, valores y objetivos de la administración De la Espriella.

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“Voy a defender la obra de gobierno, voy a defender aquellos valores y principios que él enarboló con tanta decisión”, señaló el nuevo ministro al referirse a las directrices que recibió del presidente.

Ordóñez cuestionó la gestión del Gobierno de Petro

Posesión de Alejandro Ordoñez (@MinInterior/X)
El ministro del Interior dijo que el expresidente de la República se pasó haciendo una pedagogía del mal ejemplo. Por eso, aseguró que es necesaria una restauración moral del país - crédito (@MinInterior/X)

Durante la entrevista, el ministro del Interior también se refirió a su actuación como procurador general y a la destitución que impuso a Gustavo Petro cuando lideraba la alcaldía de Bogotá. Ordóñez sostuvo que esa decisión se tomó con base en las circunstancias evaluadas entonces y afirmó que, a su juicio, de haberse mantenido, se habrían evitado problemas que atribuye al Gobierno de Petro.

“No quisiera detenerme mucho en lo que el expresidente Petro dice. Pero si me hubieran hecho caso, no estaríamos en la hecatombe que generó el anterior Gobierno…”, aseveró.

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Cuando fue consultado por las denuncias de Deicy Jiménez sobre una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales. Ordóñez criticó con dureza los hechos denunciados por la extrabajadora sexual.

“Es el envilecimiento del poder, el envilecimiento de la autoridad. Lo último que nos faltaba, que convirtiera al Estado en un burdel. Porque es él ostentando, haciendo una pedagogía del mal ejemplo. Por eso es que es necesaria una restauración moral del país”.

Y agregó: “La hecatombe económica, social, política y moral ha llegado a tal punto que es menester una restauración moral. El presidente Abelardo de la Espriella lo ha dicho sin vergüenza, el presidente no tiene vergüenza de decir lo que piensa, de decir lo que hace, es un sinvergüenza en el buen sentido de la palabra”.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones (deicyjimenez_/Instagram)

Esos señalamientos están bajo examen de las autoridades y no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades de Petro. El expresidente de la República Gustavo Petro negó haber utilizado contratos del Estado colombiano para obtener favores sexuales y rechazó los señalamientos sobre una presunta relación entre la contratación pública y sus vínculos personales con mujeres que trabajaron durante su gobierno.

A la par, aseguró que enfrentará las acusaciones ante las autoridades judiciales y cuestionó que se divulgue material relacionado con la vida privada de las personas antes de que sea examinado dentro de un proceso.

He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción”, escribió Petro.

En su defensa, insistió en que “nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”.

Petro cuestionó la divulgación del video de Deicy Jiménez, pidió proteger a las personas involucradas en el proceso (@petrogustavo/X)
Petro cuestionó la divulgación del video de Deicy Jiménez, pidió proteger a las personas involucradas en el proceso (@petrogustavo/X)

El político de izquierda también se refirió al video divulgado por Jiménez y señaló que todavía no ha sido sometido a una evaluación pericial ni a una valoración judicial. Según indicó, no se ha establecido cuándo fue grabado, cuál es su procedencia ni qué muestra realmente.

“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”, señaló.

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