El Museo de Arte Colonial en la ciudad de Antigua Guatemala recupera tres obras tras diez meses de resguardo en el Palacio Nacional

Varios trabajadores trasladan una estructura embalada hacia el interior del Museo de Arte Colonial en La Antigua Guatemala. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

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El Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala recuperó tres obras el jueves 5 de noviembre, cuando el Ministerio de Cultura y Deportes inició el retorno progresivo de la colección que había permanecido protegida durante 10 meses en el Palacio Nacional de la Cultura tras su retiro del recinto.

Las primeras piezas trasladadas fueron los lienzos San Francisco se despoja de sus vestiduras y El bautizo de San Francisco, atribuidos al artista novohispano Cristóbal de Villalpando, además del Relieve de las monjas Clarisas.

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Las autoridades prevén movilizar durante las próximas semanas las siete obras que todavía completan la colección retirada.

El operativo se realizó bajo protocolos especializados de conservación preventiva y seguridad. El Ministerio de Cultura y Deportes informó que las obras fueron sometidas a una evaluación exhaustiva antes de su traslado, con el objetivo de reducir los riesgos para piezas históricas de gran antigüedad.

La devolución comenzó pocos días después de la reapertura del museo, que volvió a recibir visitantes el 30 de octubre luego de permanecer cerrado desde enero de 2026. El inmueble había quedado bajo restricciones judiciales a raíz de una investigación sobre el estado de conservación de los bienes patrimoniales que alojaba.

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Varios trabajadores trasladan una estructura embalada hacia el interior del Museo de Arte Colonial en La Antigua Guatemala. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

Tres piezas en el primer retorno de la colección

El regreso de las pinturas atribuidas a Villalpando y del relieve marca la primera restitución de objetos al edificio colonial tras el período de resguardo. La colección había sido trasladada al Palacio Nacional de la Cultura después de que las diligencias judiciales derivaran en el cierre del museo.

Entre los trabajos previos a la reapertura hubo tareas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones. La cartera cultural recuperó la administración del inmueble el 11 de agosto y comenzó entonces las acciones para habilitar nuevamente el espacio.

El museo reabrió con la exposición temporal 125 años de fe y devoción: Tras los pasos de Jesús, dedicada a la historia de la Hermandad de Jesús Nazareno de la Caída. La muestra reúne túnicas, mantos, resplandores, uniformes, estandartes y otros objetos vinculados al cortejo procesional del Quinto Domingo de Cuaresma.

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La exhibición temporal permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre. El Museo de Arte Colonial atiende de 9:00 a 16:00 de lunes a viernes y desde las 10:00 durante los fines de semana.

Varios trabajadores trasladan una estructura embalada hacia el interior del Museo de Arte Colonial en La Antigua Guatemala. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El allanamiento que derivó en el cierre

El cierre se originó el 29 de diciembre de 2025, cuando la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación realizó un allanamiento en el inmueble de Antigua Guatemala. El Ministerio Público señaló que las diligencias habían sido autorizadas por un juzgado de Sacatepéquez dentro de una investigación sobre las condiciones de conservación de los bienes históricos.

Entre las piezas observadas por su deterioro había objetos arqueológicos, pinturas y lienzos con más de tres siglos de antigüedad. El 13 de enero de 2026, el Ministerio de Cultura y Deportes comunicó que el museo había sido clausurado por orden judicial y que varias obras permanecían bajo custodia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

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Seis piezas de gran formato, entre ellas pinturas de Tomás de Merlo, permanecieron dentro del edificio debido a las dificultades y los riesgos que implicaba movilizarlas. La entonces ministra de Cultura, Liwy Grazioso, cuestionó el procedimiento y advirtió que la antigüedad, las dimensiones y el estado de conservación de las obras exigían precauciones especiales.

La cartera cultural presentó además una acción de amparo al denunciar posibles irregularidades durante las diligencias. La controversia judicial se sumó a una disputa institucional sobre el control y el uso del inmueble.

Varios trabajadores trasladan una estructura embalada hacia el interior del Museo de Arte Colonial en La Antigua Guatemala. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

La administración del edificio, en disputa hasta agosto

El Ministerio de Cultura y Deportes sostuvo que mantenía un usufructo vigente sobre el edificio hasta 2032 y que el espacio debía destinarse a actividades culturales. La Municipalidad de Antigua Guatemala planteó, en cambio, que ese uso estaba condicionado al funcionamiento del museo y que la falta de operaciones habilitaba la recuperación del inmueble.

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Representantes de ambas instituciones se reunieron en febrero de 2026 para abordar el futuro del recinto, su administración, mantenimiento y restauración. El desacuerdo continuó hasta agosto, cuando el Ministerio anunció que había recuperado el control del museo y recibido nuevamente las llaves.

A partir de entonces, la institución afirmó que el retorno de la colección debía organizarse bajo condiciones que garantizaran la seguridad de las piezas. La llegada de las tres primeras obras abre esa etapa, mientras las restantes permanecen bajo resguardo a la espera de su traslado al Museo de Arte Colonial.