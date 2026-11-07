El Salvador

El 52% de las pymes centroamericanas frena su digitalización por las preocupaciones de ciberseguridad

Una encuesta regional detectó casos de phishing, estafas en transacciones y malware entre negocios de Guatemala, Costa Rica y Panamá, que reclaman más capacitación y herramientas preventivas

Mapa en relieve tridimensional de Centroamérica con figuras de pequeñas tiendas sobre un fondo gris.
El 52% de las pequeñas y medianas empresas de Centroamérica frenó la adopción de herramientas digitales por temores de ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las pymes de Centroamérica avanzan en la incorporación de pagos y herramientas digitales, pero enfrentan una barrera que condiciona sus decisiones de crecimiento: el 52% afirma que las preocupaciones por la ciberseguridad han ralentizado o detenido la adopción de soluciones digitales. El dato surge del estudio Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, presentado el 5 de noviembre en El Salvador.

La investigación analiza la situación de las pymes en América Latina y el Caribe, aunque dedica un apartado a Guatemala, Costa Rica y Panamá. En esos tres mercados, el temor al fraude, a los ataques informáticos y al uso indebido de datos se consolida como un factor que limita la expansión comercial y la confianza en los canales digitales.

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El informe se elaboró a partir de encuestas realizadas en el segundo trimestre de 2026 a 2,400 propietarios y directivos de pequeñas y medianas empresas de 12 mercados de la región. La muestra incluyó a 600 participantes de Centroamérica, con 200 casos en cada uno de los países analizados.

El fraude condiciona los pagos digitales y el comercio electrónico

El estudio indica que la digitalización ya forma parte de la actividad cotidiana de muchas pymes centroamericanas. Sin embargo, la seguridad de las transacciones aparece como una condición para profundizar ese proceso.

De acuerdo con los resultados, el 43% de las empresas de Guatemala, Costa Rica y Panamá postergó su ingreso a nuevos mercados por temor al fraude. La misma proporción señaló que las dudas sobre seguridad afectaron la adopción de nuevos medios de pago.

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Calles empedradas, árboles, bancos, panadería, heladería, cafetería, dos zapaterías, boutique de ropa, mercado, librería, tienda de regalos, personas comprando y vendiendo.
El temor al fraude motivó al 43% de las pymes centroamericanas a postergar su expansión hacia nuevos destinos comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto también alcanza al comercio electrónico. El 43% de las pymes encuestadas en los tres mercados afirmó que los riesgos informáticos condicionaron sus decisiones de ampliar las ventas por internet. Solo una minoría sostuvo que la ciberseguridad no incidió en sus definiciones comerciales.

A escala regional, el estudio muestra una tendencia similar. El 51% de las pymes de América Latina y el Caribe considera que la protección frente a fraudes y ataques digitales es un elemento central para aumentar el uso de pagos electrónicos. Además, el 40% señaló que estos riesgos influyeron en la incorporación de herramientas digitales, mientras que cerca de un tercio los vinculó con decisiones sobre comercio electrónico o expansión hacia otros mercados.

Una de cada tres pymes sufrió incidentes durante el último año

Las inquietudes de las empresas centroamericanas no se limitan a una percepción de riesgo. El 35% de las pymes de Guatemala, Costa Rica y Panamá sufrió al menos un incidente de ciberseguridad durante los últimos 12 meses, según el relevamiento.

Entre los episodios más frecuentes figuran las estafas por suplantación de identidad, conocidas como phishing; el fraude vinculado con pagos y los ataques de programas maliciosos o malware. A su vez, los riesgos que más preocupación generan entre los dueños y responsables de las empresas son el fraude en operaciones de pago, el phishing y el robo de información.

Figura con capucha ante una computadora portátil, anzuelos con una tarjeta, un candado, un sobre y un billete, sobre el mapa de Centroamérica.
El 35% de las compañías consultadas sufrió episodios de fraude, phishing o programas maliciosos durante los últimos 12 meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe plantea que el acceso a pagos digitales dejó de ser el principal obstáculo para estos negocios. La discusión se trasladó a la capacidad de operar con seguridad en un entorno donde los canales digitales concentran más ventas, información de clientes y operaciones financieras.

Rodríguez sostuvo que las compañías de la región usan los pagos digitales para llegar a más clientes y ampliar sus operaciones, aunque requieren herramientas y conocimientos que les permitan enfrentar fraudes y ataques informáticos.

Las pymes asocian la protección digital con mayores ingresos

La investigación también relaciona la seguridad informática con las expectativas de crecimiento. Casi la mitad de los encuestados en América Latina y el Caribe afirmó que una mayor protección frente al fraude y los ataques digitales podría permitir un crecimiento adicional de al menos 25%.

En los mercados centroamericanos, esa percepción es más amplia: cerca del 89% de las pymes considera que una protección más sólida podría impulsar un crecimiento adicional de dos dígitos. El 42% de los participantes regionales identificó el aumento de ventas digitales como una de las principales oportunidades para los próximos dos años.

Pese a esa valoración, persisten las brechas de preparación. Apenas el 18% de las compañías de la muestra regional se siente muy preparada para protegerse. Una de cada cinco declaró que no cuenta con un plan de respuesta o recuperación ante un incidente de ciberseguridad.

En Guatemala, el 40% de las pymes manifestó conocer sobre ciberseguridad. En Panamá, el 43% se definió como muy familiarizado con el tema.

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