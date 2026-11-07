Avanza la Línea 2 del Metro: Galán anunció los tres consorcios que disputarán la megaobra subterránea

Carlos Fernando Galán anuncia los consorcios habilitados para la Línea 2 del Metro de Bogotá (@CarlosFGalan)

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El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que tres grupos internacionales quedaron habilitados para competir por la Línea 2 del Metro de Bogotá, tras superar la evaluación técnica, jurídica y financiera. La decisión les permite avanzar a la licitación pública para definir quién diseñará, construirá, financiará, operará y mantendrá la nueva línea.

El proyecto tendrá 15,5 kilómetros y 11 estaciones: diez subterráneas y una elevada. El trazado partirá de la calle 72 con avenida Caracas, continuará por la calle 72 y la avenida Ciudad de Cali, y seguirá por el corredor de la ALO Norte hasta Fontanar del Río. La obra conectará Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, y beneficiará a más de 2,5 millones de habitantes.

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Los precalificados son APCA ML2 Bogotá, integrado por Mota-Engil México, Mota-Engil Colombia, Mota-Engil Engenharia y Construção África y la francesa Spie Batignolles; APCA Metro Capital L2, conformado por Xi’an Rail Transportation Group y Xi’an Metro Colombia; y APCA Bogotá Metro Capital, integrado por Sacyr Concesiones Colombia y CAF Investment Projects.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que los parques se encuentran dentro del Límite de Intervención Contractual establecido en el Contrato de Concesión 163 de 2019 (REUTERS/Enea Lebrun)

La Empresa Metro de Bogotá confirmó la decisión este viernes 6 de noviembre, después de una evaluación independiente y del análisis de Control Risks. La entidad indicó que ninguno de los participantes presenta conflictos de interés y que todos cumplió los requisitos para continuar.

El proceso corresponde al segundo intento de licitación, luego de que la primera convocatoria quedara desierta en enero de 2026 porque ningún grupo habilitado presentó una oferta económica. La nueva convocatoria se abrió en septiembre y permitió recibir nuevamente solicitudes de empresas nacionales e internacionales.

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La Empresa Metro de Bogotá y la banca multilateral realizaron 44 reuniones individuales con posibles interesados de cuatro continentes y 17 países. Ahora comenzará la solicitud de ofertas, con la presentación de propuestas técnicas y económicas.

La línea será automatizada y comenzará su operación comercial con 25 trenes, capaces de movilizar cerca de 49.000 pasajeros por hora en cada sentido. La adjudicación del contrato está prevista para el primer semestre de 2027.

Los trabajos en espacio público acompañan la construcción de estaciones y demás componentes de la Línea 1 (Empresa Metro de Bogotá)

Primera línea del metro de Bogotá: estos son los 11 parques que se renovarán

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá incluirá la renovación de 11 parques ubicados a lo largo de su área de influencia, desde Kennedy hasta Chapinero. Las intervenciones forman parte de las obras de espacio público vinculadas al proyecto y estarán a cargo del concesionario Metro Línea 1.

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que los parques se encuentran dentro del Límite de Intervención Contractual establecido en el Contrato de Concesión 163 de 2019. El plan contempla mejoras en andenes, mobiliario urbano, conexiones peatonales, intersecciones viales, arborización y zonas verdes próximas al viaducto y las estaciones.

El proyecto prevé la creación de 94.856 metros cuadrados de espacio público y la renovación de otros 1.348.106 metros cuadrados. Parte de estas obras se concentrará en los parques cercanos a los casi 24 kilómetros del trazado de la primera línea del Metro.

La intervención busca reforzar las zonas verdes y mejorar las condiciones paisajísticas alrededor del viaducto (Empresa Metro de Bogotá)

En Kennedy serán intervenidos los parques Villa Nelly III Los Alisos, Ciudad Kennedy Supermanzana 6A y Ciudad Kennedy Oriental. También habrá trabajos en el Parque El Tejar, cerca de la estación 7, en el cruce de la avenida 68 y la avenida transversal 53.

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La lista incluye además los parques Santa Matilde, Urbanización Santa Isabel Quinto Sector y Urbanización La Fragüita, este último en la localidad de Antonio Nariño. En Chapinero, las obras llegarán a Santa Teresita II, Urbanización Quinta Camacho, Las Flores Chapinero Norte y Chapinero Bajo.

En La Fragüita ya se alistan actividades para la adecuación de espacio público, el traslado de redes secas y el manejo silvicultural. Según la EMB, las intervenciones buscan mejorar la integración entre la infraestructura del Metro y los barrios cercanos, sin eliminar la función de encuentro y recreación que cumplen estos espacios para las comunidades.