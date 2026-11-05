América Latina

Paraguay continuará la misma política exterior de Peña bajo la nueva presidencia de Pedro Alliana

En Asunción resaltan el buen vínculo que el sucesor de Santiago Peña tiene desde siempre con Estados Unidos, Israel y Taiwán como socios estratégicos del país sudamericano. Se mantendrá dentro del “Escudo de las Américas”

Ramírez-DC
El presidente en ejercicio de Paraguay, Pedro Alliana, y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, durante el encuentro que mantuvieron en Washington el 4 de agosto pasado (Presidencia Paraguay)
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Pedro Alliana, presidente en ejercicio del Paraguay y sucesor de Santiago Peña, dedicará las primeras semanas de su mandato a tratar de solucionar el desfalco provocado por los responsables de Ueno Bank y las autoridades del Banco Central de Paraguay (BCP) que no alertaron a tiempo sobre las irregularidades que se generaron durante los últimos años en esa entidad con tres millones de clientes damnificados.

Alliana sacrifica su futuro político para que Paraguay salga adelante. Y garantiza que las políticas económicas macro no se tocan”, dijo una fuente de gobierno que pasó gran parte del día junto al ahora presidente paraguayo. Cuando este allegado habla de “sacrificio” se refiere a la imposibilidad de que el hasta ayer vicepresidente pueda ser candidato en las próximas elecciones de 2028.

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Ese mismo informante señaló que en los próximos días se esperan “grandes cambios de gabinete” que habrían sido consensuados con otros dirigentes del Partido Colorado.

Otra fuente ministerial señaló además que Alliana mantendría las misma política exterior que Peña. “Los vínculos con Estados Unidos, Israel y Taiwán siguen intactos. El Escudo de las Américas, también”, indicó el hombre. Peña tenía programado un viaje el 14 de noviembre para visitar a Donald Trump en Washington. Aún no saben si Alliana asumirá ese compromiso. “Si no vuela, es probable que haga la reunión de trabajo por videoconferencia”, indicó la fuente.

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Por su parte, el ahora presidente en ejercicio suspendería una gira que tenía programada en Taiwán. La idea de Alliana era viajar a Taipei para reunirse con el jefe de estado Lai Ching-te y afianzar los lazos entre Paraguay y la isla. Sin embargo, ese largo vuelo se suspendería hasta que la situación en el país latinoamericano se estabilice.

En agosto último, Alliana visitó Washington donde se reunió con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio y con el subsecretario Chris Landau. “La relación bilateral con Estados Unidos atraviesa un momento extraordinario. Podría decir que es el mejor momento de las relaciones entre nuestros dos países”, señaló entonces en entrevista con Infobae.

El Escudo de las Américas es un espacio de trabajo conjunto en favor de la democracia en la región. En ese marco también tenemos la oportunidad de colaborar y cooperar en el fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad que nos van a permitir trabajar de manera conjunta contra el crimen transnacional, organizado, cosa que no podemos hacer de ninguna forma de manera individual”, indicó en aquella oportunidad.

En una entrevista dada en Israel a Jerusalem Post, durante una visita en octubre último, Alliana fue contundente: “Paraguay está construyendo una alianza estratégica con Israel, con el que compartimos valores y principios de democracia, Estado de derecho, derechos humanos y libertad. Nuestra relación con Israel se fundamenta en estos valores y principios, y también defendemos el derecho de Israel a defender su territorio”.

La renuncia de Peña

Peña anunció este miércoles su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de la crisis por la intervención de Ueno Bank y antes de que el Congreso debatiera un pedido de juicio político en su contra. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, afirmó.

A través de un video en su cuenta de la red social X, Peña sostuvo que su salida busca preservar “la estabilidad”, “la paz social” y las instituciones democráticas del país. “Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, dijo el ahora exmandatario, quien pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento falló a la confianza recibida.

Peña tomó la decisión final luego de que el líder histórico del Partido Colorado, Horacio Cartes, decidiera apoyar el juicio político en su contra en la mañana de este jueves. Fue el último empujón de un presidente acorralado por un escándalo por el cual había sido advertido hacía semanas.

X: @TotiPI

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