Colombia

La fuerza pública retiró más de 818.000 galones de combustible de las redes ilegales: $2.783 millones recuperados en 30 días

La ofensiva desarrollada por la Fuerza de Tarea Conjunta Urano dejó en su primer mes 57 capturados, 67 conexiones clandestinas inutilizadas, el decomiso de armas y vehículos, entre otros elementos usados en esta actividad

La información oficial atribuyó el volumen a 644.800 galones decomisados y 173.959 recuperados en treinta días de acciones conjuntas de la Fuerza de Tarea Urano contra el hurto de hidrocarburos (Fuerzas Militares de Colombia)
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La fuerza pública recuperó e incautó más de 818.000 galones de combustible durante sus primeros 30 días de operaciones, con una afectación económica millonaria para las redes vinculadas al robo de hidrocarburos, según el balance oficial de las autoridades.

La ofensiva desarrollada por la Fuerza de Tarea Conjunta Urano junto con la Policía Nacional dejó personas capturadas, elementos incautados y vehículos inmovilizados. Las autoridades buscan interrumpir las distintas etapas del negocio ilícito, desde la extracción clandestina hasta el transporte y la comercialización del combustible.

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El reporte operativo señala que las tropas y unidades policiales incautaron 644.800 galones de hidrocarburos y recuperaron otros 173.959 galones. La cifra representa uno de los principales resultados de la campaña, activada por orden del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para concentrar capacidades militares, policiales y de otras entidades estatales contra el apoderamiento ilícito de combustibles.

De la Espriella estuvo el lunes 5 de octubre de 2026 en el Batallón de Artillería N.º 2 La Popa de Valledupar, donde se cumplió la ceremonia de activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano - crédito Gobernación del Cesar
La Fuerza de Tarea Conjunta Urano fue activada por orden de la Presidencia de la República para combatir el robo de hidrocarburos y las redes dedicadas a su transporte y comercialización ilegal. (Gobernación del Cesar)

De acuerdo con la información entregada por el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, la afectación económica contra las organizaciones involucradas superó los $2.783 millones. El informe no desglosa cuánto de ese valor corresponde al combustible recuperado, a los elementos incautados o a las pérdidas ocasionadas por la inutilización de la infraestructura clandestina.

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Las operaciones han apuntado a las redes que intervienen en la extracción, el almacenamiento, el traslado y la distribución ilegal de hidrocarburos. La estrategia incluye labores de inteligencia, vigilancia sobre los corredores de transporte y acciones sobre los puntos donde se realizan conexiones no autorizadas a la infraestructura energética.

Las autoridades inhabilitaron válvulas clandestinas

Uno de los objetivos de la Fuerza de Tarea Urano ha sido localizar y destruir los mecanismos que permiten la extracción ilegal del combustible. Durante los primeros 30 días de la campaña, las unidades inhabilitaron 67 válvulas ilícitas e incautaron 3.600 metros de manguera.

Estos elementos suelen ser empleados para desviar hidrocarburos desde los poliductos hacia lugares de almacenamiento o vehículos destinados al transporte ilegal. Las autoridades sostienen que la eliminación de estas conexiones busca impedir que el combustible sustraído llegue a las rutas de comercialización clandestina.

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano saca de los circuitos ilegales más de 818.000 galones de combustible en un mes. (Fuerzas Militares de Colombia)
La Fuerza de Tarea Conjunta Urano saca de los circuitos ilegales más de 818.000 galones de combustible en un mes. (Fuerzas Militares de Colombia)

Las válvulas ilegales también suponen riesgos para la infraestructura de transporte de hidrocarburos. Las perforaciones o intervenciones no autorizadas pueden provocar fugas, derrames y afectaciones en el suministro, además de impactos ambientales en zonas rurales y cercanas a los corredores energéticos.

El balance operativo también incluyó la incautación de 23 equipos celulares, dos armas cortas y siete municiones, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro de los procesos judiciales derivados de las capturas.

Capturas y vehículos inmovilizados

La campaña dejó la captura de 57 personas señaladas de participar en actividades relacionadas con el robo de hidrocarburos. El reporte no identifica a las estructuras a las que pertenecerían los detenidos ni precisa cuántas capturas ocurrieron en flagrancia o mediante órdenes judiciales.

Además, la fuerza pública inmovilizó 56 vehículos que, según las autoridades, eran usados para trasladar combustible obtenido de forma ilegal. La intervención sobre los medios de transporte busca cortar la movilidad de las redes y evitar que el producto llegue a depósitos, estaciones clandestinas o compradores finales.

En La Gloria, Cesar, tropas del Ejército incautaron cerca de 8.000 galones de combustible, vehículos y motocicletas. (Ejército Nacional)
En La Gloria, Cesar, tropas del Ejército incautaron cerca de 8.000 galones de combustible, vehículos y motocicletas. (Ejército Nacional)

La Fuerza de Tarea Conjunta Urano fue creada para articular las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional frente a un delito que representa una fuente de financiación para grupos y organizaciones dedicadas a economías ilegales.

El despliegue continuará con operaciones coordinadas entre las unidades militares, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado. La meta oficial es identificar y afectar todos los eslabones de la cadena, desde la conexión clandestina a los poliductos hasta la comercialización del combustible.

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