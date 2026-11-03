Santiago Peña pidió la renuncia del titular del Banco Central de Paraguay en medio la crisis del Ueno Bank

El presidente Santiago Peña solicitó la renuncia del titular del Banco Central del Paraguay tras la crisis de Ueno Bank. (EFE/ Juan Pablo Pino)

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este martes la renuncia del titular del Banco Central del Paraguay (BCP) y anunció que impulsará una ley para utilizar el Fondo de Garantía y comenzar a devolver los depósitos de los clientes de Ueno Bank, entidad cuyo cierre fue dispuesto por las autoridades tras detectar un grave deterioro de su solvencia.

La decisión del mandatario se produjo horas después de que el organismo monetario ordenara por unanimidad el inicio del procedimiento de resolución del banco, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La medida provocó el cierre de todos los servicios de la entidad y dejó sin acceso a sus fondos a miles de clientes, además de comprometer recursos públicos y previsionales.

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“Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay”, comunicó Peña a través de su cuenta en la red social X.

El jefe de Estado también informó que acordó con los presidentes de ambas cámaras del Congreso el tratamiento de un proyecto de ley que autorice el uso del Fondo de Garantía para iniciar el pago inmediato a los ahorristas afectados.

“Este es un caso particular de una entidad, no del sistema financiero nacional, y quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios”, señaló Peña.

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La iniciativa contempla, además, mecanismos para asegurar la devolución de los recursos pertenecientes al Estado, al Instituto de Previsión Social (IPS) y a las demás cajas jubilatorias públicas, cuyos fondos también quedaron comprometidos por la crisis de la entidad.

Peña instó a los legisladores de todos los sectores políticos a aprobar el proyecto con la mayor celeridad y pidió al Banco Central que informe a la ciudadanía sobre los plazos y los mecanismos previstos para restituir el dinero.

El cierre de Ueno Bank fue confirmado durante la madrugada de este martes, después de que el directorio del BCP resolviera avanzar con el procedimiento de resolución de la entidad. La determinación implicó la interrupción de todas sus operaciones, incluidos los servicios de la aplicación móvil, las tarjetas y los canales de atención bancaria.

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“Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha”, explicó Liana Caballero, integrante del directorio del Banco Central, durante una conferencia de prensa.

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