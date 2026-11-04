Escándalo de Ueno Bank en Paraguay: ya son ocho los directivos detenidos

La Policía de Paraguay aprehendió a Miguel Ángel Almada Frutos (Policía de Paraguay)

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La Policía Nacional de Paraguay completó en la noche de este martes la detención de los ocho directivos de Ueno Bank con orden de captura, tras aprehender a Miguel Ángel Almada Frutos, el último en ser buscado, en el condominio Aqua Village del distrito de Altos, departamento de Cordillera.

Según el informe del Departamento de Investigaciones de Cordillera, agentes de la fuerza recibieron información de que el sospechoso se encontraba dentro del complejo residencial cerrado. Montaron vigilancia en los accesos y controlaron el movimiento de personas.

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Alrededor de las 21:40, Almada Frutos, de 49 años, salió al portón principal y se entregó a los uniformados. “La Policía Nacional ya montó vigilancia en el portón de acceso y, al percatarse de la presencia de los uniformados, optó por entregarse”, confirmó el comisario Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en declaraciones a Última Hora.

Luego fue trasladado a la sede central del organismo en Asunción.

Miguel Ángel Almada Frutos

Los abogados del imputado habían adelantado que se entregaría

Los defensores de Almada habían comunicado a la Fiscalía que su cliente se hallaba en el interior del país y que tenía intención de presentarse lo antes posible. Durante la tarde del mismo martes, la Policía ya había confirmado la detención de Mariana Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández, los primeros en caer.

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Más tarde se presentó el CEO, Miguel Vázquez, en el Departamento de Investigaciones. Posteriormente, el abogado José Miguel Fernández Zacur condujo a Juan Manuel Gustale hasta la dependencia, presidente de la entidad, y a los directores Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller.

Diana Leticia Mongelós González completó el séptimo lugar en la lista de detenidos hasta ese momento.

La policía monta guardia mientras los clientes se reúnen frente a una sucursal cerrada del Banco Ueno en Ñemby (REUTERS/César Olmedo)

La causa involucra posibles delitos de lesión de confianza, conducta indebida y estafa

La orden de detención fue firmada por los fiscales Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce y Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), en el marco de la causa N° 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ lesión de confianza y otros”.

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Cabrera explicó que la denuncia fue presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP) en relación con hechos de los que la institución tomó conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

El fiscal precisó que el escrito de denuncia consta de aproximadamente 200 fojas y que, junto con los documentos anexos, el expediente reúne cerca de 2.000 hojas que deben ser examinadas.

A partir de un análisis preliminar, el Ministerio Público identificó elementos de sospecha sobre posibles conductas con relevancia penal. Entre los hechos punibles mencionados figuran la lesión de confianza, la conducta indebida en situaciones de crisis y la estafa, además de otras figuras delictivas de carácter económico que podrían haber ocasionado un perjuicio o generado un beneficio ilícito.

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Una imagen de drone de la sede de Ueno Bank en Asunción, Paraguay (REUTERS/César Olmedo)

La Fiscalía analiza si hay indicios suficientes para imputar a los detenidos

En cuanto a los plazos, Cabrera indicó que las personas detenidas deben ser puestas a disposición de un juzgado. Si el Ministerio Público considera necesario solicitar medidas cautelares, la normativa procesal exige que el pedido esté acompañado del acta de imputación.

El fiscal señaló que actualmente se analizan los elementos reunidos para determinar si existen suficientes indicios que justifiquen esa presentación o si, por el contrario, corresponde continuar con las diligencias investigativas. También subrayó que el organismo trabaja para evitar que los hechos investigados produzcan mayores consecuencias.