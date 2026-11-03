Rodrigo Paz llega a España para la Cumbre Iberoamericana y en busca de cooperación e inversiones

El presidente Rodrigo Paz durante un acto oficial en La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó este lunes a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, en una visita en la que también busca atraer inversiones y recursos destinados a la recuperación económica del país. El encuentro está previsto para el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre.

Según los medios locales, una vez que concluya el encuentro, Paz tiene programada una agenda de reuniones bilaterales con representantes de organismos internacionales, autoridades europeas y empresarios interesados en invertir en Bolivia, particularmente en el sector de hidrocarburos y otros rubros considerados estratégicos.

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Entre los encuentros previstos figuran reuniones con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el presidente del Consejo Europeo, António Costa, además de empresarios y representantes de compañías.

El Ejecutivo ha presentado el viaje como parte de una estrategia para recuperar la presencia internacional de Bolivia y reconstruir sus vínculos políticos y económicos con España.

El presidente del Gobierno de España, será el anfitrión en la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado a realizarse el 3 y 4 de noviembre en Madrid. REUTERS/Stephanie Lecocq

“El viaje del señor presidente Rodrigo Paz no es solo una actividad protocolar, sino parte de lo que consideramos es la reconstrucción de la intervención internacional de nuestro país, particularmente su relación con España, con Europa y con Iberoamérica”, afirmó el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, citado por el periódico La Razón.

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El funcionario señaló que el propósito central de la visita es conseguir recursos para el país. “Buscamos conseguir cooperación, más inversión y más recursos para reconstruir el país. Bolivia, todos lo sabemos, necesita inversión, necesita cooperación y financiamiento y, la verdad, es que para conseguirlo hay que salir a buscarlo”, sostuvo.

La visita se produce en medio de cuestionamientos al Ejecutivo por el retraso en la designación de representantes diplomáticos. A poco menos de una semana de cumplir un año en el Gobierno, Paz solo ha nombrado a un embajador y no es de carrera, se trata del exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que fue destinado a Paraguay a mediados de octubre.

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En una entrevista anterior con el canal Unitel, el exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, afirmó que los viajes del presidente son positivos pero no sustituyen la representación diplomática del país.

Rodrigo Paz asumió la Presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025 tras ganar en el balotaje al expresidente Jorge Quiroga. REUTERS/Claudia Morales

“Los viajes del presidente a Estados Unidos están muy bien. Ha abierto las puertas. Su viaje a Chile, los viajes a las reuniones que ha tenido con diversos presidentes, todo eso está muy bien, pero eso no es diplomacia”, afirmó y señaló que se requiere consolidar la función exterior para que realizar el seguimiento que permita concretar los acuerdos alcanzados en esas visitas. “Eso requiere equipos profesionales”, agregó.

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Según el vocero Gálvez, el presidente brindará un informe sobre los resultados durante su estadía en España una vez que retorne al país.

La cumbre, organizada por el Gobierno español y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), reunirá a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana. Bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, el encuentro abordará desafíos comunes y mecanismos para reforzar la cooperación entre los países participantes.

Entre los mandatarios que han anunciado su asistencia figuran el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Chile, José Antonio Kast; el de Guatemala, Bernardo Arévalo; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de República Dominicana, Luis Abinader. También participará la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. Según información difundida por la organización y las autoridades españolas, otros países estarán representados por vicepresidentes o ministros de Exteriores.

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