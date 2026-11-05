Gobierno de Panamá busca ampliar la Zona Libre de Colón sin nuevos aportes del Estado

La Zona Libre de Colón es uno de los principales centros de distribución y reexportación de mercancías de Panamá y forma parte de los proyectos de expansión anunciados por el Gobierno. Cortesía

Guardar

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que impulsará desde el lunes 9 de noviembre la ampliación de la Zona Libre de Colón, uno de los principales centros comerciales del país, mediante un proyecto que, según aseguró, podrá financiarse sin nuevos aportes del Estado.

El mandatario hizo el anuncio durante las celebraciones del 5 de noviembre, fecha en que la provincia conmemora su papel decisivo en la separación de Colombia.

PUBLICIDAD

Mulino explicó que el 3 de noviembre sostuvo una reunión con la gerente de la zona franca y que espera avanzar con los trámites necesarios para ejecutar la iniciativa.

Indicó que mantiene conversaciones con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para obtener una carta de no objeción que permita continuar con el proyecto, cuyos costos y dimensiones no fueron precisados.

El presidente José Raúl Mulino participó en los actos conmemorativos del 5 de noviembre en Colón, donde anunció que impulsará la ampliación de la zona franca de la provincia. Tomada de X

La ampliación de la Zona Libre constituye una de las apuestas económicas para la provincia de Colón, donde el Gobierno también desarrolla iniciativas de recuperación patrimonial.

El presidente destacó que el mecanismo de financiamiento permitiría avanzar sin requerir recursos adicionales del presupuesto estatal, aunque no detalló las condiciones financieras ni el calendario previsto para las obras.

PUBLICIDAD

Durante su participación en los actos conmemorativos, Mulino también se refirió a la restauración de la iglesia de San Felipe de Portobelo, cuyos trabajos podrían concluir para enero de 2027.

Según explicó, la ministra de Cultura le comunicó la posibilidad de inaugurar el complejo histórico durante ese mes, mientras continúan las intervenciones destinadas a recuperar la Casa Wilcox, en la ciudad de Colón.

El mandatario reorganizó su agenda para participar en los actos protocolares junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, aunque confirmó que no permanecería durante toda la jornada.

La restauración de la iglesia de San Felipe de Portobelo podría concluir en enero de 2027, según las estimaciones comunicadas por el Gobierno durante las celebraciones patrias. Tomada de MiCultura

Explicó que viajará a Chiriquí para inspeccionar las carreteras afectadas en Tierras Altas, como parte del seguimiento a las consecuencias de las recientes emergencias que enfrenta el país.

PUBLICIDAD

Mulino también destacó la participación de comerciantes durante los desfiles patrios del 4 de noviembre, especialmente en la Cinta Costera y los alrededores del Banco Nacional. Consideró que la organización permitió concluir temprano las actividades oficiales y favoreció las ventas de pequeños negocios que aprovecharon la presencia de miles de asistentes.

Los hechos del 5 de noviembre

La visita presidencial coincidió con el aniversario 123 de la consolidación de la separación de Panamá de Colombia, acontecimiento que convirtió a Colón en escenario de una decisión determinante para la nueva República.

Aunque la ruptura política se proclamó el 3 de noviembre de 1903, la permanencia de tropas colombianas en el puerto atlántico todavía representaba una amenaza militar.

PUBLICIDAD

Un contingente de aproximadamente 500 soldados colombianos del Batallón Tiradores había llegado a Colón con la intención de trasladarse a la capital e impedir el movimiento separatista.

El 5 de noviembre se conmemora la participación de los dirigentes colonenses en las negociaciones que culminaron con la salida de las tropas colombianas del territorio panameño. Cortesía

Mientras sus superiores fueron detenidos en Ciudad de Panamá, las tropas permanecieron bajo el mando del coronel Eliseo Torres, quien amenazó con emprender acciones militares contra la población.

Ante ese escenario, dirigentes colonenses como Porfirio Meléndez, Juan Antonio Henríquez, Carlos Clément y Orondaste Martínez participaron en gestiones para evitar un enfrentamiento.

Las negociaciones, desarrolladas en medio de la presencia de buques estadounidenses y una fuerte tensión militar, buscaron convencer a Torres de que abandonara el territorio sin atacar a los habitantes.

PUBLICIDAD

Finalmente, las negociaciones entre los dirigentes colonenses y el coronel Eliseo Torres permitieron superar la amenaza militar que enfrentaba la naciente República. El 5 de noviembre de 1903, las tropas colombianas abandonaron Colón a bordo del vapor Orinoco, con destino a Cartagena, sin que se produjera una batalla en la ciudad.

Tras la retirada, Juan Antonio Henríquez comunicó a la Junta de Gobierno en Panamá que la independencia estaba asegurada, mediante un telegrama que se convirtió en símbolo de la gesta colonense. La salida del contingente colombiano consolidó la separación proclamada dos días antes, al eliminar la amenaza militar que todavía existía en el litoral atlántico.

PUBLICIDAD