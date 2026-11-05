Estados Unidos sancionó a empresas chinas por proveer petróleo o material militar a Cuba

Personas transportan bidones de agua frente al Capitolio en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026 (AP/Ramon Espinosa)

Guardar

Estados Unidos sancionó este jueves a ocho empresas y dos personas por mover petróleo hacia y desde Cuba, suministrar material militar a las Fuerzas Armadas del régimen o tener lazos con la cúpula del conglomerado militar GAESA. Dos de las compañías son chinas. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, declara además bienes bloqueados a cinco petroleros que no podrán venderse, transferirse ni usarse sin permiso de Washington.

En total, las sanciones alcanzan a ocho empresas y dos personas, y bloquean cinco buques vinculados al transporte de crudo hacia o desde la isla.

PUBLICIDAD

La red petrolera gira en torno a Caroil Transport Marine, una naviera con sede en Chipre que gestiona tres de esos buques (Esperanza, Gloria C y María Cristina) y que ya estaba sancionada desde septiembre de 2019 por llevar crudo venezolano a la isla. Ahora se suman Tentacool Commercial, de Panamá, propietaria del Gloria C, y dos empresas cubanas: Internacional Marítima, dueña del Esperanza, y Petróleos Marítimos del Caribe (Petromarca), que posee u opera el Emilia y el Lourdes.

Entre las personas sancionadas está Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, al que Washington vincula con una red de navieras que transporta combustible cubano. Es hermano del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl Castro, que dirigió GAESA hasta su muerte en 2022.

PUBLICIDAD

El suministro militar llega desde Beijing. China National Electronic Import and Export Company (CEIEC), una empresa pública que exporta electrónica de defensa y sistemas de seguridad, firmó contratos para enviar componentes de equipos que usa el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), según el Departamento de Estado. Beijing H&C Technologies exportó material militar a la isla. Las dos operaron este año a través de Sociedad Mercantil Duna, la compradora de armas cubana sancionada el 6 de agosto.

Errilddy Almeida se sienta en su moto de carga durante un apagón mientras altos funcionarios de la Asamblea Nacional anuncian que se prevé que la economía cubana crezca un 1% en 2026, en La Habana, Cuba 18 de diciembre 2025. REUTERS/Norlys Perez

CEIEC ya figuraba en la lista negra del Tesoro desde noviembre de 2020. Washington la acusó entonces de dar al régimen de Nicolás Maduro tecnología para vigilar y censurar internet en Venezuela.

PUBLICIDAD

La segunda persona sancionada es Any Rodríguez Lastres, hija de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA, y exdirectora comercial de la Terminal de Contenedores de Mariel. Su madre fue sancionada el 7 de mayo junto con el conglomerado, que según el Departamento de Estado controla el 40% o más de la economía cubana. La lista se completa con dos empresas estatales: Cubaelectrónica, importadora de insumos electrónicos, y Tecnosime, comercializadora de servicios técnicos.

En paralelo, el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro firmó una resolución que permite sancionar a cualquier extranjero que opere en los sectores electrónico, manufacturero, tecnológico y marítimo de Cuba. Se suman a los cinco que ya preveía la orden ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo: energía, defensa, minería y metales, servicios financieros y seguridad. Una naviera o un proveedor de componentes de cualquier país puede así quedar fuera del sistema financiero estadounidense. El comercio de alimentos, medicinas y equipos médicos sigue autorizado.

PUBLICIDAD

“La élite gobernante de Cuba acapara los recursos energéticos y de transporte marítimo de la isla para su propio enriquecimiento, dejando al pueblo cubano enfrentarse a apagones, escasez de combustible y una economía estancada”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

La presión sobre La Habana se endureció tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Venezuela, principal proveedor de crudo de la isla, dejó de enviarle petróleo. El 29 de enero, Trump declaró una emergencia nacional respecto de Cuba y amenazó con aranceles a cualquier país que le venda combustible. Cuba produce unos 40.000 barriles diarios y necesita cerca de 100.000, según estimaciones oficiales. Los apagones generales se repiten desde marzo. A la orden de mayo siguieron sanciones contra la petrolera estatal Cupet y contra el dictador Miguel Díaz-Canel en junio, y contra Duna en agosto.

PUBLICIDAD