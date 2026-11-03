América Latina

Escándalo en Paraguay: la intervención del Ueno Bank congeló depósitos del Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Economía

Son los dos máximos clientes de la entidad financiera que dirigía el actual presidente del Banco Central, quien ahora debe conducir la investigación, presentó su renuncia, pero dijo que de todos modos seguirá en el cargo

Carlos Carvallo
Carlos Carvallo, presidente del Banco Central de Paraguay
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El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo requerido, en una crisis que deja congelados fondos del Estado, jubilados y miles de ahorristas privados.

La decisión, anunciada en la madrugada de este martes, desencadenó de inmediato el cierre total de los servicios de la entidad. Usuarios reportaron que no podían operar a través de cajeros automáticos ni de la banca en línea.

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Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha”, confirmó Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP, en una conferencia de prensa.

Vista de la entrada a la sede del Banco Central del Paraguay en Asunción (EFE/Noelia F. Aceituno/Archivo)
Vista de la entrada a la sede del Banco Central del Paraguay en Asunción (EFE/Noelia F. Aceituno/Archivo)

Organismos estatales y jubilados con fondos atrapados

El epicentro del escándalo son los recursos públicos comprometidos en la entidad. Unos 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) —que incluyen depósitos de aproximadamente 32.000 jubiladosestán atrapados en Ueno Bank, junto a fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional de Itaipú.

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Tanto los activos como los pasivos de Ueno Bank quedaron congelados desde el momento en que el BCP anunció el inicio del proceso de resolución.

Sin embargo, el presidente del organismo, Carlos Carvallo, intentó dar garantías: “La institución informará los mecanismos para la recuperación de los fondos por parte de los ahorristas cubiertos por la garantía”, sostuvo.

El Fondo de Garantía cubre hasta 228 millones de guaraníes por persona

El proceso activa los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que protege hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica, equivalentes a 228.300.000 guaraníes (unos USD 38.622).

Los depósitos que superen ese umbral quedarán sujetos al resultado del balance de exclusión de activos y pasivos que lleve adelante la Superintendencia de Bancos.

“Del lado nacional tenemos que hacer el balance de exclusión de activos y pasivos para ver hasta dónde se podría cubrir cuando supere los 75 salarios mínimos”, explicó Caballero.

En paralelo, unos 120 funcionarios del BCP ya fueron desplegados a las sucursales de Ueno para iniciar el proceso de conciliación. “El BCP va a desplegar toda su fuerza para que el proceso sea lo más rápido posible y la prioridad siempre van a ser los pequeños ahorristas”, subrayó Carvallo.

El Banco Central de Paraguay (Europa Press)
El Banco Central de Paraguay (Europa Press)

El plazo máximo es de 15 días, pero buscan acortarlo

El miembro del Directorio Marco Aurelio González precisó que el BCP dispone de un máximo de 15 días desde el inicio del proceso de resolución para completar el balance de exclusión, aunque aclaró que trabajan para reducir ese plazo.

“Se congela hasta que el BCP haga el balance de exclusión y cada depositante va a poder seguir operando en la entidad de su preferencia”, indicó.

Los activos y pasivos serán eventualmente transferidos “a otras entidades a través de un proceso competitivo”, agregó.

Meses de señales ignoradas y créditos a empresas vinculadas

Carvallo describió la intervención como el “desenlace de varios meses de trabajo técnico” que arrancaron en junio, cuando la Superintendencia de Bancos detectó indicios de créditos otorgados por Ueno a empresas vinculadas al grupo controlador de la entidad.

La documentación formal de esas firmas “no permitía establecer directamente su vinculación con el grupo controlador”, por lo que fue necesario un análisis de trazabilidad de los recursos. A eso se sumaron el deterioro de los indicadores de liquidez, debilidades en carpetas crediticias y la activación de servicios informáticos sin justificación respaldada.

El titular del BCP justificó además el silencio previo del organismo: “La difusión de información sensible contribuyó a acelerar el deterioro de la liquidez de la entidad”, afirmó, y agregó que el BCP debió desplegar “una estrategia de actuación prudente que evitara acelerar el deterioro de la situación financiera”.

Carvallo firmó su renuncia pero permanece en el cargo

La figura que concentra las mayores tensiones políticas es el propio Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno —antecesora de Ueno Bank— antes de asumir como titular del BCP en 2023.

El funcionario anunció que ya firmó su dimisión, aunque aclaró que permanecerá provisionalmente en el cargo.

Mi renuncia está firmada de antemano por la simple razón de que el BCP necesita tranquilidad para hacer su trabajo”, declaró, y añadió que “los hechos que se desencadenaron” exigieron su permanencia para garantizar que el proceso transcurra por el “curso adecuado”.

Por su parte, el presidente Santiago Peña vendió sus acciones en abril de 2025, según el diario ABC Color. El impacto político se extendió hasta el vicepresidente Pedro Alliana, quien la víspera del anuncio puso “en pausa” su precandidatura presidencial por el gobernante Partido Colorado y se declaró dispuesto a apoyar a Peña a “arreglar la casa” frente a la “crisis financiera” que, aseguró, atraviesa el país.

Carvallo insistió en que la situación de Ueno Bank es “un hecho puntual y aislado” y que el sistema financiero paraguayo en general “se mantiene sólido y saludable”.

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