El Partido Liberal oficializó la candidatura del bolsonarista Rogério Marinho para presidir el Senado

Rogério Marinho ya había competido por la presidencia del Senado en 2023 frente al senador Rodrigo Pacheco, pero perdió la elección (Reuters)

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El Partido Liberal (PL), la fuerza que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, oficializó este miércoles la candidatura del senador Rogério Marinho a la presidencia del Senado de Brasil para el bienio 2027-2028, una disputa en la que enfrentará al actual titular de la Cámara Alta, Davi Alcolumbre, quien buscará continuar en el cargo.

Marinho, de 62 años y actual jefe de la oposición en el Senado, formalizó su postulación después de una reunión partidaria en Brasilia. El legislador recibió el respaldo de la conducción del PL y de una bancada que, desde febrero de 2027, contará con 29 senadores y se convertirá en la mayor representación dentro de la Cámara.

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“Si Dios quiere, tendremos la presidencia del Congreso. Respetaré la disidencia, porque somos demócratas y queremos diálogo”, declaró Marinho tras la definición de su partido.

El Partido Liberal oficializó la postulación del senador Rogério Marinho para presidir el Senado de Brasil en el bienio 2027-2028 (Reuters)

La elección se celebrará el 1 de febrero de 2027, mediante voto secreto de los 81 integrantes del Senado. El ganador necesitará reunir al menos 41 apoyos y asumirá la conducción del Congreso Nacional, con facultades sobre la agenda legislativa y sobre la admisión o el archivo de pedidos de juicio político contra jueces del Tribunal Supremo.

El PL decidió competir por la presidencia del Senado después de que, para el período 2025-2026, respaldara la candidatura de Alcolumbre. En aquella votación, el senador de Unión Brasil obtuvo una amplia mayoría y volvió a ocupar la presidencia de la Cámara Alta.

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Alcolumbre buscará ahora la reelección luego de mantener contactos con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva durante los últimos meses. Su postulación concentrará el apoyo de sectores de centro y de fuerzas que mantienen diálogo con el Ejecutivo, mientras el PL intentará ampliar sus respaldos más allá de su propia bancada.

Marinho ya compitió por el cargo en 2023, cuando disputó la presidencia del Senado frente a Rodrigo Pacheco, del Partido Social Democrático. Fue derrotado, pero conservó presencia en la oposición y asumió luego la conducción del bloque opositor en la Cámara.

El senador también coordinó la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, candidato del PL que perdió el balotaje frente a Lula. El presidente consiguió la reelección con cerca del 51,7% de los votos, mientras Bolsonaro obtuvo poco más del 48%.

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Rogério Marinho en una conferencia de prensa con Flavio Bolsonaro el año pasado (Reuters)

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos, frente al 45,1 % de Lula, quien luego revirtió la diferencia en el balotaje y consiguió su cuarto mandato presidencial no consecutivo.

Tras la derrota, Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas. El senador salió de Brasil dos días después de las elecciones, cruzó hacia Argentina y abordó un avión privado en Puerto Iguazú, que realizó una escala en Guayaquil antes de llegar a Florida.

(Con información de EFE)