Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Cynthia Erivo dará vida a Afeni Shakur, activista del Partido Pantera Negra y madre de uno de los artistas más influyentes del hip-hop (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Cynthia Erivo se incorporó al elenco de Snoop, la película biográfica de Universal Pictures sobre el rapero Snoop Dogg, con un papel que también permitirá explorar una parte de la historia de otra figura fundamental del hip-hop: Tupac Shakur. La actriz dará vida a Afeni Shakur, madre del fallecido músico y activista vinculada a uno de los temas más personales de su hijo.

La noticia fue revelada en exclusiva por The Hollywood Reporter el 4 de noviembre. Erivo, ganadora de premios Tony, Grammy y Emmy, cuenta además con tres nominaciones al Oscar.

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Afeni Shakur fue integrante del Partido Pantera Negra y una figura importante en la vida de Tupac. Aunque ambos mantuvieron una relación complicada, su historia familiar inspiró “Dear Mama”, canción en homenaje a su madre que el rapero publicó en 1995 como parte del álbum Me Against the World. El tema alcanzó el puesto número nueve del Billboard Hot 100.

Afeni Shakur fue una líder pacifista que militó en contra del racismo hacia las poblaciones afroestadounidenses.

Quiénes integran el elenco de la película

El actor Jonathan Daviss, conocido por la serie de Netflix Outer Banks, interpretará a Snoop Dogg, cuyo nombre real es Calvin Broadus Jr. El músico surgió de Long Beach, California, durante la década de 1990 y llegó a ser una figura histórica en la industria del rap.

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Por su parte, Camron Jones dará vida a Tupac Shakur, mientras que Myles Bullock Be interpretará al también rapero Dr. Dre. El reparto incluye además a Lauren London, Algee Smith, Tre Hale, Laya DeLeon Hayes, Olly Sholotan, Corey Champagne, Jonica Booth y SwayvoTwain.

La película estará dirigida por Craig Brewer, cineasta conocido por Hustle & Flow y quien recientemente trabajó con Universal en Song Sung Blue. El realizador también escribió la versión más reciente del guion, cuyo borrador inicial estuvo a cargo de Joe Robert Cole, guionista de Black Panther.

Jonathan Daviss, conocido por Outer Banks, interpretará a Snoop Dogg (REUTERS/Caroline Brehman)

La producción reúne a Snoop Dogg con Brian Grazer, productor de 8 Mile, y Allan Mandelbaum, ambos de Imagine Entertainment. También participa Sara Ramaker, presidenta de Death Row Pictures. Según The Hollywood Reporter, el largometraje incorporará canciones del extenso catálogo musical del rapero.

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El rodaje comenzó en septiembre de 2026 y actualmente se desarrolla en el sur de California. Según la fecha de estreno reportada por IGN, Snoop llegará a los cines el 6 de agosto de 2027.

Cynthia Erivo amplía su trayectoria cinematográfica

El fichaje llega después de nueva etapa de reconocimiento internacional para Cynthia Erivo con su interpretación de Elphaba en las dos películas de Wicked, producidas por Universal Pictures. Su trabajo en la primera entrega le valió nominaciones a los premios Oscar, BAFTA, Globo de Oro, SAG y Critics’ Choice.

La actriz también protagoniza Prima Facie y forma parte del elenco de Children of Blood and Bone, dos de sus proyectos cinematográficos recientes. (REUTERS/Mark Blinch)

Erivo también protagoniza la adaptación cinematográfica de Prima Facie, obra de Broadway que además produjo ejecutivamente bajo su compañía Edith’s Daughter. La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2026.

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A esos proyectos se suma Children of Blood and Bone, una producción de fantasía de Paramount Pictures cuyo estreno está previsto para el 15 de enero de 2027. Asimismo, la actriz dará vida a la cantante sudafricana Miriam Makeba en la próxima película The Road Home, dirigida por Bill Condon.