El Salvador

Policía recuperó el vehículo de los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos en Haití

El operativo permitió localizar el vehículo, aunque las autoridades aún no encontraron rastros de los militares de El Salvador

Efectivos de Haití y El Salvador ejecutaron un operativo conjunto en la zona de Santo con el apoyo de la Fuerza de Represión de Pandillas. (Cortesía: Reuters/Policía Nacional de Haití)
Efectivos de Haití y El Salvador ejecutaron un operativo conjunto en la zona de Santo con el apoyo de la Fuerza de Represión de Pandillas. (Cortesía: Reuters/Policía Nacional de Haití)
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La Policía Nacional de Haití (PNH) informó este 3 de noviembre que recuperó el vehículo incendiado en el que se trasladaban los cuatro aerotécnicos desaparecidos tras una emboscada ocurrida el 18 de octubre. El hallazgo se produjo durante un operativo en Santo, una zona del municipio de Kwadèbouke bajo influencia de grupos armados.

El comunicado de la Dirección de Comunicación de la Policía Nacional haitiana indicó que la intervención se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre con la participación de la PNH, la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por su siglas en inglés) y efectivos de El Salvador.

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La operación tuvo como objetivo localizar a los cuatro salvadoreños. Sin embargo, las autoridades no informaron que hubieran encontrado a los desaparecidos ni dieron detalles sobre posibles rastros en el lugar.

El vehículo atacado presentó quemaduras en toda la carrocería, el techo carbonizado y la destrucción total de las ventanillas. (Cortesía: Policía Nacional de Haití)
El vehículo atacado presentó quemaduras en toda la carrocería, el techo carbonizado y la destrucción total de las ventanillas. (Cortesía: Policía Nacional de Haití)

Las fotografías divulgadas por la Policía haitiana muestran una camioneta de color claro con daños severos. La carrocería presenta quemaduras en toda su superficie, el techo y el interior aparecen carbonizados y las ventanillas están destruidas.

A su vez, en las imágenes se observa el frente del vehículo con la parrilla desprendida y deformada, además de daños visibles en el capó y el parabrisas.

La PNH señaló que las pandillas incendiaron el vehículo que transportaba a los cuatro ciudadanos de El Salvador.

Trabajo articulado

Para el operativo en Santo se movilizaron varias unidades especializadas, entre ellas la Unidad Departamental de Mantenimiento del Orden (UDMO), la Brigada de Intervención Rápida (BRI), la Unidad Táctica Antipandillas (UTAG), equipos SWAT, una fuerza de tarea, un equipo de drones y una sección de maquinaria pesada.

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La vigilancia aérea mediante drones permitió que el despliegue finalizara sin incidentes entre las fuerzas que participaron de la búsqueda, de acuerdo con la PNH. Aun así, la operación no permitió establecer el paradero de los cuatro salvadoreños.

La recuperación del vehículo constituye, hasta ahora, el principal resultado material anunciado por la PNH desde el operativo del 2 de noviembre. La búsqueda de los cuatro técnicos de aviación continúa en Santo y otros sectores de Puerto Príncipe controlados por organizaciones armadas.

Las autoridades confirmaron que la operación en Santo concluyó sin datos sobre la ubicación de los cuatro salvadoreños. (REUTERS/Patrice Noel)
Las autoridades confirmaron que la operación en Santo concluyó sin datos sobre la ubicación de los cuatro salvadoreños. (REUTERS/Patrice Noel)

17 días sin saber su paradero

Los soldados salvadoreños integraban la Fuerza de Represión de Pandillas, un mecanismo internacional respaldado por Naciones Unidas (ONU) para apoyar a Haití frente a la expansión de las organizaciones criminales.

El 18 de octubre, el vehículo en el que regresaban a su base fue atacado en las afueras de Puerto Príncipe por grupos armados que utilizaron armas de fuego y explosivos.

Su desaparición motivó a El Salvador a desplegar más de 2,000 soldados en el país caribeño. El Gobierno de Nayib Bukele presentó la operación como una misión para encontrar y recuperar a los connacionales, aunque también anunció respaldo a las acciones de seguridad contra las pandillas haitianas.

El Gobierno de Nayib Bukele movilizó a más de 2,000 soldados hacia Haití tras la desaparición de los especialistas militares. (REUTERS/Patrice Noel)
El Gobierno de Nayib Bukele movilizó a más de 2,000 soldados hacia Haití tras la desaparición de los especialistas militares. (REUTERS/Patrice Noel)

La ONU condenó el hecho y reclamó la liberación segura de los cuatro salvadoreños. Por su parte, las autoridades haitianas informaron que las personas continúan desaparecidas y que coordinan acciones con El Salvador para avanzar en las tareas de búsqueda y rescate.

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