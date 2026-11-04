De crear música para Dragon Ball Z a ganar las elecciones en Texas: la insólita historia del compositor que será fiscal general

Fragmento de la película "Dragon Ball Z: Fusion Reborn" que presenta la batalla entre Super Gogeta y Janemba. La banda sonora de esta versión en inglés contó con la composición de Nathan Johnson, músico que trabajó en la franquicia animada antes de dedicarse a la política estadounidense.

Guardar

Las elecciones intermedias de Estados Unidos dejaron un resultado histórico en Texas: el demócrata Nathan Johnson derrotó al republicano Mayes Middleton y se convirtió en el primer candidato de su partido elegido fiscal general del estado desde 1994. Sin embargo, su victoria también llamó la atención por un detalle curioso de su pasado profesional: antes de dedicarse a la política, trabajó como compositor de la música de Dragon Ball Z.

Johnson obtuvo una ventaja de casi siete puntos porcentuales sobre Middleton, senador estatal republicano, con el 97 % de los votos escrutados cuando se anunció el resultado, según informó la prensa local el 4 de noviembre. Su triunfo puso fin a décadas de dominio republicano en una de las instituciones más importantes de Texas.

PUBLICIDAD

El político reemplazará a Ken Paxton, quien dejó el cargo para competir por un escaño en el Senado de Estados Unidos, aunque perdió frente al demócrata James Talarico. La toma de posesión de Johnson está prevista para el 12 de enero de 2027, informó The Dallas Morning News.

Nathan Johnson trabajó en la música de los primeros 67 episodios de la versión en inglés de Dragon Ball Z, que se transmitieron en 2005.

Cómo llegó a componer la música de ‘Dragon Ball Z’

La oportunidad surgió casi por casualidad. Johnson era un apasionado de la música y tocaba el piano desde joven. Mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Texas en Austin, aprendió a componer y decidió probar suerte en la industria del cine y la televisión. Incluso abandonó temporalmente la abogacía para dedicarse a la música y buscar oportunidades en ese mundo, explicó a un blog de fans de Dragon Ball en 2012.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el proyecto con la franquicia japonesa llegó cuando ya pensaba volver a su profesión oficial e intentaba alquilar un edificio de oficinas vacío en Dallas para abrir su propio bufete. Durante las conversaciones con el propietario, este descubrió que Johnson tenía experiencia como compositor. Resultó que el hombre tenía vínculos con Funimation, la compañía con sede en Coppell que obtuvo la licencia de Dragon Ball Z para distribuir su versión en inglés en Estados Unidos.

Aunque no sabía nada de anime y tampoco conocía la serie, Johnson presentó algunos de sus trabajos musicales y consiguió el contrato. “Fue una de las coincidencias más extrañas que he experimentado”, recordó en la entrevista con los seguidores del anime. “Nunca había visto Dragon Ball, nunca había oído hablar de Dragon Ball Z en mi vida. Nunca había visto un episodio de anime y tampoco había hecho música para un proyecto comercial en mi vida”.

PUBLICIDAD

Nathan Johnson celebra en redes haber sido parte de la difusión de Dragon Ball Z en los Estados Unidos (X)

Su trabajo incluyó la música de los primeros 67 episodios de la versión en inglés, emitidos en 2005, y cinco largometrajes: The World’s Strongest, The Tree of Might, Broly — Second Coming, Fusion Reborn y Wrath of the Dragon, según Variety.

Para desarrollar su propio estilo, Johnson tomó como referencias el cine de Tim Burton y la banda sonora de Pee-wee’s Big Adventure. También escuchó las composiciones de Bruce Faulconer, otro músico vinculado con la serie, aunque decidió seguir una dirección diferente. Entre sus aportes figura el tema de Super Gogeta.

Johnson recuerda esa época con gratitud y nostalgia, pues su hijo tenía apenas un año. En una conversación con el senador Taylor Rehmet explicó que solía sentarlo sobre sus rodillas mientras veía las escenas de acción y preparaba el material sonoro. El pequeño reconocía a Goku y reaccionaba con entusiasmo al ver al personaje.

PUBLICIDAD

De la música a la política en Texas

Nathan Johnson es senador estatal de Texas desde enero de 2019.

La etapa de Johnson como compositor se extendió principalmente entre 2000 y 2007, periodo en el que tuvo una empresa de composición y producción musical, según The Dallas Morning News. Después retomó su carrera como abogado y se involucró en la política estatal.

En 2018 consiguió un escaño en el Senado de Texas y asumió funciones en enero de 2019. Durante su gestión impulsó iniciativas relacionadas con la educación pública, la red eléctrica, la atención médica, la inteligencia artificial y la justicia penal. Fue autor de aproximadamente 433 proyectos legislativos y logró que 134 se convirtieran en ley.

PUBLICIDAD