Colombia

El Gobierno nacional le puso la lupa al Icetex: advierte recortes, menos créditos y contratos bajo cuestionamiento

También se anunció una auditoría institucional sobre recursos educativos y sostuvo que busca proteger el patrimonio público destinado a los estudiantes

La entidad cuestionó recortes, caída en los créditos aprobados y contratos por más de $83 mil millones para un proyecto de ahorro educativo que habría sido inviable - crédito Presidencia de la República
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El Gobierno nacional anunció que remitirá a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación un informe sobre presuntas irregularidades en la gestión del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), relacionadas con recortes presupuestarios, la caída en la aprobación de créditos y contratos asociados a una plataforma de ahorro educativo.

El presidente de la entidad financiera, Richard Alexander Caicedo Rico, señaló que la revisión institucional fue ordenada bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella y busca proteger los recursos destinados al acceso de los jóvenes a la educación superior.

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Incluso, se habrían detectado posibles problemas en la planeación, la contratación y el crecimiento de los gastos administrativos.

El ingeniero de telecomunicaciones Richard Alexander Caicedo asumió este martes 18 de agosto la presidencia del Icetex - crédito Icetex
Richard Alexander Caicedo Rico, presidente del Icetex, anunció que remitirá el informe sobre presuntas irregularidades a los organismos de control - crédito Icetex

Una reducción de $1,75 billones en dos años

Caicedo Rico afirmó que solicitó una revisión de los contratos suscritos y de la destinación de los recursos de los últimos cuatro años desde que asumió el cargo el 18 de agosto del año en curso, debido a que “la transparencia con el dinero de la educación y los proyectos de vida de los jóvenes colombianos no es negociable”.

El funcionario aseguró que, en dos años, la entidad tuvo recortes cercanos a $1,75 billones y añadió que los créditos aprobados pasaron de 70 mil en 2024 a 10.621 en 2025.

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También sostuvo que en 2026 se eliminaron los recursos destinados al subsidio a la tasa de interés, una decisión que, de acuerdo con el reporte, afectó a cerca de 200 mil jóvenes colombianos.

Icetex informó que un incidente de seguridad en un proveedor externo interrumpió algunos servicios y procesos operativos desde el 16 de septiembre - crédito Icetex
El Gobierno revisa contratos, gastos administrativos y la reducción de recursos para créditos educativos en el Icetex - crédito Icetex

Uno de los puntos centrales del informe se refiere a la implementación de una cuenta de ahorro educativo voluntario, un producto regulado por el Decreto 375 de 2018. El proyecto buscaba que las familias ahorraran para la formación académica de sus hijos.

Sin embargo, conforme a la versión de Caicedo Rico, los estudios de factibilidad entregados desde septiembre de 2025 concluyeron que el programa no era viable desde el punto de vista financiero. La entidad habría contratado ese análisis por más de $534 millones.

“No existe un solo escenario de modelación financiera que garantice su sostenibilidad”, afirmó. Incluso explicó que los ingresos proyectados para el producto no alcanzarían para cubrir sus costos operativos.

Pese a esas conclusiones, la administración anterior habría comprometido cerca de $83.770 millones en tres contratos relacionados con el proyecto: el estudio de viabilidad, la estructuración jurídica del reglamento y el desarrollo tecnológico.

El funcionario expresío que el contrato tecnológico, proyectado a cinco años, ya tenía entregas superiores al 50% de su valor en menos de un año. El monto desembolsado ascendería a unos $48.700 millones, pese a que la plataforma correspondería a un producto que no podía llegar al mercado por falta de viabilidad financiera y de un reglamento aprobado.

El informe también advierte un aumento del 80% en contratistas

El presidente del Icetex indicó que la revisión detectó un incremento en los contratos por prestación de servicios y en los gastos administrativos de la entidad.

Según su declaración, entre 2022 y 2026 el número de contratistas aumentó 80%, con un costo superior a 70.000 millones de pesos durante el último año. También afirmó que el gasto en esos contratos se incrementó más de 140%.

La convocatoria ofrece hasta 30 becas que cubren el 100 % de la matrícula para un curso virtual de 30 horas académicas- crédito VisualesIA/Icetex
La Presidencia aseguró que busca proteger los recursos públicos destinados al acceso de jóvenes colombianos a la educación superior - crédito VisualesIA/Icetex

“Es inaceptable que mientras las familias colombianas pedían soluciones de crédito y financiamiento, el gasto interno en burocracia siguiera aumentando”, manifestó Caicedo Rico.

El funcionario afirmó que la administración busca reducir la contratación y aplicar una política de austeridad. Añadió que revisará los recursos comprometidos en contratos de tecnología y asesorías vinculados al proyecto de ahorro educativo.

Voceros oficiales de la Presidencia informaron que el reporte será puesto en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría para que determinen si existen responsabilidades fiscales o disciplinarias.

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