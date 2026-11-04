EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 4 de noviembre: 9 entidades están bajo alerta de lluvias y bajas temperaturas

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El pronóstico del clima para este miércoles 4 de noviembre prevé lluvias puntuales fuertes en el centro y sur de Michoacán, la costa de Guerrero y el suroeste de Oaxaca, con posibles descargas eléctricas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
También se esperan chubascos en Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. El frente frío 4 permanecerá estacionario en el noreste, donde ocasionará lluvias.
Una circulación anticiclónica mantendrá tiempo estable en varias regiones, aunque durante la madrugada persistirá el frío y podrían registrarse heladas en zonas altas del norte y centro del país.
Pronóstico de lluvias para hoy miércoles
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste)
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Hidalgo, Morelos y Yucatán
Pronóstico de temperaturas mínimas
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz