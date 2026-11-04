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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 4 de noviembre: 9 entidades están bajo alerta de lluvias y bajas temperaturas

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06:02 hsHoy

El pronóstico del clima para este miércoles 4 de noviembre prevé lluvias puntuales fuertes en el centro y sur de Michoacán, la costa de Guerrero y el suroeste de Oaxaca, con posibles descargas eléctricas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

También se esperan chubascos en Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. El frente frío 4 permanecerá estacionario en el noreste, donde ocasionará lluvias.

Una circulación anticiclónica mantendrá tiempo estable en varias regiones, aunque durante la madrugada persistirá el frío y podrían registrarse heladas en zonas altas del norte y centro del país.

Pronóstico de lluvias para hoy miércoles

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro y sur), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste)
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Hidalgo, Morelos y Yucatán

Pronóstico de temperaturas mínimas

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
Gráfico con rangos de temperatura y nombres de estados mexicanos junto a logotipos institucionales sobre una fotografía de montañas con niebla
Una infografía de la Comisión Nacional del Agua especifica las temperaturas mínimas estimadas para regiones serranas de diversos estados de México. (X: Conagua)

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