Brasil mantiene sin cambios la tasa de interés clave tras la victoria electoral de Lula

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva desencadenó una fuerte depreciación del real y una venta generalizada de activos financieros (REUTERS/Amanda Perobelli)

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El banco central de Brasil mantuvo sin cambios su tasa de interés, poniendo fin a una racha de cinco recortes consecutivos después de que la sorpresiva reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva convulsionara los mercados financieros y empeorara las perspectivas de inflación.

Los responsables políticos, liderados por Gabriel Galípolo, mantuvieron sin cambios el tipo de interés de referencia Selic en el 13,75% en una decisión unánime el miércoles, tal como esperaban 26 de los 31 economistas encuestados por Bloomberg. Los demás analistas preveían un recorte de un cuarto de punto, hasta el 13,5%.

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En un comunicado que acompaña la decisión, los responsables de la política monetaria afirmaron que la medida es compatible con los esfuerzos por llevar la inflación a un nivel cercano a su objetivo. Sin embargo, señalaron que se enfrentan a un “escenario desafiante para la política monetaria” debido a un aumento significativo de la incertidumbre en torno a su escenario base, mayores expectativas de inflación y una “desaceleración más pronunciada” de la actividad económica.

Los activos brasileños sufrieron una venta masiva tras la segunda vuelta electoral del 25 de octubre, lo que frustró las apuestas de los inversores que esperaban que un cambio de liderazgo propiciara una política fiscal más restrictiva y una postura más favorable a las empresas.

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Lula gastó miles de millones de dólares adicionales durante su campaña de reelección, y el gasto social es un sello distintivo de su programa. La renovada preocupación por las arcas públicas y la depreciación del real amenazan ahora con impulsar la inflación, lo que complica los esfuerzos por frenar el crecimiento de los precios hasta el objetivo del 3%.

La autoridad monetaria advirtió sobre un contexto complejo debido a la incertidumbre fiscal y al deterioro de las expectativas sobre los precios (REUTERS/Sergio Moraes)

“El panorama futuro es particularmente incierto”, escribió Caio Megale, economista jefe de XP Inc., en una nota previa a la decisión sobre las tasas de interés. “El banco central podría reanudar su ciclo de flexibilización monetaria si los activos financieros brasileños se estabilizan y las perspectivas de inflación mejoran, o incluso elevar la tasa de referencia si los fundamentos económicos lo justifican”.

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Los economistas están revisando sus pronósticos tras las elecciones. Según una encuesta semanal de bancos centrales publicada el martes, han elevado aún más sus estimaciones de inflación por encima del objetivo hasta 2029.

Ahora prevén que el Selic alcance el 13,5% el próximo mes, frente al 13,25% anterior. Las previsiones a largo plazo también han cambiado: ahora se estima que los tipos de interés se sitúen en el 12,5% a finales de 2027 —frente al 11,75% anterior—, mientras que la estimación para 2028 ha aumentado un punto porcentual completo, hasta el 11%.

Este cambio deja a Galípolo y a su junta directiva ante fuerzas contrarias. La actividad económica, incluidos sectores clave como el comercio minorista, la producción industrial y la creación de empleo formal, ha mostrado señales más claras de desaceleración tras meses de política monetaria restrictiva, lo que normalmente reforzaría los argumentos a favor de tipos de interés más bajos.

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Billetes de real brasileño y de dólar estadounidense se ven en esta ilustración (Reuters)

Pero la caída de la divisa tras las elecciones, las persistentes expectativas de inflación y las dudas sobre los planes de gasto de Lula están empujando en la dirección opuesta.

Los inversores están ahora atentos a las señales que indiquen si Lula optará por la consolidación fiscal en su cuarto mandato o si continuará con una postura más expansiva.

Según informó Bloomberg News la semana pasada, personas involucradas en las conversaciones actuales con el presidente afirman que, en opinión de Lula, un giro fiscal drástico en este momento socavaría la plataforma que devolvió al líder izquierdista al poder y correría el riesgo de alienar a sus partidarios.

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