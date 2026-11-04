México

Nuevos señalamientos de presunta violación contra Vadhir Derbez: defensa de la víctima pedirá cita con Ernestina Godoy

La representación legal de la supuesta víctima solicitará una reunión con la fiscal para que la investigación contra Vadhir Derbez avance con perspectiva de género

La presencia del hijo de Eugenio Derbez no pasó desapercibida ni el día del evento ni en redes sociales.
La presencia del hijo de Eugenio Derbez no pasó desapercibida ni el día del evento ni en redes sociales. (@vadhird, Instagram)
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El despacho jurídico que representa a la denunciante en el caso contra Vadhir Derbez, por el presunto delito de violación, anunció mediante un comunicado que solicitará una cita con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para dar seguimiento al caso.

La firma Vega Mac Gregor Arellano anunció que este jueves 5 de noviembre presentará una solicitud de cita con la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, para dar seguimiento a la denuncia presentada contra Vadhir Derbez por el presunto delito de violación. La representación legal busca que la investigación avance con “objetividad, diligencia y perspectiva de género”.

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“El despacho Vega Mac Gregor Arellano, en su carácter de representante legal de una víctima, convoca a los medios de comunicación a la presentación de una solicitud de cita con la Fiscal General de la República, relacionada con la denuncia presentada en contra de Vadhir Derbez por el presunto delito de violación”, explica el documento.

“La solicitud tiene como propósito expresar el interés de la representación legal en que la investigación avance con objetividad, diligencia y perspectiva de género, y que se garantice el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia, con respeto a los derechos de todas las personas involucradas”, añadió el bufet de abogados.

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Solicitarán una reunión con Ernestina Godoy, Fiscal General de la República de México
Solicitarán una reunión con Ernestina Godoy, Fiscal General de la República de México ( Vega Mac Gregor Arellano)

La convocatoria, fechada este 4 de noviembre en Ciudad de México, cita a los medios de comunicación a las 10:00 horas (tiempo de la Capital) en la sede principal de la Fiscalía General de la República (FGR), en la calle Doctor Velasco, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al terminar el acto, los abogados atenderán las preguntas de la prensa. Además, la firma jurídica informó la participación de un colectivo de mujeres, que acompañan a la denunciante para fijar su postura sobre el caso durante la conferencia convocada en las instalaciones de la FGR.

La convocatoria no detalla el estatus procesal de la carpeta de investigación, las diligencias que ya se habrían realizado ni los términos específicos de la reunión solicitada a la Fiscal General de la República de México, Ernestina Godoy. Tampoco identifica al colectivo que acudirá al evento.

¿Cuándo y dónde será la conferencia por el caso que involucra a Vadhir Derbez?

Primer plano de Vadhir Derbez con gafas de sol sobre la cabeza mientras habla frente a varios micrófonos
El actor mexicano Vadhir Derbez atiende a varios medios de comunicación durante una rueda de prensa. (YouTube: Roger MX)

El equipo jurídico que representa a la presunta víctima en el caso contra Vadhir Derbez, convocó a medios de comunicación este jueves 5 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) para presentar una solicitud de cita con la Fiscal General de la República de México, Ernestina Godoy.

La conferencia se realizará en la Delegación Ciudad de México de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en la calle Doctor Velasco, en la alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06720.

De acuerdo con el comunicado, durante la conferencia la representación legal de la denunciante presentará su solicitud para que las indagatorias por el presunto delito de violación atribuido a Vadhir Derbez avancen con “objetividad, diligencia y perspectiva de género”.

Una organización de mujeres que acompaña a la denunciante también compartirá su posicionamiento. Tras la conferencia, los representantes legales abrirán un espacio para responder las preguntas de los medios de comunicación.

Vadhir Derbez niega los señalamientos y denuncia extorsión

Un hombre con gorra de color beige y barba corta habla de frente a la cámara en un plano cerrado
El actor Vadhir Derbez habla frente a la cámara tras obtener un amparo judicial en el proceso legal que enfrenta. (Instagram: Vadhir Derbez)

Vadhir Derbez rechazó las acusaciones desde que el caso se difundió en mayo de este año. En una entrevista con el programa De Primera Mano, el actor mexicano afirmó que cuenta con elementos para demostrar que los hechos denunciados no ocurrieron.

Tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió y se me hace durísimo que estar pasando por esto. No saben lo mal que les va a ir pasando y nada más quiero que todo esto se arregle y se clarifique”, manifestó Vadhir Derbez.

El hijo de Eugenio Derbez también reconoció que conocía a la denunciante porque participó en la grabación de uno de sus videos musicales. sin embargo, Vadhir ha negado categóricamente los señalamientos y asegura que no estuvo a solas con ella durante la filmación.

“Estábamos no sé cuántas personas éramos en la filmación, pero hay suficientes testigos, que están es mi video, o sea, yo tengo gente pegada a mí 24/7 en todo momento, cada minuto”, explicó el cantante. Vadhir Derbez asegura que está tranquilo por las pruebas con las que cuenta, aunque le preocupa que el sistema legal se utilice para “sacarte dinero”.

“La defensa que tenemos y todas las pruebas que hay, no me preocupo tanto por ese lado, pero todo el terror que te empiezan a meter, el hecho que utilicen el sistema legal, de verdad, para también amedrentarte y para buscar sacarte dinero, es algo que yo neta yo veía en las películas, que yo escucho extorsiones de otra que les sucede y creo que no entendía el nivel de terror que te meten. Se siente horrible estar en esta situación”, expresó.

La defensa de Vadhir Derbez llevó el caso ante la FEMDO

Vadhir Derbez
El actor es señalado de presunta violación a una mujer. Foto: Instagram @vadhird

La representación legal de Vadhir Derbez comentó que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por la presunta extorsión. También cuestiona la forma en que se integró la carpeta de investigación relacionada con la acusación.

“Entendemos que es un grupo que se dedica a la trata de personas, aparentemente rentan o se dedican a prestar servicios de modelos de diversas locaciones y con posterioridad estas modelos se dedican a extorsionar artistas, empresarios, etcétera”, dijo el abogado de Vadhir Derbez.

La conferencia prevista para este 5 de noviembre ocurre meses después de que ambas partes fijaron posturas públicas opuestas. Por un lado, la representación de la denunciante pide una reunión con la titular de la FGR; por el otro, el actor niega la acusación y sostiene que enfrenta un intento de extorsión.

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