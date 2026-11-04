Dylan Sprouse afirma que solo recibió “5 centavos” por las retransmisiones de ‘Zack y Cody’

Dylan Sprouse afirmó que recibió un único pago de residuales por su trabajo en "Zack y Cody" (Disney Channel)

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Dylan Sprouse hizo una revelación inesperada sobre su paso por The Suite Life of Zack & Cody, la serie de Disney Channel que lo convirtió en una estrella junto a su hermano gemelo durante la década de 2000. El actor, de 34 años, habló sobre los pagos de residuales que recibió por el programa en una conversación con su excompañero de reparto Phil Lewis, durante el episodio del martes 3 de noviembre de su podcast Wildmen with Dylan Sprouse and Brendan Columbus.

“Corrígeme si me equivoco, porque de esto quería hablarte, porque esto sorprende a la gente a la que se lo he contado en persona. No creo haberlo dicho nunca en una entrevista”, introdujo Sprouse antes de hacer la confesión.

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“El único cheque de residuales que recibí por Suite Life en toda mi vida fue por un episodio crossover con Hannah Montana, de cinco centavos”, afirmó el actor.

Sprouse compartió con Lewis, quien encarnaba al gerente del hotel, que la situación era paradójica considerando el éxito que tuvo la producción en su momento. “Imagina eso, en una época en la que los residuales habrían sido estupendos, ni un solo cheque por ser posiblemente uno de los programas más populares de la televisión”, dijo el actor.

Phil Lewis, el recordado Mr. Moseby, participó en el podcast de su excompañero de elenco. (Captura de video)

El intérprete recordó que incluso el showrunner Danny Kallis llegó una vez al set con un periódico que mostraba que The Suite Life había llegado a superar en audiencia a The Sopranos. “Eso me viene a la cabeza de vez en cuando y pienso, ‘y aun así no recibimos ni un maldito residual’”, afirmó Sprouse.

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Por otro lado, Lewis (el recordado Sr. Moseby) también detalló el esquema contractual que regía la producción. Según explicó, los contratos del elenco permitían a la cadena filmar la cantidad de episodios que quisiera dentro de un año calendario y contabilizarlos como una sola temporada de televisión. “Así no tenían que pagarnos los aumentos”, señaló sobre el presupuesto limitado.

Sprouse describió a The Suite Life como una especie de “patito feo” dentro de Disney Channel: “En términos de los directivos del canal, también éramos como el patito feo. Éramos extremadamente populares, pero también extremadamente desfinanciados”, dijo el actor.

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The Suite Life of Zack & Cody tuvo tres temporadas y un total de 87 episodios entre 2005 y 2008.

La revelación sobre los residuales no es la primera vez que Sprouse cuestiona las condiciones en los inicios de su carrera. En un episodio anterior del podcast, emitido el 1 de septiembre, el actor calificó su experiencia en la industria durante la infancia como “trabajo infantil”.

“Cuando tienes una carrera profesional a esa edad... antes, algunos niños de 15 años trabajaban en las mines de carbón cuidando la entrada de las vagonetas; nosotros solo cantábamos y bailábamos. Pero sigue siendo trabajo infantil”, expresó Dylan.

Él y su hermano gemelo, Cole Sprouse, tenían 11 años cuando comenzaron a interpretar a Zack y Cody Martin en 2005. La serie se extendió hasta 2008 y dio origen a la secuela ‘Zack y Cody: gemelos a bordo’, emitida entre 2008 y 2011, además de una película estrenada en 2011. Ambos actores filmaron su último episodio el día que cumplieron 18 años. The Suite Life of Zack & Cody y su secuela están disponibles actualmente en Disney+.

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