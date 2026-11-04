Trabajadores del sector público y privado podrían recibir licencia remunerada por donar sangre: conoce el proyecto de ley

Un donante de sangre descansa mientras un profesional de la salud supervisa la extracción en un centro de hemoterapia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El diputado Marino Lavado Valdivia, de la bancada Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley que busca otorgar una licencia remunerada por toda la jornada a los trabajadores del sector público y privado que realicen una donación voluntaria de sangre. La iniciativa plantea modificar la Ley 27282 para que los empleados puedan acudir a centros de donación autorizados sin perder remuneraciones ni tener que compensar las horas de ausencia.

El Proyecto de Ley 00733/2026-CR, según detalló la Agencia Andina, contempla que el beneficio también comprenda la donación de componentes sanguíneos mediante aféresis. La propuesta establece que la licencia no generaría descuentos salariales, compensación de horas ni afectación de vacaciones u otros beneficios laborales para quienes decidan donar.

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Una profesional de la salud extrae sangre a un donante en un centro médico, destacando la importancia de la donación voluntaria para salvar vidas y abastecer bancos de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajador deberá avisar con dos días antes

Para acceder al beneficio, el trabajador tendrá que comunicar al empleador la fecha programada con al menos dos días hábiles de anticipación, salvo situaciones excepcionales justificadas. Además, deberá presentar el certificado o constancia del banco de sangre autorizado dentro de los dos días hábiles siguientes a su reincorporación.

El proyecto contempla también el caso de los trabajadores que, tras la evaluación médica previa, no resulten aptos para donar. En ese supuesto, conservarán el permiso remunerado por el tiempo indispensable que demande dicha evaluación y su desplazamiento. Para las donaciones adicionales durante el mismo año, se mantendría un permiso remunerado por el tiempo necesario para el traslado, la evaluación, la extracción y la recuperación inmediata.

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Una profesional de la salud supervisa la donación de sangre voluntaria de un hombre, destacando la importancia de este gesto solidario para salvar vidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baja donación voluntaria impulsa propuesta

La exposición de motivos de la iniciativa cita cifras que evidencian la escasa participación de donantes voluntarios en el país. Durante 2025 se recolectaron 473.778 unidades de sangre, de las cuales solo el 20,8% (98.256) provino de donantes voluntarios, mientras que el 79,2% restante correspondió a donaciones por reposición. La recolección nacional representó apenas el 1,38% de la población, frente a una demanda estimada de 624.000 unidades anuales.

Un estudio nacional del Ministerio de Salud (Minsa) de 2022, citado en el documento legislativo, identificó que el 46,4% de los encuestados señaló la falta de tiempo como el principal obstáculo para donar sangre, dato que sustenta la necesidad de una licencia laboral específica para este fin.

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En un evento de salud pública, personal médico extrae sangre a un paciente mientras otros ciudadanos esperan su turno en el fondo. La actividad, realizada en un espacio cerrado y organizado, busca promover la prevención y el diagnóstico temprano de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes asumirían el costo de la licencia remunerada?

La implementación de la medida involucraría a empleadores de los sectores público y privado, así como a entidades como el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Servir, Sunafil, EsSalud y los gobiernos regionales, según sus respectivas competencias.

Respecto al impacto económico, el proyecto señala que no requeriría recursos adicionales del Tesoro Público, debido a que las remuneraciones de los trabajadores estatales ya están presupuestadas. En el sector privado, en cambio, implicaría asumir el costo de la ausencia temporal remunerada del trabajador.

Donación de sangre. Foto: (iStock)