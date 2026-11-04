Federico Döring acusa falta de avances en su denuncia contra Andy López Beltrán por huachicol fiscal

Federico Döring reclama que los diputados denunciantes no puedan consultar la carpeta de investigación.

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El diputado federal del PAN, Federico Döring, acusó que la denuncia presentada contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su presunta relación con el esquema de huachicol fiscal permanece sin avances.

El legislador aseguró que desconoce las diligencias realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y cuestionó que no se permita a los denunciantes consultar el expediente.

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Las declaraciones ocurren un día después de que López Beltrán difundiera un video en el que rechazó tener vínculos con el tráfico ilegal de combustibles y con los negocios del empresario Amílcar Olán Aparicio.

El morenista calificó los señalamientos como parte de una campaña de desprestigio contra él y su familia.

Federico Döring cuestiona investigación contra Andy López Beltrán

A través de un pronunciamiento, Döring recordó que la primera denuncia contra López Beltrán fue presentada el 27 de agosto de 2025, por presuntos vínculos con una estructura dedicada al huachicol fiscal.

El diputado panista sostuvo que, desde entonces, no ha recibido información sobre los avances de las investigaciones.

El diputado panista señala que desconoce los avances de la investigación contra el hijo del expresidente López Obrador. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

También señaló que los legisladores del PAN que participaron en la presentación de la denuncia no han podido revisar la carpeta para conocer las actuaciones de las autoridades.

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En su declaración, el legislador mencionó a Ernestina Godoy y cuestionó que no se les haya permitido consultar el expediente para verificar si existen requerimientos de información, citatorios u otras diligencias ministeriales.

Döring afirmó que la falta de acceso les impide conocer si la Fiscalía ha solicitado informes a personas relacionadas con los señalamientos o si ha llamado a declarar a posibles involucrados.

PAN presentó denuncia por presunto huachicol fiscal en 2025

La denuncia mencionada por Döring fue presentada ante la FGR el 27 de agosto de 2025. En septiembre de ese mismo año, el legislador informó sobre una ampliación del recurso legal, realizada junto con el diputado Marcelo Torres.

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Döring acusa que la denuncia contra Andy López Beltrán por huachicol fiscal permanece sin avances.

En aquella ocasión, los panistas señalaron a López Beltrán y a otros integrantes de Morena, entre ellos Horacio Duarte Olivares y Ricardo Peralta, además de otras personas, por su presunta participación en distintos delitos.

Entre las conductas que el PAN solicitó investigar se encontraban:

Presunta delincuencia organizada y conspiración .

Tráfico de hidrocarburos y contrabando .

Operaciones con recursos de procedencia ilícita .

Posible encubrimiento y tráfico de influencias .

Presunto enriquecimiento ilícito.

Como parte de los argumentos de la denuncia, Döring hizo referencia a un oficio atribuido al entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en el que se mencionaba a Juan Carlos Madero Larios dentro de una estructura relacionada con las aduanas y el tráfico ilegal de combustibles.

El legislador sostuvo que ese documento constituye uno de los elementos que motivaron las acciones legales presentadas por los panistas.

Döring acusa presunta protección política a López Beltrán

Al reclamar la falta de resultados, el diputado del PAN también lanzó señalamientos contra el entorno político del hijo del expresidente.

El panista sostiene que el hijo de AMLO cuenta con protección política que ha impedido avances en las investigaciones. (Crédito: IG)

Döring afirmó que López Beltrán cuenta con una protección que, desde su perspectiva, ha impedido que las acusaciones tengan consecuencias.

Para expresar su postura, hizo referencia al parentesco del morenista con López Obrador y cuestionó que no se conozcan resultados de las indagatorias.

El panista insistió en que las autoridades deben dar seguimiento a las denuncias y permitir que los legisladores denunciantes conozcan las actuaciones realizadas hasta el momento.

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Andy López Beltrán niega vínculos con Amílcar Olán y el huachicol fiscal

Las declaraciones de Döring se producen después de que Andrés Manuel López Beltrán difundiera, el 3 de noviembre, un video desde Tabasco para responder a los señalamientos relacionados con el huachicol fiscal.

El exsecretario de Organización de Morena negó tener relaciones de complicidad, sociedades o prestanombres vinculados con el tráfico ilegal de combustibles.

Andrés Manuel López Beltrán negó las acusaciones en su contra sobre huachicol fiscal y sus vínculos con el empresario Amílcar Olán

También rechazó haber utilizado influencias para obtener beneficios mediante contratos o recursos públicos.

Sobre Amílcar Olán Aparicio, explicó que lo conoció años atrás en Villahermosa, cuando el empresario se dedicaba a comercializar acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción.

López Beltrán aseguró que nunca tuvo conocimiento de actividades relacionadas con el huachicol fiscal y negó haber intervenido ante funcionarios de la Secretaría de Marina para favorecer operaciones de tráfico de combustible.

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Asimismo, sostuvo que los señalamientos en su contra forman parte de una campaña política y mediática dirigida contra su familia y el movimiento de la Cuarta Transformación.

Mientras el diputado Federico Döring exige conocer los avances de la denuncia presentada ante la FGR, López Beltrán mantiene su rechazo a las acusaciones y sostiene que no existen pruebas que acrediten su participación en los delitos señalados.