Sheinbaum no irá a la Cumbre Iberoamericana en Madrid: solo 10 de 22 líderes asistirán

La reunión de los días 4 y 5 de noviembre contará con delegaciones de todos los integrantes, mientras Colombia, Ecuador y El Salvador enviarán a sus vicepresidentes en lugar de sus presidentes. REUTERS/Daniel Becerril

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La XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, contará con la presencia de 10 de los 22 líderes de los países que integran esta comunidad. Entre los ausentes estarán los presidentes de México, Claudia Sheinbaum; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes serán representados por sus ministros de Exteriores, informó este martes el Gobierno español.

¿Quiénes asistirán a la cumbre?

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez (derecha), estrecha la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Reunión en Defensa de la Democracia, en Barcelona, el 18 de abril de 2026. (AP Foto/Joan Monfort)

Los países que acudirán al máximo nivel son:

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España

Argentina

Bolivia

Chile

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Portugal

República Dominicana

Andorra

Colombia, Ecuador y El Salvador enviarán a sus vicepresidentes, mientras que el resto de las naciones estarán representadas por sus ministros de Exteriores. El Ejecutivo español subraya que todos los países tendrán representación en el encuentro.

El rey Felipe VI recibió este martes en el Palacio Real al presidente de Chile, José Antonio Kast, quien llegó a Madrid para participar en la reunión.

Por qué no irán Lula, Sheinbaum y Rodríguez

Claudia Sheinbaum se reúne con el rey de España, Felipe VI.

El Gobierno español remite a los propios países para explicar las ausencias, aunque destaca la buena relación con los tres. Según fuentes del Ejecutivo citadas por EFE, los motivos serían los siguientes:

México: el Gobierno asegura que el país ha estado muy involucrado en la preparación de la cumbre. Recuerda además que Sheinbaum viaja poco al exterior y que debe desplazarse próximamente a China para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) .

Brasil: las fuentes vinculan la ausencia de Lula con el momento postelectoral que vive el país y con el desgaste que los comicios provocaron en el mandatario.

Venezuela: la inasistencia de Rodríguez se relaciona con la situación interna del país. Para viajar, necesitaba que España solicitara una exención por las sanciones de la Unión Europea, algo que, según las mismas fuentes, no habría sido un obstáculo.

Días atrás, la presidenta mexicana había dicho que aún evaluaba su asistencia por la coincidencia de varios compromisos internacionales, entre ellos APEC y el G20, según medios mexicanos.

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El factor Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, interviniendo en el desayuno informativo del Fórum Europa este miércoles en Madrid. EFE/ Mariscal

Entre los mandatarios presentes estará el presidente argentino, Javier Milei, quien vuelve a España tras la polémica por su viaje de hace dos semanas a Madrid, cuando llamó «impresentable dictador» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por ahora no hay previsto ningún encuentro entre ambos. En principio, Sánchez no tendrá una agenda amplia de reuniones bilaterales. Ante la posibilidad de que la relación entre ambos enrarezca el ambiente, el Gobierno recuerda que no es la primera vez que se sientan a la mesa presidentes con convicciones muy distintas.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consideró que los mandatarios que visitan Madrid esta semana, entre ellos Milei, respetan al jefe del Estado y a España.

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Una comparación con Cuenca 2024

El Gobierno español contrasta la participación actual con la de la última cumbre, celebrada en Cuenca (Ecuador) en 2024. En aquella cita solo participaron tres jefes de Estado: el rey, el presidente anfitrión Daniel Noboa y el entonces presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. Esa edición ya se había anunciado como un récord de ausencias desde que estos encuentros comenzaron en 1991.

Además de la escasa asistencia, tres países ni siquiera estuvieron representados (México, Nicaragua y Venezuela) y no fue posible consensuar una declaración política final. El Ejecutivo español sostiene que su objetivo era relanzar este tipo de cumbres y lo da por conseguido.

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Lema, resultados y otros asistentes

La cumbre se celebra bajo el lema «Juntos construimos comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo». Será la cuarta que albergue España, tras las de Madrid (1992), Salamanca (2005) y Cádiz (2012).

El Gobierno anticipa estos resultados concretos:

Creación de la red iberoamericana de reducción del riesgo de desastres y protección civil .

Impulso de la alianza iberoamericana de inteligencia artificial .

Adopción de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica y de otra sobre cuidados y apoyo .

Una nueva estrategia de cooperación entre los países de la comunidad.

El encuentro contará también con los países observadores, a los que este año se suman la India, Turquía, Angola y la Asociación de Estados del Caribe. Participarán igualmente el secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

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