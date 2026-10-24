Furor por la visita del papa a Uruguay: se agotaron las entradas para la vigilia en el Estadio Centenario y la misa central

El papa León XIV llegará el próximo 6 de noviembre a Uruguay

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Un día después de que la agenda del papa León XIV haya sido ratificada en su totalidad para Uruguay, se agotaron las entradas para dos de los tres eventos masivos de los que participará en el país: la vigilia en el Estadio Centenario y la misa que celebrará en Florida. El registro gratuito para la primera se colmó en solo tres horas.

“Nos desbordó lo rápido, la avidez que hubo en ese sentido. En un momento había cuatro horas de espera para obtener la entrada, lo que quiere decir que mucha gente quiso asegurarse su entrada”, dijo el viernes en rueda de prensa el coordinador de la visita, Sebastián Pinazzo.

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Según la agenda oficial, el papa estará tres días en Uruguay. Llegará el 6 de noviembre y ese mismo día tendrá un acto cívico en la Plaza Independencia, recibirá las llaves de Montevideo y tendrá una celebración en la catedral capitalina. Al otro día viaja a Paysandú, en el norte del país, y por la tarde recorrerá el barrio periférico Casavalle, irá a la Universidad Católica del Uruguay y cerrará con una celebración en el Estadio Centenario. Al día siguiente irá a Florida, a 100 kilómetros, donde está el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

Durante la visita del papa, habrá una vigilia en el estadio Centenario de Montevideo

Para la vigilia que se realizará en el Centenario se pusieron a disposición 59.000 entradas, que se agotaron. Ante este furor, la organización dispuso que haya una pantalla gigante y amplificación en el exterior del estadio para que el público pueda reunirse y seguir la celebración encabezada por León XIV.

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Se dispondrá también un recorrido del papamóvil afuera del Estadio para que el papa haga un recorrido, informó el coordinador de la visita.

En Florida, en tanto, se agotaron las entradas que estaban inicialmente disponibles para la misa del domingo 8. Pero ante la gran demanda, se amplió el perímetro delimitado en torno a la Plaza Asamblea, lo que permitió habilitar unas 6.000 localidades más.

La avanzada del Vaticano en Florida (@iglesiaUy)

En Paysandú, en tanto, hasta la tarde de este viernes iban unas 20.000 personas registradas.

La Iglesia Católica uruguaya informó que habrá otras oportunidades para acercarse a saludar al papa durante su visita por el país. El viernes 6, León XIV dará su recorrido inicial por Montevideo y el público podrá acompañar su paso por la ciudad, en particular en la Plaza Independencia y cerca de la Plaza Matriz, frente a donde está la Catedral Metropolitana.

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“La organización agradece el entusiasmo de los uruguayos y continúa trabajando para que la mayor cantidad posible de personas pueda compartir la alegría de recibir al papa León XIV”, expresó un comunicado de la iglesia.

El Vaticano informó el viernes que, probablemente, también asistirá el cardenal Luis Antonio Tagle, el camarlengo, informó Pinazzo. “Es un lindo signo de que el papa tiene muchas ganas de venir a Sudamérica y contagia estas ganas a otros en Roma”, detalló el coordinador.

El cardenal Luis Antonio Tagle coloca el Anillo del Pescador en el dedo del papa León XIV (Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS/Foto de archivo)

La iglesia ratificó la agenda

La salud del papa León XIV generó incertidumbre en Uruguay, al punto que el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, especuló con que la visita se podría postergar para después del verano. Sin embargo, las declaraciones de Stefano Margaritora a Vatican News diciendo que no había motivos para no realizar la gira generaron tranquilidad. Y hasta festejos.

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Este jueves, en una conferencia de prensa consignada por El País, la organización ratificó que la agenda del pontífice es la misma que había sido prevista originalmente. “Se puede confirmar no solo la visita, sino también todas las instancias que habíamos previsto”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya, Milton Tróccoli.

El sábado 7, las puertas del Centenario se abrirán a las 15. Allí se realizará un espectáculo artístico previo a la llegada del papa a un estadio repleto: habrá 59.000 personas en el campo de juego y las tribunas Olímpica, América y Colombes.

La delegación del Vaticano en la ciudad de Florida; recorren el santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay (@iglesiauy)

La celebración allí se abrirá con una breve intervención de Sturla y continuará con tres testimonios: el de una catequista, una familia y una persona convertida a la fe católica. La celebración culminará con un mensaje de León XIV.

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En Paysandú se está armando el altar. La agenda de ese día comenzará bien temprano: a las cinco de la mañana ya estarán los animadores trabajando. Lo harán hasta cerca de las 09:00, el momento en el que llegará el papa. A esa hora se cantará Una gran alegría, la canción oficial de la visita de León XIV. Un coro de más de 100 personas ensaya dos veces por semana para cantar.

La celebración en Florida será el domingo 8. El papa será recibido por una caballería gaucha y la misa comenzará a las 10 de la mañana. Se esperan decenas de miles de personas en las calles y unos 200 jinetes darán la bienvenida al papa.

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